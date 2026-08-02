57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе

Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
Путешественники, желающие открыть для себя красоту Братиславы, оценят эту индивидуальную фото-прогулку.

Экскурсия включает посещение исторического центра, прогулку по набережной Дуная и подъем к Братиславскому граду. Вы услышите увлекательные истории о знаменитых
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жителях города и его архитектурных памятниках.

Фотограф запечатлеет ваши эмоции и создаст живые снимки, которые станут прекрасным напоминанием о поездке. Дополнительные расходы не требуются, а фотографии будут доступны в электронном виде. Наденьте удобную обувь и наслаждайтесь прогулкой по уютной словацкой столице

5
121 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии на память
  • 🏰 Увлекательные истории о Братиславе
  • 🌉 Прогулка по живописной набережной Дуная
  • 🏙️ Великолепные виды с Братиславского града
  • 🕍 Посещение уникальных архитектурных памятников
  • 📚 Полезные советы от местного гида

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для фото-прогулки по Братиславе - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а город оживает благодаря множеству мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять: меньше туристов, мягкий климат и красивые пейзажи. Зимой прогулка возможна, но стоит учитывать холод и ранние сумерки, что может ограничить возможности для фотосессии.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе

Что можно увидеть

  • Братиславский град
  • Михальская башня
  • Собор святого Мартина
  • Оперный театр
  • Площадь Гвездослава
  • Голубой костел святой Елизаветы
  • Зеленый мост

Описание фото-прогулки

Братиславский град и Старый город

Вы пройдете по историческому центру и увидите его главные достопримечательности: белоснежную Михальскую башню, готический собор святого Мартина, оперный театр и площадь Гвездослава. Я расскажу, как рос и развивался город и какие известные люди жили и творили здесь. Вы подниметесь к Братиславскому граду и впечатлитесь видом Старого города с высоты. Я покажу самые удачные ракурсы для фотосессии и запечатлею вашу личную историю в уютной словацкой столице.

Ценные советы и приятная прогулка вдоль реки

Мы прогуляемся по набережной великого Дуная и полюбуемся городом с Зеленого моста. Я покажу вам изящный ажурный Голубой костел святой Елизаветы и расскажу его историю. А еще поделюсь знаниями о повседневной жизни Братиславы и помогу разобраться с насущными вопросами, волнующими путешественников, — где вкусно и недорого поесть, что посмотреть в свободное время, как пользоваться общественным транспортом и что привезти друзьям.

Кому подойдет экскурсия

Это прогулка для тех, кому хочется все и сразу: прогуляться по Братиславе, получить профессиональные фотографии и узнать побольше о городе и стране.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Пожалуйста, наденьте удобную обувь — мы будем много ходить пешком
  • Фотосессия включена в стоимость экскурсии: 3-5 фотографий в электронном виде вы получите в день съемки, все остальное (около 80 фото) в течение недели я пришлю в виде ссылки на облако (Google disk, Яндекс-диск)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 738 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я — лицензированный гид, дизайнер и фотограф. Живу в Братиславе, закончила университет и продолжаю изучать словацкий язык, историю и культуру. Очень люблю уютную душевную столицу маленькой гостеприимной Словакии и с удовольствием знакомлю с городом его гостей. А ещё общаться и фотографировать. До встречи в Братиславе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 121 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
120
4
1
3
2
1
Elena
Незабываемая экскурсия и замечательный гид!

Александра, огромное спасибо Вам за этот прекрасный день и за экскурсию, которая подарила нам столько ярких эмоций и впечатлений!

Это была не просто экскурсия с датами и
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фактами, а настоящий живой рассказ — интересный, увлекательный и наполненный удивительными историями и деталями. Вы так интересно и с такой любовью рассказываете, что хочется слушать Вас ещё и ещё!

С Вами было невероятно легко, комфортно и уютно. Благодаря Вам мы смогли не просто увидеть город, а почувствовать его атмосферу и узнать его с совершенно другой стороны.

Отдельное огромное спасибо за фотографии! 📸 Они получились невероятно живыми, нежными, красивыми и настоящими. Теперь у нас останется прекрасная память об этом замечательном дне.

Александра — настоящий профессионал, талантливый рассказчик и прекрасный человек! От всей души рекомендуем её всем, кто хочет получить не просто экскурсию, а настоящее путешествие, наполненное эмоциями, красотой и впечатлениями.

Желаем Вам, Александра, благодарных туристов, новых удивительных маршрутов и множества прекрасных встреч! ❤️

С огромной благодарностью, Елена и Юлия

Незабываемая экскурсия и замечательный гид!
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Елизавета
Хочу поблагодарить прекрасную Александру за чудесную прогулку по городу, интересный рассказ, за увлеченность историей города и страны и, конечно, за чудесные фотографии 🤗 лучшей гид- гид фотограф 😄 отдельное спасибо за советы по дальнейшей программе нашего отпуска и за рестораны!
Хочу поблагодарить прекрасную Александру за чудесную прогулку по городу, интересный рассказ, за увлеченность историей города и
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M
я не могу передать своего восторга от экскурсии… Сашенька- лучшее, что с нами случалось! Мы с дочкой очень много путешествуем, тысячи экскурсий по всему миру, но Саша покорила наши сердца,
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она тонкая, чувственная, внимательная, интересная, разносторонняя, просто человек с огромным сердцем и любовью к стране, в которой она живет. Мы, словно друзья всей жизни, так легко и не принудительно провели время. Саша с горящими глазами рассказывала нам о истории, о интересных фактах, это просто восторг!!! Ну а фотографии - это отдельный бонус к такой замечательной экскурсии. От всего сердца рекомендуем Александру, с ней вы почувствуете город так, и влюбитесь в каждый его уголок 🩵🩵🩵

я не могу передать своего восторга от экскурсии… Сашенька- лучшее, что с нами случалось! Мы с
я не могу передать своего восторга от экскурсии… Сашенька- лучшее, что с нами случалось! Мы с
я не могу передать своего восторга от экскурсии… Сашенька- лучшее, что с нами случалось! Мы с
я не могу передать своего восторга от экскурсии… Сашенька- лучшее, что с нами случалось! Мы с
Александра
Александра
Ответ организатора:
Ооо, Милена и Ева, спасибо ❤️ Ещё увидимся и не раз, я уверена. 💋
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Вера
Спасибо большое Саше за чудесную экскурсию! С первых слов сразу видно, что гид искренне любит и болеет этим городом, знает все тонкости и может ответить на все каверзные вопросы, куда
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ни ткни хаотично пальцем (а вопросов было много:). Потрясающе глубокий подход к изучению многих исторических тем, которые на обычной групповой экскурсии не услышишь. А еще чудесным бонусом, вы получаете проф. фотографии на фоне всех достопримечательностей, что идеально для тех, кто приехал один и думал как я, что останется только с селфи:))
А еще Саша насоветовала вкусных мест без очередей и я смогла очень бюджетно попробовать весь must have по еде в городе!

Спасибо большое Саше за чудесную экскурсию! С первых слов сразу видно, что гид искренне любит и
Спасибо большое Саше за чудесную экскурсию! С первых слов сразу видно, что гид искренне любит и
Спасибо большое Саше за чудесную экскурсию! С первых слов сразу видно, что гид искренне любит и
Спасибо большое Саше за чудесную экскурсию! С первых слов сразу видно, что гид искренне любит и
Спасибо большое Саше за чудесную экскурсию! С первых слов сразу видно, что гид искренне любит и
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А
Мы провели удивительно интересный день в Братиславе с Александрой. Глубокие знания, красочный язык, любовь и душевность гида к своему городу оставили след в наших сердцах и экскурсия, скорее похожая на дружескую прогулку, пролетели на одном дыхании. Александра дала ответы на множественные вопросы как взрослых, так и детей и дала нам много интересных рекомендаций и лайфхаков. Однозначно рекомендуем и благодарим.
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Тати
Думаю если вы думаете брать или не брать эту экскурсию, то я прям настоятельно рекомендую брать на 1000%! Спасибо, было познавательно, душевно, тепло от разговоров! Были с семьей, маршрут не сложный, справятся и дети🙏🏻
Думаю если вы думаете брать или не брать эту экскурсию, то я прям настоятельно рекомендую брать
Думаю если вы думаете брать или не брать эту экскурсию, то я прям настоятельно рекомендую брать
Думаю если вы думаете брать или не брать эту экскурсию, то я прям настоятельно рекомендую брать
Думаю если вы думаете брать или не брать эту экскурсию, то я прям настоятельно рекомендую брать
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