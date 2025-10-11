Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00 и 11:00, в пятницу в 09:00, 11:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала