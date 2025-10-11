Уютная европейская столица, Братислава, приглашает на прогулку, полную историй о римских легионерах и венгерских королях.
Прогулка по Старому городу подарит камерную атмосферу, а рассказ о временах рыцарей и алхимиков перенесет в прошлое.
Посетители увидят главную площадь, старинные ворота и величественный собор, узнают о легендах и архитектурных стилях города. Прекрасные виды на Дунай и соседние страны не оставят равнодушными
Прогулка по Старому городу подарит камерную атмосферу, а рассказ о временах рыцарей и алхимиков перенесет в прошлое.
Посетители увидят главную площадь, старинные ворота и величественный собор, узнают о легендах и архитектурных стилях города. Прекрасные виды на Дунай и соседние страны не оставят равнодушными
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть исторические достопримечательности
- 📜 Узнать интересные факты о Братиславе
- 🌉 Полюбоваться панорамными видами
- 📸 Сделать уникальные фотографии
- 🏛 Погрузиться в атмосферу средневековья
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00
Что можно увидеть
- Главная площадь
- Фонтан Максимилиана
- Францисканская площадь
- Михайловские ворота
- Михайловская улица
- Собор Святого Мартина
- Братиславский град
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Главную площадь — сердце города, где возвышается комплекс зданий Старой ратуши с фасадами разных эпох
- Фонтан Максимилиана — символ города, возле которого стоит загадать желание
- Францисканскую площадь и одноимённую церковь — старейшее сакральное здание Братиславы
- Михайловские ворота — единственные сохранившиеся из четырёх ворот средневековой крепостной стены. Вы подниметесь на башню, чтобы полюбоваться панорамой города
- Михайловскую улицу — оживлённую улицу с магазинами и кафе
- Собор Святого Мартина — готический храм, где веками короновались венгерские короли
- Братиславский град — замок на холме, откуда открывается вид на Дунай, Австрию и Венгрию
Вы узнаете:
- Об истории Братиславы от кельтских поселений до современности
- Почему венгерские короли короновались в столице нынешней Словакии
- Какие архитектурные стили определяют облик города
- Какие легенды рассказывают о старинных улочках и домах
Организационные детали
На пешеходной экскурсии все достопримечательности мы осмотрим только снаружи.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00 и 11:00, в пятницу в 09:00, 11:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00 и 11:00, в пятницу в 09:00, 11:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Братиславе
Провела экскурсии для 34 туристов
Привет! Меня зовут Наталья, и я с удовольствием стану вашим проводником в мир красоты и сказки города Братиславы! Я живу здесь уже с 2020 года, и сейчас город стал для меня не просто местом жительства, а настоящим домом. Я знаю его как свои пять пальцев: от главных достопримечательностей, которые обязательно нужно увидеть, до укромных уголков, где можно почувствовать настоящий дух города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
12 окт 2025
Прекрасный гид Наталья, очень интересная экскурсия
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Отличная, живая, нескучная экскурсия! На все вопросы и по истории и про жизнь в Словакии получили исчерпывающие ответы. Спасибо Наталье за очень домашнюю, дружескую атмосферу во время экскурсии!
Д
Дмитрий
4 окт 2025
Очень интересная экскурсия!!
Е
Елена
6 сен 2025
Отличная экскурсия! Наталья очень интересно и грамотно познакомила с историей города как древнего так и современного! Всем рекомендую!
О
Ольга
26 июл 2025
Экскурсия была великолепной! Все очень понравилось! Наталья-прекрасный,эрудированный гид,и просто приятный человек,который ответит на любые вопросы,касающиеся Братиславы и вообще Словакии. Хочу отметить,что Наталья очень заботится о своих клиентах,был жуткий дождь,но нам захватили зонтики и все прошло комфортно!
Ольга
17 июл 2025
Наталья, спасибо за интересную и насыщеннаю экскурсию! Время пролетело незаметно! Обожаю тему ведьм и Средневековья, спасибо за маленькие детали и легенды, рекомендации и приятное общение.
У
Утеев
6 июл 2025
Отличная экскурсия, за 1,5-2 часа пройти основные достопримечательности Братиславы это здорово. Хороший гид с отличным содержанием истории.
E
Evgenii
29 июн 2025
Безусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра Братиславы - и при этом получить интересное сопровождение и рассказ.
Входит в следующие категории Братиславы
Похожие экскурсии из Братиславы
Индивидуальная
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, Фонтан Ганимеда (Hvezdoslavov...
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История и панорамы Братиславы
Путешествие по Братиславе: крепость Девин, Братиславский замок и мемориал Славин. Узнайте историю и насладитесь потрясающими видами
Начало: У вашего отеля или по договоренности
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:00
€80 за всё до 6 чел.