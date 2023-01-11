Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сердце Сингапура
Именно здесь, на берегу реки Сингапур, в начале 19 века высадились представители Британской Ост-Индской компании и основали торговый порт. Позже Сингапур стал колонией Британской империи и цитаделью Юго-Восточной Азии. Мы погуляем по историческому центру города, с которого все начиналось. Вы узнаете, как скрытая угроза от Русского Географического Общества подтолкнула британцев сделать Сингапур своей торговой факторией? Какие мрачные события произошли в самом знаменитом отеле Раффлс? И какое местное блюдо нужно успеть попробовать, пока вы здесь?
От рыбацкой деревни к экономическому хабу
Во время экскурсии мы посетим несколько исторических зданий. У здания Верховного Суда (сегодня Национальная галерея) поговорим о необычных и жёстких законах Сингапура. У городской ратуши вы узнаете, какие важные исторические события происходили в ее стенах. А еще я покажу масонскую ложу и первые христианские храмы. Прогуливаясь по колониальному центру, вы увидите, как происходила эволюция Сингапура от рыбацкой деревни до международного экономического хаба. Что послужило толчком для его развития, какие преимущества были у Сингапура, и чем уникален этот город-государство сегодня.
Организационные детали
Это пешая прогулка, не забудьте взять удобную обувь, одежду по погоде, головной убор и питьевую воду
Экскурсия оплачивается в долларах, а не в местной валюте
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро «Раффлс Плайсе»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сингапуре
Провела 62 экскурсии для 38 туристов
Сингапур — удивительное место, город с разными культурами и религиями, успешно реализованными экономическими реформами и амбициозными архитектурными проектами. Спустя 11 лет жизни в Сингапуре я не перестаю восхищаться этим городом-государством. С радостью покажу вам Сингапур, расскажу об особенностях его жизни, экономических преобразованиях, социальных программах и многом другом. Работаю в туризме более 9 лет, у меня есть лицензия гида от Министерства Туризма Сингапура (STB), окончила МГУ (географ).