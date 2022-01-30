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Отдохните, расслабьтесь и наслаждайтесь лучшим панорамным видом на Сингапур и его горизонт с канатной дороги Сингапура. С канатной дороги Sky Pass можно доехать на двух разных линиях до станции Sentosa и Faber Peak Singapore. Это лучший способ увидеть достопримечательности города-льва, как никогда раньше!
Ответы на вопросы
Что входит
Поездка в обе стороны по сингапурской сети канатной дороги с 2 соединенными линиями
Вход в Сентозу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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