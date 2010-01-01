Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

Испытайте ультрасовременные аттракционы, основанные на ваших любимых фильмах-блокбастерах и телесериалах, от студии Universal

Юниверсал Студио в Сингапуре (Universal Studios Singapore) — это парк 🌳 развлечений, тематикой которого является киноиндустрия. Парк открылся 8 марта 2010 года на острове 🏝️ Сентоза и известен помимо всего прочего тем, что именно в нем находится самый высокий в Азии аттракцион «Американские горки».

В парке 7 тематических зон аттракционов 🎡, каждая из которых создана на тему, по образу и подобию известных и любимых фильмов и мультфильмов, которые были выпущены компанией Universal Studio в разное время.

«Голливуд»

Здесь гости могут сфотографироваться со звёздами американскогокино: Чарли Чаплином, Мэрилин Монро и многими дургими, увидеть знаменитую Аллею Славы и сходить в Театр Пантагес Голливуд (Pantages Hollywood Theater), где показывают самый настоящий американский мюзикл по мотивам фильма «Monster RockTM».

«Нью-Йорк»

Здесь можно ощутить атмосферу истинного Нью-Йорка — самого знаменитого города Америки.

Вам предложат принять участие в создании кинематографических эффектов в павильоне Lights, Camera, Action! со Стивеном Спилбергом в качестве ведущего, после чего отдохнуть в ресторанчике KT’s Grill или же перекусить в самой известной в Нью-Йорке пиццерии Loui’s NY Pizza Parlor.

«Sci-Fi City»

Футуристический город 🏙️ будущего, изобилующий последними техническими новинками. Острые ощущения от посещения здешних аттракционов посетителям гарантированы.

«Древний Египет»

Тематическая зона, переносящая гостей в далёкое прошлое — во времена Древнего Египта. Здесь расположен один из самых интересных аттракционов парка — «Месть Мумии». Вход в него охраняют фигуры Бога Анубиса. Посетителей ждёт путешествие по лабиринтам Подземного Царства в вагоннике, несущемся на огромной скорости в полной темноте.

«Затерянный мир»

Вас ждёт встреча с динозаврами из «Парка юрского периода» и сплав по реке среди джунглей Латинской Америки, где обитают динозавры. Стоит посетить живое шоу WaterWorld с опаснейшими трюками и впечатляющими спецэффектами.

«Мадагаскар»

Первый в мире аттракцион, созданный по мотивам мультфильма «Мадагаскар», который понравится не только детям, но и взрослым. Посетителей ждут приключения в непроходимых джунглях и уникальный спуск по реке с погружением.

«Тридевятое королевство»

Мир известного мультипликационного героя Шрека. Вам наверняка понравится виртуальный кинотеатр Shrek 4-D Adventure и интерактивное шоу Donkey Live.

Открыто ежедневно с 10:00 до 18:00 (возможны изменения без предварительного уведомления)

Выкупленные билеты 🎫 действительны в течение 3 месяцев с даты покупки

Вход в парк действителен целый день.