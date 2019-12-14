9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дружеская прогулка по ключевым местам города — от храмов Чайна-тауна до небоскребов UOB

Артём
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Артём – ваш гид
Эта прогулка поможет за пару часов сориентироваться в самом динамичном и удивительном мегаполисе Азии.

Вы исследуете главные грани Сингапура: осмотрите магазины, храмы и самобытные улицы Чайна-тауна, сделаете фото на фоне сверкающих небоскребов, встретите загадочного Мерлиона и узнаете о вкусах и привычках сингапурцев.
$70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.78
Контрасты Сингапура
Контрасты Сингапура

Что вас ожидает

Краски Чайна-тауна
Сначала я проведу вас по улицам китайского квартала Сингапура. Мы прогуляемся по яркой Смит-стрит с колоритной архитектурой и россыпью магазинчиков и ресторанов. Кстати, именно здесь вы найдете ресторан со звездой Мишлен, где можно заказать блюдо за 2 доллара! Кроме того, вы увидите центр китайской медицины Eu Yan Sang, Храм зуба Будды, музей азиатской культуры и удивительный храм Тхиан Хок Кенг 19 века, построенный в южно-китайском стиле без единого гвоздя. А на окраине Чайна-тауна осмотрим старейший индуистский храм Сингапура — красочный Шри Мариамман.

Символы мегаполиса
Следом вас встретит финансовый район Сингапура с огромными небоскребами Плаза UOB и вечно спешащими брокерами в дорогих костюмах. Затем прогуляемся по набережной Боут Квай — излюбленному месту отдыха сингапурцев. Вы сделаете инстаграмные фото на мосту Кавенах, увидите статую рыбо-льва Мерлиона. Удивитесь архитектуре театра Эспланаде в форме дуриан, а еще побываете у истоков города — в районе высадки Стэмфорда Рафлза, основателя Сингапура.

Сингапур: инструкция по применению
Я не буду утомлять вас историческими деталями, именами и датами: моя задача — помочь вам почувствовать пульс Сингапура и понять, чем город живет здесь и сейчас. Вы узнаете, как проводят время сингапурцы, проследите современные тренды мегаполиса и получите от меня несколько полезных рекомендаций: что отведать в местных ресторанах, что стоит посетить в центре, а что можно пропустить, сэкономив время.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка не предполагает глубокого погружения в историю и подойдет тем, кто хочет за один день осмотреть главные достопримечательности Сингапура, узнать об особенностях и привычках местных жителей и найти интересные фото-точки.

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрута — примерно 4 километра, поэтому рекомендую надеть удобную обувь.
  • Прогулка не предполагает дополнительных расходов.
Контрасты Сингапура
Контрасты Сингапура
Контрасты Сингапура
Контрасты Сингапура
Контрасты Сингапура
Контрасты Сингапура
Контрасты Сингапура
Контрасты Сингапура
Контрасты Сингапура

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
Меня зовут Артем, мне 26 лет. Живу в Китае с 18 лет. Я не профессиональный гид — я просто увлеченный житель Шанхая, который отлично знает его самые интересные уголки. С радостью помогу вам познакомиться с городом будущего, понять его особенности и разобраться в характере китайцев!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 декабря 2019
Артём, грамотный,энергичный человек. С первых минут мы были на одной волне,не смотря на значительную разницу в возрасте. Экскурсия была познавательна. Спасибо.
10 декабря 2019
Артем,замечательный молодой гид!С ним было весело и интересно!
29 ноября 2019
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Артёма на проведенную экскурсию! Наша экскурсия была 28 ноября . Мы были впервые в Сингапуре, и разумеется, до поездки было много вопросов, куда сходить, что посмотреть, где перекусить и т.д.. Поэтому, получив контакты Артема после предоплаты, ещё за неделю до приезда в Сингапур мы общались с ним по whatsapp, он очень оперативно отвечал и дал много дельных рекомендаций и советов, за что ему огромное спасибо! Надо сказать, что Артём очень гибко подстраивает график под клиентов и готов обсудить и провести экскурсию под желание их желание. Хорошо знает город и его специфику. Было очень интересно и познавательно. Мы даже немного затянули экскурсию (по нашей вине, конечно), но Артём не торопил и во всём помогал. Я бы очень рекомендовал Артёма в качестве гида по Сингапуру! Самое главное - определитесь хотя бы приблизительно, что бы Вы хотели посмотреть. Свяжитесь с Артёмом заранее, и он Вам во многом поможет и ответит на интересующие ответы. И тогда Вы сможете насладиться экскурсией и красотой города на все 100%. От меня лично Артёму большой респект и огромное спасибо!
27 ноября 2019
Все было отлично. Но было очень жарко! Если бы мне пришлось ещё раз заказать экскурсию, я бы заказала не ранее 16- 17 часов. Возможно для молодых людей время экскурсии не так актуально,как для пожилых.
19 ноября 2019
Артем провел отличную экскурсию. Для нас, приехавших в Сингапур впервые и всего на два дня это был бесценный опыт и кладезь практической информации.
Артем был очень гибок по времени, подстроился под наш jet lag, помог со штекером для зарядки и подсказал где лучше поесть и поменять деньги и проч. Кроме того, Артем, неплохо знает историю Сингапура и прекрасно рассказывает.
Артем провел нас через китайский квартал, деловой центр и современные достопримечательности. Рассказал где подняться на смотровую площадку, как пройти в сады и оранжереи, где проводят световое шоу, где сесть на лодочку, когда и где и когда в барах счастливые часы-дал много всевозможной нужной информации. В общем, это было очень полезно, познавательно и интересно. Очень рекомендую его как гида и его экскурсию!
19 ноября 2019
Замечательно провели время с Артемом. Хотим ещё раз сказать ему огромное спасибо за прекрасное отношение и чудесную экскурсию. Артем встретил нас в аэропорту, помог при заселении в отель, а потом мы провели день, посещая самые интересные места и, конечно все это сопровождалось очень насыщенным рассказом о них. Мы отлично и с большим удовольствием провели время, получили незабываемые эмоции.
Ольга
3 ноября 2019
Замечательный гид Артём!
Если Вы хотите узнать как на самом деле устроена жизнь в Сингапуре, обязательно возьмите экскурсию. У Артема очень богатый опыт путешествий и жизни в разных странах, так что будет полная картина о жизни в Юго-Восточной Азии.
21 октября 2019
Спасибо Артему за кучу важной информации. Время провели с пользой. Всем советую сразу определиться с вопросами ему, расставить приоритеты. Хотите посмотреть все важные вам места - напишите заранее, что вы интересуетесь историей. Но нам было оптимально узнать у местного жителя все лайфхаки. Мы успели пробежать интересные места попутно обсудив местные особенности. Что поесть вкусного и где лучше. Купить сувениры или необходимое. Чем отличаются районы города. Можно ли есть еду на фудкортах, как их отличать. Где вкусные крабы, что значат плюсы в прайсах кафе, и т.д. Да и он поделится с вами интересными местами Сингапура и как добраться оптимальнее.
18 октября 2019
Большое спасибо Артему за познавательную экскурсию. Посмотрели достопримечательности, а главное узнали много интересного о местной жизни изнутри. Пешая экскурсия внезапно стала моторизированой. Воспользовались прокатом электросамокатов. Пользоваться ими в городе оказалось очень удобно, а радиус действия сильно расширился, посмотрели практически всю центральную часть города. Артем большой молодец, легко подстраивается под нужды туристов, и экскурсия действительно становится индивидуальной.

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$188 за экскурсию
3.5 часа
29 отзывов
Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на обзорной прогулке по must-see местам
Оказавшись в необыкновенном Сингапуре, легко потеряться в огромном количестве впечатлений. Я помогу сориентироваться, почувствовать и понять город-государство. Вы полюбуетесь небоскрёбами на фоне залива, легендарным отелем-кораблём, узнаете об истории и символах Сингапура, пройдёте под огромными футуристическими деревьями и получите полезные рекомендации местного жителя.

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