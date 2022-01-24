Universal Studios в Сингапуре

Почувствуйте острые ощущения с некоторыми из крупнейших звезд кино и аттракционами

4.7
48 отзывов
В группе
Universal Studios в Сингапуре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Выйдите за пределы экрана в Universal Studios Singapore! Этот культовый тематический парк сочетает в себе звезд величайшего кино с новейшими технологиями и спецэффектами. В результате вы получите незабываемые впечатления от всей семьи!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение парка Universal Studios Singapore на целый день
Что не входит
  • Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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