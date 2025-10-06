Познакомьтесь с королевской историей Братиславы во время экскурсии по главным достопримечательностям города. Вы посетите Братиславский Град, дворец Примаса и увидите исторические фонтаны на главной площади.
Описание экскурсии
Братиславский Град
Экскурсия начинается с посещения Братиславского Града, расположенного на холме над Дунаем. Этот замок служил резиденцией венгерских королей и австрийских императоров. С его территории открываются виды на город и реку, а в музейных экспозициях представлена история Словакии.
Дворцовый комплекс
Далее программа продолжается осмотром дворца Примаса, построенного в стиле позднего ренессанса. В этом здании сохранились зеркальные залы и коллекция гобеленов, а также здесь проходило подписание Пресбургского мира в 1805 году.
Исторический центр
Завершает маршрут прогулка по главной площади, где находится фонтан Роланда — один из старейших фонтанов Братиславы. Площадь окружена историческими зданиями, которые демонстрируют архитектурное наследие города. Важная информация:
- Экскурсия включает пешие переходы по историческому центру.
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по городу.
С понедельника по пятницу экскурсии начинаются с 09.00 Субботу;10:00.16:00.18.00 Воскресенье:09:00.11:00.13:00.18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Братиславский Град
- Дворец Примаса
- Главная площадь
- Фонтан Роланда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Михайловские ворота
Завершение: Мост SNP
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
В
Валентина
6 окт 2025
С гидом Натальей была на экскурсии "Величественная Братислава" - самые лучшие впечатления и от города,и от людей,Наталья с юмором,со знанием дела, столько легенд знает. Можно было задать множество вопросов- Наталья
O
Oleg
5 сен 2025
Спасибо Наталье за великолепный рассказ о славном граде Братиславе.
