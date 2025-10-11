Мои заказы

Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии

Приглашаем на прогулку по Братиславе, где вы насладитесь видами с холма, узнаете о рыцарях и королях, а также сделаете фото с городскими скульптурами
Уютная европейская столица, Братислава, приглашает на прогулку, полную историй о римских легионерах и венгерских королях.

Прогулка по Старому городу подарит камерную атмосферу, а рассказ о временах рыцарей и алхимиков перенесет в прошлое.

Посетители увидят главную площадь, старинные ворота и величественный собор, узнают о легендах и архитектурных стилях города. Прекрасные виды на Дунай и соседние страны не оставят равнодушными
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть исторические достопримечательности
  • 📜 Узнать интересные факты о Братиславе
  • 🌉 Полюбоваться панорамными видами
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🏛 Погрузиться в атмосферу средневековья
Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии© Наталья
Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии© Наталья
Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии© Наталья
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Главная площадь
  • Фонтан Максимилиана
  • Францисканская площадь
  • Михайловские ворота
  • Михайловская улица
  • Собор Святого Мартина
  • Братиславский град

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Главную площадь — сердце города, где возвышается комплекс зданий Старой ратуши с фасадами разных эпох
  • Фонтан Максимилиана — символ города, возле которого стоит загадать желание
  • Францисканскую площадь и одноимённую церковь — старейшее сакральное здание Братиславы
  • Михайловские ворота — единственные сохранившиеся из четырёх ворот средневековой крепостной стены. Вы подниметесь на башню, чтобы полюбоваться панорамой города
  • Михайловскую улицу — оживлённую улицу с магазинами и кафе
  • Собор Святого Мартина — готический храм, где веками короновались венгерские короли
  • Братиславский град — замок на холме, откуда открывается вид на Дунай, Австрию и Венгрию

Вы узнаете:

  • Об истории Братиславы от кельтских поселений до современности
  • Почему венгерские короли короновались в столице нынешней Словакии
  • Какие архитектурные стили определяют облик города
  • Какие легенды рассказывают о старинных улочках и домах

Организационные детали

На пешеходной экскурсии все достопримечательности мы осмотрим только снаружи.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00 и 11:00, в пятницу в 09:00, 11:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Михайловских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00 и 11:00, в пятницу в 09:00, 11:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 09:00, 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Братиславе
Провела экскурсии для 34 туристов
Привет! Меня зовут Наталья, и я с удовольствием стану вашим проводником в мир красоты и сказки города Братиславы! Я живу здесь уже с 2020 года, и сейчас город стал для меня не просто местом жительства, а настоящим домом. Я знаю его как свои пять пальцев: от главных достопримечательностей, которые обязательно нужно увидеть, до укромных уголков, где можно почувствовать настоящий дух города.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
Александр
12 окт 2025
Прекрасный гид Наталья, очень интересная экскурсия
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Отличная, живая, нескучная экскурсия! На все вопросы и по истории и про жизнь в Словакии получили исчерпывающие ответы. Спасибо Наталье за очень домашнюю, дружескую атмосферу во время экскурсии!
Д
Дмитрий
4 окт 2025
Очень интересная экскурсия!!
Е
Елена
6 сен 2025
Отличная экскурсия! Наталья очень интересно и грамотно познакомила с историей города как древнего так и современного! Всем рекомендую!
О
Ольга
26 июл 2025
Экскурсия была великолепной! Все очень понравилось! Наталья-прекрасный,эрудированный гид,и просто приятный человек,который ответит на любые вопросы,касающиеся Братиславы и вообще Словакии. Хочу отметить,что Наталья очень заботится о своих клиентах,был жуткий дождь,но нам захватили зонтики и все прошло комфортно!
Ольга
Ольга
17 июл 2025
Наталья, спасибо за интересную и насыщеннаю экскурсию! Время пролетело незаметно! Обожаю тему ведьм и Средневековья, спасибо за маленькие детали и легенды, рекомендации и приятное общение.
У
Утеев
6 июл 2025
Отличная экскурсия, за 1,5-2 часа пройти основные достопримечательности Братиславы это здорово. Хороший гид с отличным содержанием истории.
E
Evgenii
29 июн 2025
Безусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра Братиславы - и при этом получить интересное сопровождение и рассказ.
Безусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра БратиславыБезусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра БратиславыБезусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра БратиславыБезусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра БратиславыБезусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра БратиславыБезусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра БратиславыБезусловно рекомендую Наталью тем, кто хочет за полтора-два часа пройтись по ключевым достопримечательностям исторического центра Братиславы

Входит в следующие категории Братиславы

Похожие экскурсии из Братиславы

Братиславский замок и Старый город
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, Фонтан Ганимеда (Hvezdoslavov...
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 40 чел.
История и панорамы Братиславы
На машине
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
История и панорамы Братиславы
Путешествие по Братиславе: крепость Девин, Братиславский замок и мемориал Славин. Узнайте историю и насладитесь потрясающими видами
Начало: У вашего отеля или по договоренности
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Пешая
2.5 часа
104 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:00
€80 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Братиславе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Братиславе