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во время путешествия по Европе, выбрали экскурсию Натальи и остались под очень приятным впечатлением как от города, так и от рассказчицы. Наталья действительно знакомит со Словакией и Братиславой с любовью, владеет множеством исторических фактов и дат, которые не кажутся сухими, а всегда подкреплены какой-то интересной историей. Прогулка была длинной, но мы были только рады провести столько времени в компании города и нашего экскурсовода)