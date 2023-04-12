Центральный квартал Марина Бэй Сэндс — символ Сингапура.



Чего здесь только нет: мост в виде человеческого ДНК, сады Аватара со стальными деревьями и рукотворный гигантский лотос на воде.



Кроме того, вы увидите растения со всех континентов мира, погуляете по шикарной набережной и раздвинете представление о том, каким может быть мир. А я вам в этом помогу!