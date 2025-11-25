А Анна Старинные легенды Братиславы Очень понравилась экскурсия, пролетела буквально на одном дыхании. Наталья вообще выше всяких похвал: после ее рассказов захотелось объехать всю Словакию

С Светлана Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Замечательная экскурсия! Спасибо:)

С Сергей Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Очень хорошая экскурсия и увлеченный экскурсовод. Время пролетело не заметно. Побывали там, куда бы сам не добрался)

А Александр Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Прекрасный гид Наталья, очень интересная экскурсия

Д Дмитрий Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Отличная, живая, нескучная экскурсия! На все вопросы и по истории и про жизнь в Словакии получили исчерпывающие ответы. Спасибо Наталье за очень домашнюю, дружескую атмосферу во время экскурсии!

Д Дмитрий Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Очень интересная экскурсия!!

Е Елена Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Отличная экскурсия! Наталья очень интересно и грамотно познакомила с историей города как древнего так и современного! Всем рекомендую!

Е Елена Старинные легенды Братиславы читать дальше за змістовну і цікаву екскурсію.



Экскурсия очень понравилась, было интересно, время прошло очень быстро. Ребенок 12 лет был в восторге, я тоже. Благодарим Натали за содержательную и интересную экскурсию. Екскурсія дуже сподобалася, було цікаво, час промайнув дуже швидко. Дитина 12 років була в захваті, я також. Щиро дякуємо Наталі

О Ольга Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Экскурсия была великолепной! Все очень понравилось! Наталья-прекрасный,эрудированный гид,и просто приятный человек,который ответит на любые вопросы,касающиеся Братиславы и вообще Словакии. Хочу отметить,что Наталья очень заботится о своих клиентах,был жуткий дождь,но нам захватили зонтики и все прошло комфортно!

О Ольга Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Наталья, спасибо за интересную и насыщеннаю экскурсию! Время пролетело незаметно! Обожаю тему ведьм и Средневековья, спасибо за маленькие детали и легенды, рекомендации и приятное общение.

У Утеев Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Отличная экскурсия, за 1,5-2 часа пройти основные достопримечательности Братиславы это здорово. Хороший гид с отличным содержанием истории.

E Evgenii Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии Безусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра Братиславы - и при этом получить интересное сопровождение и рассказ.

S Svetlana Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы читать дальше запомнить какие-то исторические события. Нашим детям тоже очень понравилось, хотя они иногда все понимали (из-за языка) но тут же все переспрашивать и мы им переводили. Даже после экскурсии мы обсуждали какие-то исторические моменты этой экскурсии ☺️ благодарим Инессу и желаем всего самого наилучшего. Инесса сделала все настолько интересно, насколько это возможно. Нам очень понравилось. Из-за таких легенд и рассказов можно лучше и проще

А Анастасия Старинные легенды Братиславы

Наталья знает буквально каждый читать дальше уголок и с большой любовью обо всем рассказывает. Мы влюбились в город глазами Натальи, обязательно придем еще раз во время следующего визита в Братиславу. С Натальей у нас была чудесная прогулка по Братиславе, а точнее Пресбургу! Чудесный и безумно интересный город!Наталья знает буквально каждый

А Алиева Старинные легенды Братиславы Остались очень довольны экскурсией. Очень положительная и доброжелательная девушка. Хорошо знает своё дело и историю города в котором живет. Всем советуем.

Е Елизавета Старинные легенды Братиславы Очень интересная экскурсия! Мы с подругой получили огромное удовольствие ☀️Спасибо организатору!

М Марина Старинные легенды Братиславы

Наталья очень интересно, доступно и с большой любовью рассказала нам историю средневековой Братиславы. Удивительно, насколько много она знает о читать дальше городе - рассказала обо всём, о чём бы ни спросили вне темы экскурсии. Кажется, знает историю каждого камушка старого города…

Большое спасибо! Экскурсия замечательная!Наталья очень интересно, доступно и с большой любовью рассказала нам историю средневековой Братиславы. Удивительно, насколько много она знает о

А Анна Старинные легенды Братиславы Замечательная экскурсия! Нет слов, чтобы описать на сколько высоко качество.

а александр Старинные легенды Братиславы читать дальше и мифическая состовляющая, при этом Наталья во время экскурсии обращает внимание на огромное количество различных интересных деталей которые нетувидеть просто ходя по городу. Рекомендую, это точно не зря проведенное время. Наталья, хороший экскурсовод, ее очень интересно слушать. Мы прошли по центру исторической части Братиславы. В самой экскурсии складно увязана историческая