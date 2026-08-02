57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия включает посещение исторического центра, прогулку по набережной Дуная и подъем к Братиславскому граду. Вы услышите увлекательные истории о знаменитых
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🏰 Увлекательные истории о Братиславе
- 🌉 Прогулка по живописной набережной Дуная
- 🏙️ Великолепные виды с Братиславского града
- 🕍 Посещение уникальных архитектурных памятников
- 📚 Полезные советы от местного гида
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Братиславский град
- Михальская башня
- Собор святого Мартина
- Оперный театр
- Площадь Гвездослава
- Голубой костел святой Елизаветы
- Зеленый мост
Описание фото-прогулки
Братиславский град и Старый город
Вы пройдете по историческому центру и увидите его главные достопримечательности: белоснежную Михальскую башню, готический собор святого Мартина, оперный театр и площадь Гвездослава. Я расскажу, как рос и развивался город и какие известные люди жили и творили здесь. Вы подниметесь к Братиславскому граду и впечатлитесь видом Старого города с высоты. Я покажу самые удачные ракурсы для фотосессии и запечатлею вашу личную историю в уютной словацкой столице.
Ценные советы и приятная прогулка вдоль реки
Мы прогуляемся по набережной великого Дуная и полюбуемся городом с Зеленого моста. Я покажу вам изящный ажурный Голубой костел святой Елизаветы и расскажу его историю. А еще поделюсь знаниями о повседневной жизни Братиславы и помогу разобраться с насущными вопросами, волнующими путешественников, — где вкусно и недорого поесть, что посмотреть в свободное время, как пользоваться общественным транспортом и что привезти друзьям.
Кому подойдет экскурсия
Это прогулка для тех, кому хочется все и сразу: прогуляться по Братиславе, получить профессиональные фотографии и узнать побольше о городе и стране.
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
- Пожалуйста, наденьте удобную обувь — мы будем много ходить пешком
- Фотосессия включена в стоимость экскурсии: 3-5 фотографий в электронном виде вы получите в день съемки, все остальное (около 80 фото) в течение недели я пришлю в виде ссылки на облако (Google disk, Яндекс-диск)
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Александра, огромное спасибо Вам за этот прекрасный день и за экскурсию, которая подарила нам столько ярких эмоций и впечатлений!
Это была не просто экскурсия с датами и