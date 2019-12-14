9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Краски Чайна-тауна

Сначала я проведу вас по улицам китайского квартала Сингапура. Мы прогуляемся по яркой Смит-стрит с колоритной архитектурой и россыпью магазинчиков и ресторанов. Кстати, именно здесь вы найдете ресторан со звездой Мишлен, где можно заказать блюдо за 2 доллара! Кроме того, вы увидите центр китайской медицины Eu Yan Sang, Храм зуба Будды, музей азиатской культуры и удивительный храм Тхиан Хок Кенг 19 века, построенный в южно-китайском стиле без единого гвоздя. А на окраине Чайна-тауна осмотрим старейший индуистский храм Сингапура — красочный Шри Мариамман.

Символы мегаполиса

Следом вас встретит финансовый район Сингапура с огромными небоскребами Плаза UOB и вечно спешащими брокерами в дорогих костюмах. Затем прогуляемся по набережной Боут Квай — излюбленному месту отдыха сингапурцев. Вы сделаете инстаграмные фото на мосту Кавенах, увидите статую рыбо-льва Мерлиона. Удивитесь архитектуре театра Эспланаде в форме дуриан, а еще побываете у истоков города — в районе высадки Стэмфорда Рафлза, основателя Сингапура.

Сингапур: инструкция по применению

Я не буду утомлять вас историческими деталями, именами и датами: моя задача — помочь вам почувствовать пульс Сингапура и понять, чем город живет здесь и сейчас. Вы узнаете, как проводят время сингапурцы, проследите современные тренды мегаполиса и получите от меня несколько полезных рекомендаций: что отведать в местных ресторанах, что стоит посетить в центре, а что можно пропустить, сэкономив время.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка не предполагает глубокого погружения в историю и подойдет тем, кто хочет за один день осмотреть главные достопримечательности Сингапура, узнать об особенностях и привычках местных жителей и найти интересные фото-точки.