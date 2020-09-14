Откройте для себя мифы и легенды Братиславы с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Братиславе на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
«Легенд в Братиславе много: здесь и горный великан бесчинствовал, и жил заботливый черт, а также действовал Водяной дух Дуная»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 52 за всё до 40 чел.
Мужество и любовь замка Девин
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Мужество и любовь замка Девин: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
«На экскурсии вы прикоснетесь к камням, помнящим мамонтов, узнаете о главных событиях из истории и жизни замка, услышите местные легенды и плеснете воды в самый глубокий колодец»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
88 за всё до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
«Некоторые средневековые легенды достаточно мрачные и не подходят для маленьких детей, поэтому эта экскурсия рекомендуется для участников от 14 лет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
72 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    14 сентября 2020
    Старинные легенды Братиславы
    Экскурсия замечательная! Наталья очень интересно, доступно и с большой любовью рассказала нам историю средневековой Братиславы. Удивительно, насколько много она знает о
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    городе - рассказала обо всём, о чём бы ни спросили вне темы экскурсии. Кажется, знает историю каждого камушка старого города… Большое спасибо!

  • А
    Анна
    3 августа 2020
    Старинные легенды Братиславы
    Замечательная экскурсия! Нет слов, чтобы описать на сколько высоко качество.
  • а
    александр
    1 марта 2020
    Старинные легенды Братиславы
    Наталья, хороший экскурсовод, ее очень интересно слушать. Мы прошли по центру исторической части Братиславы. В самой экскурсии складно увязана историческая
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    и мифическая состовляющая, при этом Наталья во время экскурсии обращает внимание на огромное количество различных интересных деталей которые нетувидеть просто ходя по городу. Рекомендую, это точно не зря проведенное время.

  • Г
    Галина
    4 сентября 2019
    Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
    Экскурсия очень понравилась, город очень душевный, как и экскурсовод. Знает очень много, рассказывает интересно, все вопросы проясняет. Рекомендуем обязательно!
  • Э
    Элина
    29 апреля 2019
    Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
    Инесса отличный гид, нам очень понравилось.
  • Б
    Бухарина
    27 марта 2019
    Мужество и любовь замка Девин
    Девин- интереснейший объект истории и природы. Но, очень ветрено, бесконечные подъемы и лестницы высоко на горе. Поэтому было странно видеть
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    некоторых экскурсантов, синеющих на ветру и лидирующих каблуки от брусчатки. У нас был замечательный гид Алекс. Не грузил историзмом. Ну, простите, история Великой Моравии нам почти не знакома. Поэтому было интересно. Войны, рыцари, легенды о прекрасных дамах, реалии Наполеоновских войн, и, благодаря нашему гиду, все это не слилось, а разложилось по полочкам. Алекс виртуозно владеет и предметом и аудиторией. Советую.

  • K
    Kirill
    22 октября 2018
    Мужество и любовь замка Девин
    Алекс прекрасный гид: образованный интересный рассказчик, который по-настоящему знает толк в своем деле. Я первый раз пользовался услугами tripstera и очень рад, что первые впечатления оказались исключительно положительными. Если хотите получить первоклассную экскурсию в Братиславе - обращайтесь к Алексу!
  • О
    Олег
    9 марта 2018
    Мужество и любовь замка Девин
    Это тот случай, когда хочется выразить большую благодарность за прекрасно проведенное время. Это несомненно была интереснейшая прогулка в сопровождении действительно профессионального гида. Всячески рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Мифы и легенды»

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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 88. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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