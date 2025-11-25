Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые сокровища столицы Словакии
Приглашаем на прогулку по Братиславе, где вы насладитесь видами с холма, узнаете о рыцарях и королях, а также сделаете фото с городскими скульптурами
Начало: У Михайловских ворот
«Михайловскую улицу — оживлённую улицу с магазинами и кафе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
«Мы пройдем по старинным улицам, я покажу, где жил городской палач и где было его рабочее место»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €52 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
€74 за всё до 4 чел.
- ААнна25 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, пролетела буквально на одном дыхании. Наталья вообще выше всяких похвал: после ее рассказов захотелось объехать всю Словакию
- ССветлана23 ноября 2025Замечательная экскурсия! Спасибо:)
- ССергей13 ноября 2025Очень хорошая экскурсия и увлеченный экскурсовод. Время пролетело не заметно. Побывали там, куда бы сам не добрался)
- ААлександр12 октября 2025Прекрасный гид Наталья, очень интересная экскурсия
- ДДмитрий6 октября 2025Отличная, живая, нескучная экскурсия! На все вопросы и по истории и про жизнь в Словакии получили исчерпывающие ответы. Спасибо Наталье за очень домашнюю, дружескую атмосферу во время экскурсии!
- ДДмитрий4 октября 2025Очень интересная экскурсия!!
- ЕЕлена6 сентября 2025Отличная экскурсия! Наталья очень интересно и грамотно познакомила с историей города как древнего так и современного! Всем рекомендую!
- ЕЕлена29 июля 2025Екскурсія дуже сподобалася, було цікаво, час промайнув дуже швидко. Дитина 12 років була в захваті, я також. Щиро дякуємо Наталі
- ООльга26 июля 2025Экскурсия была великолепной! Все очень понравилось! Наталья-прекрасный,эрудированный гид,и просто приятный человек,который ответит на любые вопросы,касающиеся Братиславы и вообще Словакии. Хочу отметить,что Наталья очень заботится о своих клиентах,был жуткий дождь,но нам захватили зонтики и все прошло комфортно!
- ООльга17 июля 2025Наталья, спасибо за интересную и насыщеннаю экскурсию! Время пролетело незаметно! Обожаю тему ведьм и Средневековья, спасибо за маленькие детали и легенды, рекомендации и приятное общение.
- УУтеев6 июля 2025Отличная экскурсия, за 1,5-2 часа пройти основные достопримечательности Братиславы это здорово. Хороший гид с отличным содержанием истории.
- EEvgenii29 июня 2025Безусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра Братиславы - и при этом получить интересное сопровождение и рассказ.
- SSvetlana15 июня 2025Инесса сделала все настолько интересно, насколько это возможно. Нам очень понравилось. Из-за таких легенд и рассказов можно лучше и проще
С Натальей у нас была чудесная прогулка по Братиславе, а точнее Пресбургу! Чудесный и безумно интересный город!
Наталья знает буквально каждый
- ААлиева27 августа 2024Остались очень довольны экскурсией. Очень положительная и доброжелательная девушка. Хорошо знает своё дело и историю города в котором живет. Всем советуем.
- ЕЕлизавета14 июня 2024Очень интересная экскурсия! Мы с подругой получили огромное удовольствие ☀️Спасибо организатору!
- ММарина14 сентября 2020Экскурсия замечательная!
Наталья очень интересно, доступно и с большой любовью рассказала нам историю средневековой Братиславы. Удивительно, насколько много она знает о
Замечательная экскурсия! Нет слов, чтобы описать на сколько высоко качество.
- аалександр1 марта 2020Наталья, хороший экскурсовод, ее очень интересно слушать. Мы прошли по центру исторической части Братиславы. В самой экскурсии складно увязана историческая
- ААнгелина4 февраля 2020Экскурсия очень понравилась, два с половиной часа пролетели совершенно незаметно за прогулкой по старому городу. Все достопримечательности расположены довольно компактно, поэтому даже после целого дня на ногах я не успела почувствовать усталость. Однозначно буду рекомендовать друзьям, собирающимся посетить Братиславу
