Индивидуальная
Братиславский замок и Старый город
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, Фонтан Ганимеда (Hvezdoslavov...
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мужество и любовь замка Девин
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
«Потрясающие пейзажи и панорамы»
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Братислава - тёмная жемчужина Дуная
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идиллический Светы Юр
Светы Юр - место, где никто никуда не спешит. Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции
Начало: В городе Светы Юр
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
€78 за всё до 4 чел.
