Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Братиславы

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Братиславе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые сокровища столицы Словакии
Приглашаем на прогулку по Братиславе, где вы насладитесь видами с холма, узнаете о рыцарях и королях, а также сделаете фото с городскими скульптурами
Начало: У Михайловских ворот
«Михайловскую улицу — оживлённую улицу с магазинами и кафе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
Пешая
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
«Мы пройдем по старинным улицам, я покажу, где жил городской палач и где было его рабочее место»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €52 за всё до 40 чел.
Старинные легенды Братиславы
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
€74 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 ноября 2025
    Старинные легенды Братиславы
    Очень понравилась экскурсия, пролетела буквально на одном дыхании. Наталья вообще выше всяких похвал: после ее рассказов захотелось объехать всю Словакию
  • С
    Светлана
    23 ноября 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Замечательная экскурсия! Спасибо:)
    Замечательная экскурсия! Спасибо:)
  • С
    Сергей
    13 ноября 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Очень хорошая экскурсия и увлеченный экскурсовод. Время пролетело не заметно. Побывали там, куда бы сам не добрался)
    Очень хорошая экскурсия и увлеченный экскурсовод. Время пролетело не заметно. Побывали там, куда бы сам не добрался)
  • А
    Александр
    12 октября 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Прекрасный гид Наталья, очень интересная экскурсия
  • Д
    Дмитрий
    6 октября 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Отличная, живая, нескучная экскурсия! На все вопросы и по истории и про жизнь в Словакии получили исчерпывающие ответы. Спасибо Наталье за очень домашнюю, дружескую атмосферу во время экскурсии!
  • Д
    Дмитрий
    4 октября 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Очень интересная экскурсия!!
  • Е
    Елена
    6 сентября 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Отличная экскурсия! Наталья очень интересно и грамотно познакомила с историей города как древнего так и современного! Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Старинные легенды Братиславы
    Екскурсія дуже сподобалася, було цікаво, час промайнув дуже швидко. Дитина 12 років була в захваті, я також. Щиро дякуємо Наталі
    читать дальше

    за змістовну і цікаву екскурсію.

    Экскурсия очень понравилась, было интересно, время прошло очень быстро. Ребенок 12 лет был в восторге, я тоже. Благодарим Натали за содержательную и интересную экскурсию.

  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Экскурсия была великолепной! Все очень понравилось! Наталья-прекрасный,эрудированный гид,и просто приятный человек,который ответит на любые вопросы,касающиеся Братиславы и вообще Словакии. Хочу отметить,что Наталья очень заботится о своих клиентах,был жуткий дождь,но нам захватили зонтики и все прошло комфортно!
  • О
    Ольга
    17 июля 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Наталья, спасибо за интересную и насыщеннаю экскурсию! Время пролетело незаметно! Обожаю тему ведьм и Средневековья, спасибо за маленькие детали и легенды, рекомендации и приятное общение.
  • У
    Утеев
    6 июля 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Отличная экскурсия, за 1,5-2 часа пройти основные достопримечательности Братиславы это здорово. Хороший гид с отличным содержанием истории.
  • E
    Evgenii
    29 июня 2025
    Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
    Безусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра Братиславы - и при этом получить интересное сопровождение и рассказ.
    Безусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра Братиславы - и при этом получить интересное сопровождение и рассказ.
  • S
    Svetlana
    15 июня 2025
    Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
    Инесса сделала все настолько интересно, насколько это возможно. Нам очень понравилось. Из-за таких легенд и рассказов можно лучше и проще
    читать дальше

    запомнить какие-то исторические события. Нашим детям тоже очень понравилось, хотя они иногда все понимали (из-за языка) но тут же все переспрашивать и мы им переводили. Даже после экскурсии мы обсуждали какие-то исторические моменты этой экскурсии ☺️ благодарим Инессу и желаем всего самого наилучшего.

  • А
    Анастасия
    12 февраля 2025
    Старинные легенды Братиславы
    С Натальей у нас была чудесная прогулка по Братиславе, а точнее Пресбургу! Чудесный и безумно интересный город!
    Наталья знает буквально каждый
    читать дальше

    уголок и с большой любовью обо всем рассказывает. Мы влюбились в город глазами Натальи, обязательно придем еще раз во время следующего визита в Братиславу.

  • А
    Алиева
    27 августа 2024
    Старинные легенды Братиславы
    Остались очень довольны экскурсией. Очень положительная и доброжелательная девушка. Хорошо знает своё дело и историю города в котором живет. Всем советуем.
  • Е
    Елизавета
    14 июня 2024
    Старинные легенды Братиславы
    Очень интересная экскурсия! Мы с подругой получили огромное удовольствие ☀️Спасибо организатору!
  • М
    Марина
    14 сентября 2020
    Старинные легенды Братиславы
    Экскурсия замечательная!
    Наталья очень интересно, доступно и с большой любовью рассказала нам историю средневековой Братиславы. Удивительно, насколько много она знает о
    читать дальше

    городе - рассказала обо всём, о чём бы ни спросили вне темы экскурсии. Кажется, знает историю каждого камушка старого города…
    Большое спасибо!

  • А
    Анна
    3 августа 2020
    Старинные легенды Братиславы
    Замечательная экскурсия! Нет слов, чтобы описать на сколько высоко качество.
  • а
    александр
    1 марта 2020
    Старинные легенды Братиславы
    Наталья, хороший экскурсовод, ее очень интересно слушать. Мы прошли по центру исторической части Братиславы. В самой экскурсии складно увязана историческая
    читать дальше

    и мифическая состовляющая, при этом Наталья во время экскурсии обращает внимание на огромное количество различных интересных деталей которые нетувидеть просто ходя по городу. Рекомендую, это точно не зря проведенное время.

  • А
    Ангелина
    4 февраля 2020
    Старинные легенды Братиславы
    Экскурсия очень понравилась, два с половиной часа пролетели совершенно незаметно за прогулкой по старому городу. Все достопримечательности расположены довольно компактно, поэтому даже после целого дня на ногах я не успела почувствовать усталость. Однозначно буду рекомендовать друзьям, собирающимся посетить Братиславу

