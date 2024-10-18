скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Начало: На площади Гвездослава
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
60€54 за всё до 4 чел.
скидка
10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
80€72 за всё до 4 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
72€65 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений18 октября 2024Спасибо огромное, Наталья. Замечательная и очень насыщенная экскурсия. Мы в восторге!
- MMarina10 октября 2024Если было бы можно, поставила бы 6 звёзд! Приезжали в Братиславу на один день, на небольшое первое знакомство со страной
- ННадежда1 октября 2024Проезжали Братиславу по дороге из Вены в Будапешт, заказали экскурсию с Натальей заранее и не прогадали. Наталья точно на своем
- ААлиева27 августа 2024Остались очень довольны экскурсией. Очень положительная и доброжелательная девушка. Хорошо знает своё дело и историю города в котором живет. Всем советуем.
- ЕЕлизавета14 июня 2024Очень интересная экскурсия! Мы с подругой получили огромное удовольствие ☀️Спасибо организатору!
- ММарина14 сентября 2020Экскурсия замечательная! Наталья очень интересно, доступно и с большой любовью рассказала нам историю средневековой Братиславы. Удивительно, насколько много она знает о
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Скидки»
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