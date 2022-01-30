Сингапурская канатная дорога

Полюбуйтесь панорамным видом на гору. Фабер и Сентоза через сеть канатной дороги Sky

4.7
51 отзыв
Входной билет
Сингапурская канатная дорога
Сингапурская канатная дорога
Сингапурская канатная дорога
Сингапурская канатная дорога
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Отдохните, расслабьтесь и наслаждайтесь лучшим панорамным видом на Сингапур и его горизонт с канатной дороги Сингапура. С канатной дороги Sky Pass можно доехать на двух разных линиях до станции Sentosa и Faber Peak Singapore. Это лучший способ увидеть достопримечательности города-льва, как никогда раньше!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка в обе стороны по сингапурской сети канатной дороги с 2 соединенными линиями
  • Вход в Сентозу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
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