Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Центральный квартал Марина Бэй Сэндс — символ Сингапура.
Чего здесь только нет: мост в виде человеческого ДНК, сады Аватара со стальными деревьями и рукотворный гигантский лотос на воде.
Кроме того, вы увидите растения со всех континентов мира, погуляете по шикарной набережной и раздвинете представление о том, каким может быть мир. А я вам в этом помогу!
Чего здесь только нет: мост в виде человеческого ДНК, сады Аватара со стальными деревьями и рукотворный гигантский лотос на воде.
Кроме того, вы увидите растения со всех континентов мира, погуляете по шикарной набережной и раздвинете представление о том, каким может быть мир. А я вам в этом помогу!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Фантастический Сингапур
Я покажу вам все самые интересные места Марина Бэй Сэндс и сделаю яркие инстаграм-фото. В программе экскурсии:
- Парк Мерлион — мы погуляем по архитектурному парку и увидим статую «мерлиона», похожую на рыбу и льва одновременно. Я расскажу, что она символизирует.
- Мост Хеликс — вы увидите пешеходный мост, соединяющий Центральный, Южный и Пляжный районы города. Это настоящее инженерное чудо: мост сделан в виде двойной спирали, напоминающей структуру человеческого ДНК.
- «Лотос на воде» — визитная карточка района. Я покажу вам гигантское здание в виде лотоса и расскажу о футуристическом музее, который в нем размещается.
- Плотина на канале Марина — вы оцените крупнейшее водохранилище в центральной части города, где очень любят отдыхать местные жители. По вечерам на воде включают фонтаны со светомузыкой.
- Сады Аватара — вы посетите суперсовременный парк, где представлены растения и цветы со всех континентов. А также дизайнерские скульптуры — например, гигантские стальные деревья.
- Прогулка по набережной — полтора столетия назад здесь располагалась шумная торговая пристань. Сегодня набережная превратилась в респектабельный квартал с яркими магазинами и ресторанами.
Организационные детали
- Стоимость за 1 человека составит 120$
- По желанию, в маршрут можно добавить платные объекты: колесо обозрения, лаунж-бар на крыше отеля, смотровую площадку Скайпарк, музей искусства и науки, оранжереи. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
- Бонусом к экскурсии станут фото и видео (GoPro) без обработки
- Между удаленными объектами мы будем перемещаться на метро (оплачивается дополнительно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у статуи Мерлион
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Сингапуре
Я давно живу в Сингапуре и хорошо его знаю. Занимаюсь организацией экскурсий и мероприятий, подрабатываю ведущим и люблю фотографировать. Найду общий язык с людьми любого возраста и происхождения! Мечтаю показать вам свои любимые места в Сингапуре — ночные огни города, красивые виды, бары и танцполы… И классные фото тоже обещаю!
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