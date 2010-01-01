Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

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Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сингапура
Приглашаем всех любителей кино 🎥 и острых ощущений посетить тематический парк 🌳 развлечений Universal Studios в Сингапуре.

Уже 8 лет это место радует детей и взрослых своими потрясающими аттракционами на основе произведений известной киностудии.

Здесь функционируют самые высокие в азиатском регионе «Американские горки».

Всего в парке 7 зон, объединенных одной тематикой.

Например «Древний Египет», где вас ждет погружение в египетскую мифологию, или «Мадагаскар» — по мотивам известного мультфильма.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • $72 за человека

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Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore
Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore
Испытайте ультрасовременные аттракционы, основанные на ваших любимых фильмах-блокбастерах и телесериалах, от студии Universal
Юниверсал Студио в Сингапуре (Universal Studios Singapore) — это парк 🌳 развлечений, тематикой которого является киноиндустрия. Парк открылся 8 марта 2010 года на острове 🏝️ Сентоза и известен помимо всего прочего тем, что именно в нем находится самый высокий в Азии аттракцион «Американские горки».
В парке 7 тематических зон аттракционов 🎡, каждая из которых создана на тему, по образу и подобию известных и любимых фильмов и мультфильмов, которые были выпущены компанией Universal Studio в разное время.
«Голливуд»
Здесь гости могут сфотографироваться со звёздами американскогокино: Чарли Чаплином, Мэрилин Монро и многими дургими, увидеть знаменитую Аллею Славы и сходить в Театр Пантагес Голливуд (Pantages Hollywood Theater), где показывают самый настоящий американский мюзикл по мотивам фильма «Monster RockTM».
«Нью-Йорк»
Здесь можно ощутить атмосферу истинного Нью-Йорка — самого знаменитого города Америки.
Вам предложат принять участие в создании кинематографических эффектов в павильоне Lights, Camera, Action! со Стивеном Спилбергом в качестве ведущего, после чего отдохнуть в ресторанчике KT’s Grill или же перекусить в самой известной в Нью-Йорке пиццерии Loui’s NY Pizza Parlor.
«Sci-Fi City»
Футуристический город 🏙️ будущего, изобилующий последними техническими новинками. Острые ощущения от посещения здешних аттракционов посетителям гарантированы.
«Древний Египет»
Тематическая зона, переносящая гостей в далёкое прошлое — во времена Древнего Египта. Здесь расположен один из самых интересных аттракционов парка — «Месть Мумии». Вход в него охраняют фигуры Бога Анубиса. Посетителей ждёт путешествие по лабиринтам Подземного Царства в вагоннике, несущемся на огромной скорости в полной темноте.
«Затерянный мир»
Вас ждёт встреча с динозаврами из «Парка юрского периода» и сплав по реке среди джунглей Латинской Америки, где обитают динозавры. Стоит посетить живое шоу WaterWorld с опаснейшими трюками и впечатляющими спецэффектами.
«Мадагаскар»
Первый в мире аттракцион, созданный по мотивам мультфильма «Мадагаскар», который понравится не только детям, но и взрослым. Посетителей ждут приключения в непроходимых джунглях и уникальный спуск по реке с погружением.
«Тридевятое королевство»
Мир известного мультипликационного героя Шрека. Вам наверняка понравится виртуальный кинотеатр Shrek 4-D Adventure и интерактивное шоу Donkey Live.
Открыто ежедневно с 10:00 до 18:00 (возможны изменения без предварительного уведомления)
Выкупленные билеты 🎫 действительны в течение 3 месяцев с даты покупки
Вход в парк действителен целый день.
Что входит
  • входной билет
Начало
🚩 Universal Studios Singapore, 8 Sentosa Gateway, 09
Место завершения
🏁 Universal Studios Singapore, 8 Sentosa Gateway, 098269
Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore
Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore
Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore
Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore
Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore
Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore
Билет в парк развлечений Universal Studios Singapore

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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