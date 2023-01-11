Я приглашаю вас на прогулку по колоритным улочкам колониального центра. Именно отсюда начинался город, и я расскажу, как это было. Вы узнаете о ранней истории Сингапура, городских преданиях и странных современных законах. Мы посетим Верховный Суд, здание Парламента и первые христианские соборы. А закончим в шикарном отеле Раффлс: с рассказами о местных легендах и его знаменитых постояльцах.

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Описание

Что вас ожидает

Сердце Сингапура

Именно здесь, на берегу реки Сингапур, в начале 19 века высадились представители Британской Ост-Индской компании и основали торговый порт. Позже Сингапур стал колонией Британской империи и цитаделью Юго-Восточной Азии.

Мы погуляем по историческому центру города, с которого все начиналось. Вы узнаете, как скрытая угроза от Русского Географического Общества подтолкнула британцев сделать Сингапур своей торговой факторией? Какие мрачные события произошли в самом знаменитом отеле Раффлс? И какое местное блюдо нужно успеть попробовать, пока вы здесь?

От рыбацкой деревни к экономическому хабу

Во время экскурсии мы посетим несколько исторических зданий. У здания Верховного Суда (сегодня Национальная галерея) поговорим о необычных и жёстких законах Сингапура. У городской ратуши вы узнаете, какие важные исторические события происходили в ее стенах. А еще я покажу масонскую ложу и первые христианские храмы.

Прогуливаясь по колониальному центру, вы увидите, как происходила эволюция Сингапура от рыбацкой деревни до международного экономического хаба. Что послужило толчком для его развития, какие преимущества были у Сингапура, и чем уникален этот город-государство сегодня.

Организационные детали