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Колониальный центр Сингапура

Погружение в историю Сингапура: от британской колонии до экономического хаба. Прогулка по историческим зданиям и местным достопримечательностям
На этой экскурсии вы пройдете по колоритным улочкам колониального центра Сингапура, где начинался город. Узнаете о ранней истории Сингапура, городских преданиях и современных законах. Посетите Верховный Суд, здание Парламента и
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первые христианские соборы.

Завершится экскурсия в шикарном отеле Раффлс, где услышите истории о его знаменитых постояльцах и местных легендах.

Прогулка по историческому центру города покажет, как Сингапур эволюционировал от рыбацкой деревни до международного экономического хаба

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальная экскурсия
  • 🏛 Посещение исторических зданий
  • 📜 Узнайте городские предания
  • ⚖️ Интересные факты о законах
  • 🏨 Завершение в отеле Раффлс
Колониальный центр Сингапура
Колониальный центр Сингапура
Колониальный центр Сингапура

Что можно увидеть

  • Верховный Суд
  • Здание Парламента
  • Отель Раффлс
  • Первые христианские соборы
  • Городская ратуша
  • Масонская ложа

Описание экскурсии

Сердце Сингапура

Именно здесь, на берегу реки Сингапур, в начале 19 века высадились представители Британской Ост-Индской компании и основали торговый порт. Позже Сингапур стал колонией Британской империи и цитаделью Юго-Восточной Азии.
Мы погуляем по историческому центру города, с которого всё начиналось. Вы узнаете, как скрытая угроза от Русского Географического Общества подтолкнула британцев сделать Сингапур своей торговой факторией. Какие мрачные события произошли в самом знаменитом отеле Раффлс. И какое местное блюдо нужно успеть попробовать, пока вы здесь.

От рыбацкой деревни к экономическому хабу

Во время экскурсии мы посетим несколько исторических зданий. У здания Верховного Суда (сегодня Национальная галерея) поговорим о необычных и жёстких законах Сингапура. У городской ратуши вы узнаете, какие важные исторические события происходили в её стенах. А еще я покажу масонскую ложу и первые христианские храмы.
Прогуливаясь по колониальному центру, вы увидите, как происходила эволюция Сингапура от рыбацкой деревни до международного экономического хаба. Что послужило толчком для его развития, какие преимущества были у Сингапура, и чем уникален этот город-государство сегодня.

Организационные детали

  • Это пешая прогулка, не забудьте про удобную обувь, одежду по погоде, головной убор и питьевую воду
  • Экскурсия оплачивается в долларах, а не в местной валюте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Раффлс Плайсе»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провела экскурсии для 379 туристов
Сингапур — удивительное место, город с разными культурами и религиями, успешно реализованными экономическими реформами и амбициозными архитектурными проектами. Проживаю в Сингапуре с 2008 года и не перестаю восхищаться этим городом-государством. С радостью покажу вам Сингапур, расскажу об особенностях его жизни, экономических преобразованиях, социальных программах и многом другом. У меня есть лицензия гида от Министерства Туризма Сингапура (STB), окончила МГУ (географ).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
М
Отличная экскурсия, очень понравилось, подробный рассказ, спокойная прогулка, интересно и без спешки, идеально для Сингапура
Отличная экскурсия, очень понравилось, подробный рассказ, спокойная прогулка, интересно и без спешки, идеально для Сингапура
Отличная экскурсия, очень понравилось, подробный рассказ, спокойная прогулка, интересно и без спешки, идеально для Сингапура
Отличная экскурсия, очень понравилось, подробный рассказ, спокойная прогулка, интересно и без спешки, идеально для Сингапура
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Д
Из-за грозы мы чуть не остались без главной смотровой площадки, но Ирина нашла легальный и совершенно законный способ решить проблему и мы даже задержались там подольше. Очень чуткая, весёлая, с
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глубокими знаниями истории. Общались как с давней подругой - супер комфортно. И отдельное спасибо за шикарные фото по пути: Ирина классный фотограф, помогла с ракурсами и поймала лучшие кадры. Спасибо за спасённую экскурсию!

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М
Одна из очень интересных, познавательных, запоминающихся экскурсий с Ириной!
Легко, непринужоенно погружаешься в исторический экскурс страны. Остановки выбраны с прекрасными видами настоящего и дополнены фотографиями прошлого Сингапура. Эрудиция, красивая речь, любовь к стране в короткой живёт гид - подкупает!
Несомненно, Ирина, один из лучших гидов по данной тематике.
От души благодарю гида и рекомендую!
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Игорь
Мы провели три незабываемых дня в Сингапуре, и, начиная от трансфера из аэропорта, до самого нашего отъезда, были окружены вниманием и заботой Ирины. Несколько очень интересных и познавательных экскурсий Ирина
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организовала продуманно, нигде мы не потеряли ни минуты, маршруты были чётко выверенны, транспорт пунктуален. Мы получили от Ирины за короткий срок наиболее полное представление о стране в самой приятной, непринуждённой и яркой форме. Пешие экскурсии, осмотр города с высоты фуникулёра и во время прекрасного заката с высотной смотровой площадки, аттракционы и прогулка по реке на кораблике, посещение рынка и дегустация местных блюд, лазерное шоу фонтанов, рождественская ярмарка- невероятно много, разнообразно, динамично и неутомительно. Кроме того, Ирина помогла нам вернуть потерянный ноутбук, за что отдельное большое спасибо! И вообще, Ирина очень милый и приятный человек

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П
Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!
Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!
Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!
Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!
Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!
Прекрасно провели время. Много полезной информации, увлекательно изложено. Ирина человек который искренно любит свое дело. Большое спасибо!
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Анна
Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский, китайский и арабский! Безумно было интересно 😍 прекрасная подача материала, очень доброжелательная энергетика и ориентация на пожелания туристов🤗 спасибо ещё раз Вам большое, Ирина🤗
Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский,
Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский,
Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский,
Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский,
Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский,
Вчера Ирина провела нам с мужем очень интересную и увлекательную экскурсию по районам Сингапура - индийский,
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