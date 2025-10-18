Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые сокровища столицы Словакии
Приглашаем на прогулку по Братиславе, где вы насладитесь видами с холма, узнаете о рыцарях и королях, а также сделаете фото с городскими скульптурами
Начало: У Михайловских ворот
«Михайловскую улицу — оживлённую улицу с магазинами и кафе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
«Я с удовольствием поделюсь местными маленькими хитростями — где купить лучшие словацкие вина и необычные сувениры, что стоит попробовать из местной кухни и какие места посетить в окрестностях города»
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Братиславе с любовью
Прогуляйтесь по историческим улочкам Братиславы, откройте для себя тайны города и насладитесь его неповторимой атмосферой
Начало: На площади Гвездослава
«В завершение вы продегустируете традиционное местное вино из черной смородины и знаменитые братиславские рогалики с начинкой из мака или грецкого ореха и ощутите не только характер, но и вкус душевной столицы Словакии»
16 дек в 11:00
23 дек в 11:00
€60 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 октября 2025Прекрасный рассказчик который любит и знает свое дело! ☺️Много интересных фактов+доп материал в виде фото! Отдельно спасибо за некоторые рекомендации по блюдам,кофейням и сувенирным магазинам😉
- ЛЛебедева17 октября 2025Очень понравилась экскурсия с Натальей. Рассказывала интересно и с душой. Особенно понравилось, что шли не торопясь, где нравилось, останавливались подольше. Осмотрели весь старый город. Давала советы, где поесть, что ещё можно посмотреть. Однозначно рекомендую Наталью.
- ЛЛена14 октября 2025Наталия открыла для нас удивительную Братиславу в которую хочется вернуться вновь и вновь. Она прекрасно знает историю, культуру и архитектуру города. В ее рассказе каждый дом имеет свою загадку и историю. Очень благодарны Наталии за чудесно проведенный день.
- ррита30 сентября 2025добрый день. нам очень понравилась ээкскурсия в Братиславе. очень хороший экскурсовод НАТАЛЬЯ
очень эрудированная и очень хочет донести до туристов любовь к городу. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ЕЙ.
Мы немолодые женщины и Наталья так построила маршрут что мы чувствовали себя комфортно.
СПАСИБО ЕЙ БОЛЬШОЕ
- ООлеся5 августа 2025Это была одна из самых лучших экскурсий, нам с девочками все очень понравилось. . Обязательно буду рекомендовать вас своим туристам😊
- ММихаил31 июля 2025Хорошо подготовленная содержательная, насыщенная экскурсия, богатая неожиданными интересными деталями. Удобно составленный маршрут. Экскурсия продолжалась дольше указанного времени, однако время пролетело
- ЯЯн30 июля 2025Много брали экскурсий и на трипстере и на других сервисах,слушали много прекрасных, знающих гидов, но Наталья на данный момент то,
- AAlla26 июля 2025Добрый день! Экскурсия с Натальей по центру Братиславы прошла на высшем уровне благодаря ей. Столько знаний,энтузиазма,желания поделиться всем, что ей самой известно, действительно заслуживает благодарности. Очень советуем.
С благодарностью
Алла
- ООльга19 июля 2025Наталья — филигранный гид!
У неё очень хорошо поставлен голос, её приятно слушать — просто хочется идти за ней и слушать
- ММарина11 июня 2025Отличный маршрут по старой Братиславе. Мы увидели много незаметных деталей и узнали много нового 😄
Хорошо подойдёт для знакомства с городом!
- ГГалина17 мая 2025Прекрасная экскурсия с любовью💗
- ССергей29 апреля 2025На пешеходную экскурсию по Братиславе мы ходили втроём - мы и внучка 14 лет. И нам всем, несмотря на разницу
- ЖЖеня24 апреля 2025Хорошо структуриваный маршрут, видно, что Наталья хорошо знакома с материалом и историей. Она не перегружала нас информацией, но на наши
- ДДенис17 апреля 2025Просто шикарную экскурсию провела Наталья! Гид максимально ориентирована на своих гостей, очень интересно рассказывает о Братиславе и обращает внимание на
- ППолина17 апреля 2025Мы познакомились с прекрасной Братиславой благодаря совершенно необыкновенной экскурсии с Натальей! Мы(2 пары в возрасте 60+)путешествуем много по миру и
- ССтепанова10 апреля 2025Наталья - настоящий профессионал своего дела и интересный рассказчик. Мы прошли по Братиславе с группой студентов, где не у всех
- ККсения15 марта 2025Экскурсия прошла отлично! Наталья - прекрасный гид, который много знает о Братиславе. Она рассказала большое количество интересных фактов о Братиславе и ее достопримечательностях, а также показала различные неочевидные кафе, музеи, магазинчики, про которые было бы непросто узнать самостоятельно. Большое спасибо:)
- РРита28 февраля 2025Наша экскурсия не состоялась по моей вине, я перепутала даты и приехала раньше. Наталья нам любезно сбросила геометки основных достопримечательностей.
- ЮЮлия24 января 2025Наталья одна из лучших гидов, с которыми я встречалась. Очень компетентная, не было ни одного вопроса, на который она не
- IIgor5 января 2025Интересная экскурсия с очень хорошим гидом и по очень приятному городу. Нам всё очень понравилось. Большое спасибо Наталье!
