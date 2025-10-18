Мои заказы

Гастрономические экскурсии Братиславы

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Братиславе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Скрытые сокровища столицы Словакии на классической обзорной экскурсии
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые сокровища столицы Словакии
Приглашаем на прогулку по Братиславе, где вы насладитесь видами с холма, узнаете о рыцарях и королях, а также сделаете фото с городскими скульптурами
Начало: У Михайловских ворот
«Михайловскую улицу — оживлённую улицу с магазинами и кафе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Душа и сердце Братиславы
Пешая
3.5 часа
175 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
«Я с удовольствием поделюсь местными маленькими хитростями — где купить лучшие словацкие вина и необычные сувениры, что стоит попробовать из местной кухни и какие места посетить в окрестностях города»
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
€80 за всё до 4 чел.
О Братиславе с любовью
Пешая
2.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
О Братиславе с любовью
Прогуляйтесь по историческим улочкам Братиславы, откройте для себя тайны города и насладитесь его неповторимой атмосферой
Начало: На площади Гвездослава
«В завершение вы продегустируете традиционное местное вино из черной смородины и знаменитые братиславские рогалики с начинкой из мака или грецкого ореха и ощутите не только характер, но и вкус душевной столицы Словакии»
16 дек в 11:00
23 дек в 11:00
€60 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    18 октября 2025
    О Братиславе с любовью
    Прекрасный рассказчик который любит и знает свое дело! ☺️Много интересных фактов+доп материал в виде фото! Отдельно спасибо за некоторые рекомендации по блюдам,кофейням и сувенирным магазинам😉
  • Л
    Лебедева
    17 октября 2025
    О Братиславе с любовью
    Очень понравилась экскурсия с Натальей. Рассказывала интересно и с душой. Особенно понравилось, что шли не торопясь, где нравилось, останавливались подольше. Осмотрели весь старый город. Давала советы, где поесть, что ещё можно посмотреть. Однозначно рекомендую Наталью.
  • Л
    Лена
    14 октября 2025
    О Братиславе с любовью
    Наталия открыла для нас удивительную Братиславу в которую хочется вернуться вновь и вновь. Она прекрасно знает историю, культуру и архитектуру города. В ее рассказе каждый дом имеет свою загадку и историю. Очень благодарны Наталии за чудесно проведенный день.
  • р
    рита
    30 сентября 2025
    О Братиславе с любовью
    добрый день. нам очень понравилась ээкскурсия в Братиславе. очень хороший экскурсовод НАТАЛЬЯ

    очень эрудированная и очень хочет донести до туристов любовь к городу. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ЕЙ.

    Мы немолодые женщины и Наталья так построила маршрут что мы чувствовали себя комфортно.

    СПАСИБО ЕЙ БОЛЬШОЕ
  • О
    Олеся
    5 августа 2025
    О Братиславе с любовью
    Это была одна из самых лучших экскурсий, нам с девочками все очень понравилось. . Обязательно буду рекомендовать вас своим туристам😊
  • М
    Михаил
    31 июля 2025
    О Братиславе с любовью
    Хорошо подготовленная содержательная, насыщенная экскурсия, богатая неожиданными интересными деталями. Удобно составленный маршрут. Экскурсия продолжалась дольше указанного времени, однако время пролетело
    читать дальше

    незаметно. Иногда мы задавали разноплановые вопросы - Наталья всегда давала на них ответы. Мы все получили огромное удовольствие и искренне рекомендуем экскурсии Натальи! Огромное спасибо!

  • Я
    Ян
    30 июля 2025
    О Братиславе с любовью
    Много брали экскурсий и на трипстере и на других сервисах,слушали много прекрасных, знающих гидов, но Наталья на данный момент то,
    читать дальше

    что называется "бест оф зе бест" за время многолетних путешствий. 3 часа прлетели как минута,настолько были захвачены интересным и познавательным рассказом. Огромное спасибо!

  • A
    Alla
    26 июля 2025
    О Братиславе с любовью
    Добрый день! Экскурсия с Натальей по центру Братиславы прошла на высшем уровне благодаря ей. Столько знаний,энтузиазма,желания поделиться всем, что ей самой известно, действительно заслуживает благодарности. Очень советуем.
    С благодарностью
    Алла
  • О
    Ольга
    19 июля 2025
    О Братиславе с любовью
    Наталья — филигранный гид!
    У неё очень хорошо поставлен голос, её приятно слушать — просто хочется идти за ней и слушать
    читать дальше

    бесконечно. С ней Братислава открывается совершенно с другой стороны: ходишь с открытым ртом и замечаешь такие детали, которые без неё просто не увидишь.

    Особенно запомнился рассказ об Антонии Подуанском — покровителе ораторского искусства. Кажется, он действительно её покровитель, потому что Наталья — настоящий профессионал и мастер слова.

    Если вы едете в Братиславу — только к Наталье! Это будет лучшее ваше знакомство с городом.

  • М
    Марина
    11 июня 2025
    О Братиславе с любовью
    Отличный маршрут по старой Братиславе. Мы увидели много незаметных деталей и узнали много нового 😄
    Хорошо подойдёт для знакомства с городом!
  • Г
    Галина
    17 мая 2025
    О Братиславе с любовью
    Прекрасная экскурсия с любовью💗
  • С
    Сергей
    29 апреля 2025
    О Братиславе с любовью
    На пешеходную экскурсию по Братиславе мы ходили втроём - мы и внучка 14 лет. И нам всем, несмотря на разницу
    читать дальше

    в возрасте, очень понравилось! Экскурсовод Наталья, которая умеет ходить задом наперёд, и при этом убедительно рассказывать, так как знает каждый камешек, каждую выбоину на мостовых.
    Наталья передала атмосферу, архитектуру, ароматы и вкусы Братиславы!!
    Единственное, мы считаем её вклад вклад в экскурсию недооценённым. Предлагаем увеличить плату!
    Спасибо Наталье!!!
    Татьяна и Сергей

  • Ж
    Женя
    24 апреля 2025
    О Братиславе с любовью
    Хорошо структуриваный маршрут, видно, что Наталья хорошо знакома с материалом и историей. Она не перегружала нас информацией, но на наши
    читать дальше

    вопросы могла дать глубокий ответ.
    В маршрут Наталья внесла даже дегустацию национального вина и выпечка. Прогулка прошла в непринуждённой обстановке, так что и взрослым детям было не скучно. Гид спрасила нас в начале экскурсии о наших интересах и смогла гибко подстроиться. Спасибо большое от всей семьи

  • Д
    Денис
    17 апреля 2025
    О Братиславе с любовью
    Просто шикарную экскурсию провела Наталья! Гид максимально ориентирована на своих гостей, очень интересно рассказывает о Братиславе и обращает внимание на
    читать дальше

    малозаметные нюансы. Все было проведено на высоком профессиональном уровне! Одна из лучших экскурсий за время нашего путешествия по Европе) Спасибо, Наталья! 👌👍💥

  • П
    Полина
    17 апреля 2025
    О Братиславе с любовью
    Мы познакомились с прекрасной Братиславой благодаря совершенно необыкновенной экскурсии с Натальей! Мы(2 пары в возрасте 60+)путешествуем много по миру и
    читать дальше

    встречаем много экскурсоводов и все пришли к мнению,что Наталья одна из самых лучших! Очень приятная в общении,знающая,экскурсия пролетела незаметно и хочется приехать ещё и ещё! Наталья помогла нам во всём:со стоянкой,с оплатой дороги,с выбором меню… А о самой экскурсии:просто ВОСТОРГ! Спасибо,замечательная НАТАЛЬЯ🙏🙏🙏Обязательно приедим опять!

  • С
    Степанова
    10 апреля 2025
    О Братиславе с любовью
    Наталья - настоящий профессионал своего дела и интересный рассказчик. Мы прошли по Братиславе с группой студентов, где не у всех
    читать дальше

    родной язык был русский. Тем не менее экскурсовод смогла заинтересовать всех и в конце дать нужные практические советы. Спасибо большое и до новый встреч!

  • К
    Ксения
    15 марта 2025
    О Братиславе с любовью
    Экскурсия прошла отлично! Наталья - прекрасный гид, который много знает о Братиславе. Она рассказала большое количество интересных фактов о Братиславе и ее достопримечательностях, а также показала различные неочевидные кафе, музеи, магазинчики, про которые было бы непросто узнать самостоятельно. Большое спасибо:)
  • Р
    Рита
    28 февраля 2025
    О Братиславе с любовью
    Наша экскурсия не состоялась по моей вине, я перепутала даты и приехала раньше. Наталья нам любезно сбросила геометки основных достопримечательностей.
  • Ю
    Юлия
    24 января 2025
    О Братиславе с любовью
    Наталья одна из лучших гидов, с которыми я встречалась. Очень компетентная, не было ни одного вопроса, на который она не
    читать дальше

    смогла бы ответить. Экскурсия прошла в темпе, который отвечал нашим возможностям, мы отогревались в прелестных кафе старого города. Несмотря на отвратительную погоду, мы совсем не чувствовали, что замерзли и устали. Очень милая и коммуникабельная, с огромными блестящими глазами, Наталья погрузила нас в мир старого города. Потом довела нас до ресторана, в котором мы очень вкусно поели!

  • I
    Igor
    5 января 2025
    О Братиславе с любовью
    Интересная экскурсия с очень хорошим гидом и по очень приятному городу. Нам всё очень понравилось. Большое спасибо Наталье!

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Гастрономические»

