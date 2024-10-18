Экскурсии со скидкой в Братиславе до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Братиславе на русском языке, цены от €54, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
О Братиславе с любовью
Пешая
скидка
10%
60 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Начало: На площади Гвездослава
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6054 за всё до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы
Пешая
скидка
10%
161 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8072 за всё до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
Пешая
скидка
10%
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
7265 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    18 октября 2024
    О Братиславе с любовью
    Спасибо огромное, Наталья. Замечательная и очень насыщенная экскурсия. Мы в восторге!
  • M
    Marina
    10 октября 2024
    О Братиславе с любовью
    Если было бы можно, поставила бы 6 звёзд! Приезжали в Братиславу на один день, на небольшое первое знакомство со страной
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    во время путешествия по Европе, выбрали экскурсию Натальи и остались под очень приятным впечатлением как от города, так и от рассказчицы. Наталья действительно знакомит со Словакией и Братиславой с любовью, владеет множеством исторических фактов и дат, которые не кажутся сухими, а всегда подкреплены какой-то интересной историей. Прогулка была длинной, но мы были только рады провести столько времени в компании города и нашего экскурсовода)

  • Н
    Надежда
    1 октября 2024
    О Братиславе с любовью
    Проезжали Братиславу по дороге из Вены в Будапешт, заказали экскурсию с Натальей заранее и не прогадали. Наталья точно на своем
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    месте 😀 - мы влюбились в историческую Братиславу) Вся информация ложилась легко, было много интересных фактов и легенд, экскурсия длилась почти 3 часа, но мы не заметили этого времени) Наталье большое спасибо за угощения, детям было особенно приятно) Наталья оооооочень обаятельная и милая гид, я бы с удовольствием брала экскурсии с ней в любом другом городе 🥰

  • А
    Алиева
    27 августа 2024
    Старинные легенды Братиславы
    Остались очень довольны экскурсией. Очень положительная и доброжелательная девушка. Хорошо знает своё дело и историю города в котором живет. Всем советуем.
  • Е
    Елизавета
    14 июня 2024
    Старинные легенды Братиславы
    Очень интересная экскурсия! Мы с подругой получили огромное удовольствие ☀️Спасибо организатору!
  • М
    Марина
    14 сентября 2020
    Старинные легенды Братиславы
    Экскурсия замечательная! Наталья очень интересно, доступно и с большой любовью рассказала нам историю средневековой Братиславы. Удивительно, насколько много она знает о
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    городе - рассказала обо всём, о чём бы ни спросили вне темы экскурсии. Кажется, знает историю каждого камушка старого города… Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в ноябре 2024
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