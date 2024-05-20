Главные экскурсионные места в Братиславе

Найдено 10 экскурсий в категории «Популярные места» в Братиславе на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа и сердце Братиславы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
151 отзыв
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
80 за всё до 4 чел.
О Братиславе с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
О Братиславе с любовью
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Начало: На площади Гвездослава
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
60 за всё до 4 чел.
Братиславский замок и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 40 чел.
Истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Истории Старого города: индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по её историческим улицам и узнавая о её многовековой истории
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 за всё до 40 чел.
Тысячелетний Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
35 отзывов
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
76 за всё до 10 чел.
Братислава - тёмная жемчужина Дуная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Братислава - тёмная жемчужина Дуная: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
55 за всё до 3 чел.
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
За два часа вы увидите основные достопримечательности старого города Братиславы и попробуете местное вино и рожки
Начало: Памятник Гансу Христиану Андерсену
Расписание: Индивидуальная экскурсия - сообщите мне желаемое время начала
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Уют старого города и холм Братиславского замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Уют старого города и холм Братиславского замка
Погрузитесь в атмосферу старого города Братиславы и откройте для себя его уникальные достопримечательности в сопровождении опытного гида
Начало: В пешеходном старом городе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 15 чел.
Братислава - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Братислава - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Братислава - уютная столица Словакии, удивляющая своей насыщенной историей. Прогулка по Старому городу откроет много нового и интересного
Начало: По договоренности, в пешеходом старом городе
Расписание: Прогулка по старому городу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
76 за всё до 15 чел.
Величие крепости Девин, мемориал Славин и спокойствие старого города
Индивидуальная
4.5 часа
Величие крепости Девин, мемориал Славин и спокойствие старого города
Погрузитесь в историю и красоту Братиславы: крепость Девин, мемориал Славин и старый город ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: с 9 до 18:00. В зимний период c 10 до 16 кроме понедельника.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Наталья - замечательный гид. Экскурсия получилась очень насыщенной и очень интересной. Тур охватывает все must-see Старого города и Братиславского замка,
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    но наш гид умело дополнила маршрут уникальными уголками, которые не найти в путеводителях. Наталья ответила на все наши вопросы, даже выходящие за рамки экскурсии, мы получили рекомендации, что еще посмотреть и и какие местные специалитеты попробовать, а также информацию о современной жизни Словакии. Однозначно рекомендую! 3,5 часа пролетели незаметно, оставив яркие впечатления и желание вернуться в этот очаровательный город. Огромное спасибо Наталье за ее профессионализм и увлеченность!

  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Много путешествую, есть с чем сравнить. Наталья, настоящий профессионал. Очень приятно попадать на такие экскурсии. Побольше бы таких гидов!!!
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Выражаю огромную благодарность Наталье за экскурсию Душа и сердце Братиславы!! Не ожидала, что влюблюсь в этот прекрасный город!) Наталья показала
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    много интересных и тайных уголков Братиславы, дала наводки по вкусным и интересным местам. День с Натальей был настолько интересным, красивым, глубоким и удивительным, что не хотелось уезжать) Спасибо!

  • Н
    Нелли
    13 мая 2024
    О Братиславе с любовью
    Прекрасная экскурсия! Наталья знает прекрасно историю города и большое количество интересных деталей которые бы точно ускользнули от меня без рассказала Натальи.
  • Г
    Галина
    3 мая 2024
    О Братиславе с любовью
    Блестящий гид Наталья! Поверьте, это была лучшая экскурсия с лучшим гидом. Наталья- трепетная, любящая свое дело, знающая просто все о
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    своем любим городе и не только. Полный восторг о 5-ти часовой экскурсии, вместо 3,5 часов. Потрясающий город- Наталья заразила своей любовью- хочется обязательно вернуться.

  • В
    Владимир
    4 марта 2024
    О Братиславе с любовью
    Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию. Хотел поставить 6 из 5, но по техническим причинам нельзя). Наталья максимально вовлекла в
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    историю, архитектуру, традиции Братиславы, используя помимо всего прочего наглядные материалы. Также приятно удивила дегустация традиционной еды. Очень рекомендую её как гида, так как по Гугл картам такой информации не найдёшь. На следующий день прошёлся по маршруту снова, чтобы прочувствовать все пережитые эмоции и взглянуть на Братиславу уже вооруженным глазом со всеми нюансами и тонкостями, которые обычные туристы пропускают и не обращают внимания.

  • I
    Ilan
    24 февраля 2024
    Братислава - тёмная жемчужина Дуная
    Замечательно. интеоесно. Отличный собеседник
  • A
    Anna
    25 декабря 2023
    Уют старого города и холм Братиславского замка
    Мне очень понравилась обзорная пешая экскурсия по Братиславе с Геллой. Она очень опытный и знающий гид, показала мне интересные места, рассказала интересные ленды, с ними связанные, сделала много красивых фото.
  • П
    Павел
    29 октября 2023
    Братислава - тёмная жемчужина Дуная
    -
  • О
    Ольга
    27 августа 2023
    Братислава - тёмная жемчужина Дуная
    Спасибо, очень понравилась экскурссия! Много интересных и познавательных деталей, два с половиной часа пролетели незаметно.
    Спасибо, очень понравилась экскурссия! Много интересных и познавательных деталей, два с половиной часа пролетели незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Популярные места»

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  1. Душа и сердце Братиславы
  2. О Братиславе с любовью
  3. Братиславский замок и Старый город
  4. Истории Старого города
  5. Тысячелетний Город
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Популярные места" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 50 до 150. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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