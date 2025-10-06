Братиславский Град

Экскурсия начинается с посещения Братиславского Града, расположенного на холме над Дунаем. Этот замок служил резиденцией венгерских королей и австрийских императоров. С его территории открываются виды на город и реку, а в музейных экспозициях представлена история Словакии.

Дворцовый комплекс

Далее программа продолжается осмотром дворца Примаса, построенного в стиле позднего ренессанса. В этом здании сохранились зеркальные залы и коллекция гобеленов, а также здесь проходило подписание Пресбургского мира в 1805 году.

Исторический центр

Завершает маршрут прогулка по главной площади, где находится фонтан Роланда — один из старейших фонтанов Братиславы. Площадь окружена историческими зданиями, которые демонстрируют архитектурное наследие города. Важная информация: