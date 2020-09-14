1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
«Легенд в Братиславе много: здесь и горный великан бесчинствовал, и жил заботливый черт, а также действовал Водяной дух Дуная»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €52 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мужество и любовь замка Девин: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
«На экскурсии вы прикоснетесь к камням, помнящим мамонтов, узнаете о главных событиях из истории и жизни замка, услышите местные легенды и плеснете воды в самый глубокий колодец»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€88 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
«Некоторые средневековые легенды достаточно мрачные и не подходят для маленьких детей, поэтому эта экскурсия рекомендуется для участников от 14 лет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€72 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 сентября 2020Экскурсия замечательная! Наталья очень интересно, доступно и с большой любовью рассказала нам историю средневековой Братиславы. Удивительно, насколько много она знает о
- ААнна3 августа 2020Замечательная экскурсия! Нет слов, чтобы описать на сколько высоко качество.
- аалександр1 марта 2020Наталья, хороший экскурсовод, ее очень интересно слушать. Мы прошли по центру исторической части Братиславы. В самой экскурсии складно увязана историческая
- ГГалина4 сентября 2019Экскурсия очень понравилась, город очень душевный, как и экскурсовод. Знает очень много, рассказывает интересно, все вопросы проясняет. Рекомендуем обязательно!
- ЭЭлина29 апреля 2019Инесса отличный гид, нам очень понравилось.
- ББухарина27 марта 2019Девин- интереснейший объект истории и природы. Но, очень ветрено, бесконечные подъемы и лестницы высоко на горе. Поэтому было странно видеть
- KKirill22 октября 2018Алекс прекрасный гид: образованный интересный рассказчик, который по-настоящему знает толк в своем деле. Я первый раз пользовался услугами tripstera и очень рад, что первые впечатления оказались исключительно положительными. Если хотите получить первоклассную экскурсию в Братиславе - обращайтесь к Алексу!
- ООлег9 марта 2018Это тот случай, когда хочется выразить большую благодарность за прекрасно проведенное время. Это несомненно была интереснейшая прогулка в сопровождении действительно профессионального гида. Всячески рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 88. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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