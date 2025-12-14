Погружение в историю Сингапура: от британской колонии до экономического хаба. Прогулка по историческим зданиям и местным достопримечательностям
На этой экскурсии вы пройдете по колоритным улочкам колониального центра Сингапура, где начинался город. Узнаете о ранней истории Сингапура, городских преданиях и современных законах. Посетите Верховный Суд, здание Парламента и читать дальшеуменьшить
первые христианские соборы.
Завершится экскурсия в шикарном отеле Раффлс, где услышите истории о его знаменитых постояльцах и местных легендах.
Прогулка по историческому центру города покажет, как Сингапур эволюционировал от рыбацкой деревни до международного экономического хаба
Именно здесь, на берегу реки Сингапур, в начале 19 века высадились представители Британской Ост-Индской компании и основали торговый порт. Позже Сингапур стал колонией Британской империи и цитаделью Юго-Восточной Азии. Мы погуляем по историческому центру города, с которого всё начиналось. Вы узнаете, как скрытая угроза от Русского Географического Общества подтолкнула британцев сделать Сингапур своей торговой факторией. Какие мрачные события произошли в самом знаменитом отеле Раффлс. И какое местное блюдо нужно успеть попробовать, пока вы здесь.
От рыбацкой деревни к экономическому хабу
Во время экскурсии мы посетим несколько исторических зданий. У здания Верховного Суда (сегодня Национальная галерея) поговорим о необычных и жёстких законах Сингапура. У городской ратуши вы узнаете, какие важные исторические события происходили в её стенах. А еще я покажу масонскую ложу и первые христианские храмы. Прогуливаясь по колониальному центру, вы увидите, как происходила эволюция Сингапура от рыбацкой деревни до международного экономического хаба. Что послужило толчком для его развития, какие преимущества были у Сингапура, и чем уникален этот город-государство сегодня.
Организационные детали
Это пешая прогулка, не забудьте про удобную обувь, одежду по погоде, головной убор и питьевую воду
Экскурсия оплачивается в долларах, а не в местной валюте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Раффлс Плайсе»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провела экскурсии для 379 туристов
Сингапур — удивительное место, город с разными культурами и религиями, успешно реализованными экономическими реформами и амбициозными архитектурными проектами. Проживаю в Сингапуре с 2008 года и не перестаю восхищаться этим городом-государством. С радостью покажу вам Сингапур, расскажу об особенностях его жизни, экономических преобразованиях, социальных программах и многом другом. У меня есть лицензия гида от Министерства Туризма Сингапура (STB), окончила МГУ (географ).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Михаил
Отличная экскурсия, очень понравилось, подробный рассказ, спокойная прогулка, интересно и без спешки, идеально для Сингапура
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Денис
Из-за грозы мы чуть не остались без главной смотровой площадки, но Ирина нашла легальный и совершенно законный способ решить проблему и мы даже задержались там подольше. Очень чуткая, весёлая, с читать дальшеуменьшить
глубокими знаниями истории. Общались как с давней подругой - супер комфортно. И отдельное спасибо за шикарные фото по пути: Ирина классный фотограф, помогла с ракурсами и поймала лучшие кадры. Спасибо за спасённую экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Одна из очень интересных, познавательных, запоминающихся экскурсий с Ириной! Легко, непринужоенно погружаешься в исторический экскурс страны. Остановки выбраны с прекрасными видами настоящего и дополнены фотографиями прошлого Сингапура. Эрудиция, красивая речь, любовь к стране в короткой живёт гид - подкупает! Несомненно, Ирина, один из лучших гидов по данной тематике. От души благодарю гида и рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Игорь
Мы провели три незабываемых дня в Сингапуре, и, начиная от трансфера из аэропорта, до самого нашего отъезда, были окружены вниманием и заботой Ирины. Несколько очень интересных и познавательных экскурсий Ирина читать дальшеуменьшить
организовала продуманно, нигде мы не потеряли ни минуты, маршруты были чётко выверенны, транспорт пунктуален. Мы получили от Ирины за короткий срок наиболее полное представление о стране в самой приятной, непринуждённой и яркой форме. Пешие экскурсии, осмотр города с высоты фуникулёра и во время прекрасного заката с высотной смотровой площадки, аттракционы и прогулка по реке на кораблике, посещение рынка и дегустация местных блюд, лазерное шоу фонтанов, рождественская ярмарка- невероятно много, разнообразно, динамично и неутомительно. Кроме того, Ирина помогла нам вернуть потерянный ноутбук, за что отдельное большое спасибо! И вообще, Ирина очень милый и приятный человек
Вам был полезен этот отзыв?
П
Павел
Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сингапура
Похожие экскурсии на «Колониальный центр Сингапура»