Колониальный центр Сингапура

Погулять по атмосферным улочкам исторического центра и послушать о легендах города-государства

Я приглашаю вас на прогулку по колоритным улочкам колониального центра. Именно отсюда начинался город, и я расскажу, как это было. Вы узнаете о ранней истории Сингапура, городских преданиях и странных современных законах. Мы посетим Верховный Суд, здание Парламента и первые христианские соборы. А закончим в шикарном отеле Раффлс: с рассказами о местных легендах и его знаменитых постояльцах.
Колониальный центр Сингапура
Колониальный центр Сингапура
Колониальный центр Сингапура
Колониальный центр Сингапура
Колониальный центр Сингапура
Колониальный центр Сингапура
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Описание

Что вас ожидает

Сердце Сингапура

Именно здесь, на берегу реки Сингапур, в начале 19 века высадились представители Британской Ост-Индской компании и основали торговый порт. Позже Сингапур стал колонией Британской империи и цитаделью Юго-Восточной Азии.
Мы погуляем по историческому центру города, с которого все начиналось. Вы узнаете, как скрытая угроза от Русского Географического Общества подтолкнула британцев сделать Сингапур своей торговой факторией? Какие мрачные события произошли в самом знаменитом отеле Раффлс? И какое местное блюдо нужно успеть попробовать, пока вы здесь?

От рыбацкой деревни к экономическому хабу

Во время экскурсии мы посетим несколько исторических зданий. У здания Верховного Суда (сегодня Национальная галерея) поговорим о необычных и жёстких законах Сингапура. У городской ратуши вы узнаете, какие важные исторические события происходили в ее стенах. А еще я покажу масонскую ложу и первые христианские храмы.
Прогуливаясь по колониальному центру, вы увидите, как происходила эволюция Сингапура от рыбацкой деревни до международного экономического хаба. Что послужило толчком для его развития, какие преимущества были у Сингапура, и чем уникален этот город-государство сегодня.

Организационные детали

  • Это пешая прогулка, не забудьте взять удобную обувь, одежду по погоде, головной убор и питьевую воду
  • Экскурсия оплачивается в долларах, а не в местной валюте

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Раффлс Плайсе»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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