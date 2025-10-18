А Анастасия О Братиславе с любовью Прекрасный рассказчик который любит и знает свое дело! ☺️Много интересных фактов+доп материал в виде фото! Отдельно спасибо за некоторые рекомендации по блюдам,кофейням и сувенирным магазинам😉

Л Лебедева О Братиславе с любовью Очень понравилась экскурсия с Натальей. Рассказывала интересно и с душой. Особенно понравилось, что шли не торопясь, где нравилось, останавливались подольше. Осмотрели весь старый город. Давала советы, где поесть, что ещё можно посмотреть. Однозначно рекомендую Наталью.

Л Лена О Братиславе с любовью Наталия открыла для нас удивительную Братиславу в которую хочется вернуться вновь и вновь. Она прекрасно знает историю, культуру и архитектуру города. В ее рассказе каждый дом имеет свою загадку и историю. Очень благодарны Наталии за чудесно проведенный день.

р рита О Братиславе с любовью добрый день. нам очень понравилась ээкскурсия в Братиславе. очень хороший экскурсовод НАТАЛЬЯ



очень эрудированная и очень хочет донести до туристов любовь к городу. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ЕЙ.



Мы немолодые женщины и Наталья так построила маршрут что мы чувствовали себя комфортно.



СПАСИБО ЕЙ БОЛЬШОЕ

О Олеся О Братиславе с любовью Это была одна из самых лучших экскурсий, нам с девочками все очень понравилось. . Обязательно буду рекомендовать вас своим туристам😊

М Михаил О Братиславе с любовью читать дальше незаметно. Иногда мы задавали разноплановые вопросы - Наталья всегда давала на них ответы. Мы все получили огромное удовольствие и искренне рекомендуем экскурсии Натальи! Огромное спасибо! Хорошо подготовленная содержательная, насыщенная экскурсия, богатая неожиданными интересными деталями. Удобно составленный маршрут. Экскурсия продолжалась дольше указанного времени, однако время пролетело

Я Ян О Братиславе с любовью читать дальше что называется "бест оф зе бест" за время многолетних путешствий. 3 часа прлетели как минута,настолько были захвачены интересным и познавательным рассказом. Огромное спасибо! Много брали экскурсий и на трипстере и на других сервисах,слушали много прекрасных, знающих гидов, но Наталья на данный момент то,

A Alla О Братиславе с любовью Добрый день! Экскурсия с Натальей по центру Братиславы прошла на высшем уровне благодаря ей. Столько знаний,энтузиазма,желания поделиться всем, что ей самой известно, действительно заслуживает благодарности. Очень советуем.

С благодарностью

Алла

О Ольга О Братиславе с любовью

У неё очень хорошо поставлен голос, её приятно слушать — просто хочется идти за ней и слушать читать дальше бесконечно. С ней Братислава открывается совершенно с другой стороны: ходишь с открытым ртом и замечаешь такие детали, которые без неё просто не увидишь.



Особенно запомнился рассказ об Антонии Подуанском — покровителе ораторского искусства. Кажется, он действительно её покровитель, потому что Наталья — настоящий профессионал и мастер слова.



Если вы едете в Братиславу — только к Наталье! Это будет лучшее ваше знакомство с городом. Наталья — филигранный гид!У неё очень хорошо поставлен голос, её приятно слушать — просто хочется идти за ней и слушать

М Марина О Братиславе с любовью Отличный маршрут по старой Братиславе. Мы увидели много незаметных деталей и узнали много нового 😄

Хорошо подойдёт для знакомства с городом!

Г Галина О Братиславе с любовью Прекрасная экскурсия с любовью💗

С Сергей О Братиславе с любовью читать дальше в возрасте, очень понравилось! Экскурсовод Наталья, которая умеет ходить задом наперёд, и при этом убедительно рассказывать, так как знает каждый камешек, каждую выбоину на мостовых.

Наталья передала атмосферу, архитектуру, ароматы и вкусы Братиславы!!

Единственное, мы считаем её вклад вклад в экскурсию недооценённым. Предлагаем увеличить плату!

Спасибо Наталье!!!

Татьяна и Сергей На пешеходную экскурсию по Братиславе мы ходили втроём - мы и внучка 14 лет. И нам всем, несмотря на разницу

Ж Женя О Братиславе с любовью читать дальше вопросы могла дать глубокий ответ.

В маршрут Наталья внесла даже дегустацию национального вина и выпечка. Прогулка прошла в непринуждённой обстановке, так что и взрослым детям было не скучно. Гид спрасила нас в начале экскурсии о наших интересах и смогла гибко подстроиться. Спасибо большое от всей семьи Хорошо структуриваный маршрут, видно, что Наталья хорошо знакома с материалом и историей. Она не перегружала нас информацией, но на наши

Д Денис О Братиславе с любовью читать дальше малозаметные нюансы. Все было проведено на высоком профессиональном уровне! Одна из лучших экскурсий за время нашего путешествия по Европе) Спасибо, Наталья! 👌👍💥 Просто шикарную экскурсию провела Наталья! Гид максимально ориентирована на своих гостей, очень интересно рассказывает о Братиславе и обращает внимание на

П Полина О Братиславе с любовью читать дальше встречаем много экскурсоводов и все пришли к мнению,что Наталья одна из самых лучших! Очень приятная в общении,знающая,экскурсия пролетела незаметно и хочется приехать ещё и ещё! Наталья помогла нам во всём:со стоянкой,с оплатой дороги,с выбором меню… А о самой экскурсии:просто ВОСТОРГ! Спасибо,замечательная НАТАЛЬЯ🙏🙏🙏Обязательно приедим опять! Мы познакомились с прекрасной Братиславой благодаря совершенно необыкновенной экскурсии с Натальей! Мы(2 пары в возрасте 60+)путешествуем много по миру и

С Степанова О Братиславе с любовью читать дальше родной язык был русский. Тем не менее экскурсовод смогла заинтересовать всех и в конце дать нужные практические советы. Спасибо большое и до новый встреч! Наталья - настоящий профессионал своего дела и интересный рассказчик. Мы прошли по Братиславе с группой студентов, где не у всех

К Ксения О Братиславе с любовью Экскурсия прошла отлично! Наталья - прекрасный гид, который много знает о Братиславе. Она рассказала большое количество интересных фактов о Братиславе и ее достопримечательностях, а также показала различные неочевидные кафе, музеи, магазинчики, про которые было бы непросто узнать самостоятельно. Большое спасибо:)

Р Рита О Братиславе с любовью Наша экскурсия не состоялась по моей вине, я перепутала даты и приехала раньше. Наталья нам любезно сбросила геометки основных достопримечательностей.

Ю Юлия О Братиславе с любовью читать дальше смогла бы ответить. Экскурсия прошла в темпе, который отвечал нашим возможностям, мы отогревались в прелестных кафе старого города. Несмотря на отвратительную погоду, мы совсем не чувствовали, что замерзли и устали. Очень милая и коммуникабельная, с огромными блестящими глазами, Наталья погрузила нас в мир старого города. Потом довела нас до ресторана, в котором мы очень вкусно поели! Наталья одна из лучших гидов, с которыми я встречалась. Очень компетентная, не было ни одного вопроса, на который она не