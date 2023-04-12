Сингапур - город будущего

Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете

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Ответы на вопросы
Центральный квартал Марина Бэй Сэндс — символ Сингапура.

Чего здесь только нет: мост в виде человеческого ДНК, сады Аватара со стальными деревьями и рукотворный гигантский лотос на воде.

Кроме того, вы увидите растения со всех континентов мира, погуляете по шикарной набережной и раздвинете представление о том, каким может быть мир. А я вам в этом помогу!
Сингапур - город будущего
Сингапур - город будущего
Сингапур - город будущего
Сингапур - город будущего
Сингапур - город будущего
Сингапур - город будущего
Сингапур - город будущего
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фантастический Сингапур

Я покажу вам все самые интересные места Марина Бэй Сэндс и сделаю яркие инстаграм-фото. В программе экскурсии:

  • Парк Мерлион — мы погуляем по архитектурному парку и увидим статую «мерлиона», похожую на рыбу и льва одновременно. Я расскажу, что она символизирует.
  • Мост Хеликс — вы увидите пешеходный мост, соединяющий Центральный, Южный и Пляжный районы города. Это настоящее инженерное чудо: мост сделан в виде двойной спирали, напоминающей структуру человеческого ДНК.
  • «Лотос на воде» — визитная карточка района. Я покажу вам гигантское здание в виде лотоса и расскажу о футуристическом музее, который в нем размещается.
  • Плотина на канале Марина — вы оцените крупнейшее водохранилище в центральной части города, где очень любят отдыхать местные жители. По вечерам на воде включают фонтаны со светомузыкой.
  • Сады Аватара — вы посетите суперсовременный парк, где представлены растения и цветы со всех континентов. А также дизайнерские скульптуры — например, гигантские стальные деревья.
  • Прогулка по набережной — полтора столетия назад здесь располагалась шумная торговая пристань. Сегодня набережная превратилась в респектабельный квартал с яркими магазинами и ресторанами.

Организационные детали

  • Стоимость за 1 человека составит 120$
  • По желанию, в маршрут можно добавить платные объекты: колесо обозрения, лаунж-бар на крыше отеля, смотровую площадку Скайпарк, музей искусства и науки, оранжереи. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Бонусом к экскурсии станут фото и видео (GoPro) без обработки
  • Между удаленными объектами мы будем перемещаться на метро (оплачивается дополнительно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у статуи Мерлион
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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