1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Начало: На площади Гвездослава
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
1 час
Истории Старого города: индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по её историческим улицам и узнавая о её многовековой истории
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €50 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€76 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Братислава - тёмная жемчужина Дуная: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€55 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
За два часа вы увидите основные достопримечательности старого города Братиславы и попробуете местное вино и рожки
Начало: Памятник Гансу Христиану Андерсену
Расписание: Индивидуальная экскурсия - сообщите мне желаемое время начала
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уют старого города и холм Братиславского замка
Погрузитесь в атмосферу старого города Братиславы и откройте для себя его уникальные достопримечательности в сопровождении опытного гида
Начало: В пешеходном старом городе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Братислава - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Братислава - уютная столица Словакии, удивляющая своей насыщенной историей. Прогулка по Старому городу откроет много нового и интересного
Начало: По договоренности, в пешеходом старом городе
Расписание: Прогулка по старому городу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€76 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Величие крепости Девин, мемориал Славин и спокойствие старого города
Погрузитесь в историю и красоту Братиславы: крепость Девин, мемориал Славин и старый город ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: с 9 до 18:00. В зимний период c 10 до 16 кроме понедельника.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 мая 2024Наталья - замечательный гид. Экскурсия получилась очень насыщенной и очень интересной. Тур охватывает все must-see Старого города и Братиславского замка,
- ССергей16 мая 2024Много путешествую, есть с чем сравнить. Наталья, настоящий профессионал. Очень приятно попадать на такие экскурсии. Побольше бы таких гидов!!!
- ААлександра14 мая 2024Выражаю огромную благодарность Наталье за экскурсию Душа и сердце Братиславы!! Не ожидала, что влюблюсь в этот прекрасный город!) Наталья показала
- ННелли13 мая 2024Прекрасная экскурсия! Наталья знает прекрасно историю города и большое количество интересных деталей которые бы точно ускользнули от меня без рассказала Натальи.
- ГГалина3 мая 2024Блестящий гид Наталья! Поверьте, это была лучшая экскурсия с лучшим гидом. Наталья- трепетная, любящая свое дело, знающая просто все о
- ВВладимир4 марта 2024Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию. Хотел поставить 6 из 5, но по техническим причинам нельзя). Наталья максимально вовлекла в
- IIlan24 февраля 2024Замечательно. интеоесно. Отличный собеседник
- AAnna25 декабря 2023Мне очень понравилась обзорная пешая экскурсия по Братиславе с Геллой. Она очень опытный и знающий гид, показала мне интересные места, рассказала интересные ленды, с ними связанные, сделала много красивых фото.
- ППавел29 октября 2023-
- ООльга27 августа 2023Спасибо, очень понравилась экскурссия! Много интересных и познавательных деталей, два с половиной часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Популярные места»
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