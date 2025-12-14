первые христианские соборы. Завершится экскурсия в шикарном отеле Раффлс, где услышите истории о его знаменитых постояльцах и местных легендах. Прогулка по историческому центру города покажет, как Сингапур эволюционировал от рыбацкой деревни до международного экономического хаба

Описание экскурсии

Сердце Сингапура

Именно здесь, на берегу реки Сингапур, в начале 19 века высадились представители Британской Ост-Индской компании и основали торговый порт. Позже Сингапур стал колонией Британской империи и цитаделью Юго-Восточной Азии.

Мы погуляем по историческому центру города, с которого всё начиналось. Вы узнаете, как скрытая угроза от Русского Географического Общества подтолкнула британцев сделать Сингапур своей торговой факторией. Какие мрачные события произошли в самом знаменитом отеле Раффлс. И какое местное блюдо нужно успеть попробовать, пока вы здесь.

От рыбацкой деревни к экономическому хабу

Во время экскурсии мы посетим несколько исторических зданий. У здания Верховного Суда (сегодня Национальная галерея) поговорим о необычных и жёстких законах Сингапура. У городской ратуши вы узнаете, какие важные исторические события происходили в её стенах. А еще я покажу масонскую ложу и первые христианские храмы.

Прогуливаясь по колониальному центру, вы увидите, как происходила эволюция Сингапура от рыбацкой деревни до международного экономического хаба. Что послужило толчком для его развития, какие преимущества были у Сингапура, и чем уникален этот город-государство сегодня.

Организационные детали