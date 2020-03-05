57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Словакия
  2. Братислава
  3. Экскурсии

  4. Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе

Познакомиться с историей города, посмотреть на него с высоты и получить душевные снимки

Александра
Задать вопрос
Александра – ваш гид
Я покажу самые живописные места Братиславы, расскажу о ее легендарных жителях и поделюсь любовью к уютной словацкой столице.

Мы погуляем по Старому городу, набережной Дуная и Братиславскому граду, откуда открываются великолепные виды.

Вы услышите историю и легенды всех любопытных мест и архитектурных памятников, которые встретятся на пути.

А параллельно я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с Братиславой и после экскурсии пришлю «живые» искренние снимки, которые станут чудесным напоминанием о красоте города и нашей прогулке.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии57 отзывов
5
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе

Что вас ожидает

Братиславский град и Старый город
Вы пройдете по историческому центру и увидите его главные достопримечательности: белоснежную Михальскую башню, готический собор святого Мартина, оперный театр и площадь Гвездослава. Я расскажу, как рос и развивался город и какие известные люди жили и творили здесь. Вы подниметесь к Братиславскому граду и впечатлитесь видом Старого города с высоты. Я покажу самые удачные ракурсы для фотосессии и запечатлею вашу личную историю в уютной словацкой столице.

Ценные советы и приятная прогулка вдоль реки
Мы прогуляемся по набережной великого Дуная и полюбуемся городом с Зеленого моста. Я покажу вам изящный ажурный Голубой костел святой Елизаветы и расскажу его историю. А еще поделюсь знаниями о повседневной жизни Братиславы и помогу разобраться с насущными вопросами, волнующими путешественников, — где вкусно и недорого поесть, что посмотреть в свободное время, как пользоваться общественным транспортом и что привезти друзьям.

Кому подойдет экскурсия

Это прогулка для тех, кому хочется все и сразу: прогуляться по Братиславе, получить профессиональные фотографии и узнать побольше о городе и стране.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Пожалуйста, наденьте удобную обувь — мы будем много ходить пешком
  • Фотосессия включена в стоимость экскурсии: 3-5 фотографий в электронном виде вы получите в день съемки, все остальное (около 80 фото) в течение недели я пришлю в виде ссылки на облако (Google disk, Яндекс-диск)
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра, я — дизайнер и фотограф, живу в Братиславе, учусь в университете, изучаю словацкий язык и культуру. Очень люблю уютную душевную столицу маленькой гостеприимной Словакии и с удовольствием знакомлю с городом его гостей. До встречи в Братиславе!
Напишите мне

57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Большое спасибо Александре за экскурсию. Только благодаря ей Братислава открылась для нас интересной и наполненной историей. Отличный маршрут. Александр, как фотограф знает все лучшие точки для фото на каждом из участков своего маршрута. Рассказывает и о современной истории и о далеком прошлом и посоветует где вкусно покушать и ответит на все вопросы. Вобщем рекомендую! Нас было двое взрослых и подростки 13 и 15 лет. Понравилось всем!
2 марта 2020
Прекрасно провели время в Братиславе с гидом Александрой, помимо указаной программы и количества времени предусмотренной на неё,
Александра ответила на множество других наших вопросов и потратила на нас гораздо больше времени и сил , Отдельно хочется отметить пунктуальность гида, что немаловажно. В итоге получилась отличная прогулка с фотосессией по старинной, красивой и солнечной Братиславе в приятной компании ! И на память классные фотографии!!!))
Очень рекомендуем!!
29 февраля 2020
Хочу выразить ещё раз огромную благодарность Александре!!! Она объективно хорошо провела экскурсию, с такой теплотой и вниманием!!!!
Я безумно рад, что мы не стали делать самостоятельных шагов и не пытались изучить этот город myself... И приятный бонус: Александра профессиональный фотограф, и фотограф «с душой»!!
Фотки получились такие живые, реальные, и бесконечно милые сердцу!!!!
Севиль
29 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, в особенности душевность и понимание экскурсовода. Нас было 2е взрослых и 3е детей, у каждого свой особенный характер, выдерживать нас было непросто, но благодаря Александре мы очень здорово прошлись по основным достопримечательностям Братиславы, и вдобавок получили хорошие советы, рекоммендации и отличные фото. По возвращению домой было очень приятно вспомнить поездку. Александра, спасибо вам большое)
28 февраля 2020
Мы получили намного больше чем ожидали! Алексадра - прекрасная рассказчица, чувствуется, что она любит город, в котором живет: мы узнали столько всего нового и интересного!
Сам маршрут хорошо продуман, Александра показала места, с которых открываются самые красивые виды и конечно же сама фотосессия!
23 февраля 2020
Спасибо Александре за замечательную экскурсию! Рассказ про город был интересным и не перегруженным различными датами, что ухудшило бы восприятие. У экскурсовода отличный не утомляющий маршрут, позволяющий захватить большую часть города за несколько часов. Также Александра порекомендовала несколько мест с хорошим пивом и местной едой. Бонусом вы получаете фотографии на фоне достопримечательностей города. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет в сжатый срок узнать город и получить на память свои снимки!
2 февраля 2020
Прекрасный гид!
Прекрасный маршрут!
Александра, благодарим Вас за такое прекрасное, познавательное времяпровождение с Вами! Мы в ожидании прекрасных фото с лучших локаций города!
Ребята, очень очень очень рекомендуем Вам познакомится с городом в компании Александры!
Андрей
25 января 2020
Отличная экскурсия по Братиславе, узнал много про этот красивый и душевный город. Да еще и получил пачку хороших фотографий для инстаграм. Очень рекомендую!
11 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Познавательно. Александра замечательный гид, мастер своего дела. Спасибо большое!!!
9 января 2020
Всё очень понравилось.экскурсия была интересна и познавательна.
Ещё 47 отзывов

Исторические экскурсии в Братиславе

Братислава — тёмная жемчужина ДунаяБратислава — тёмная жемчужина ДунаяБратислава — тёмная жемчужина Дуная
60 за экскурсию
2 часа
38 отзывов
Старинные легенды, роскошные дворцы и атмосфера средневекового города
Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть во всем великолепии Братиславу и понять её сказочную атмосферу. Вы рассмотрите десятки потрясающих дворцов, костелов и памятников старины, услышите таинственные легенды, пройдете дорогами королей и королев, но главное – вы не только узнаете историю, но и прикоснетесь к ней!
Братислава со вкусом пива и жареного мясаБратислава со вкусом пива и жареного мясаБратислава со вкусом пива и жареного мяса
От 30 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Познакомиться с историей и культурой города, а также приобщиться к традиции словацкого пития
Хотите совместить приятное с полезным? Эта экскурсия как раз для вас! Во время прогулки по центру города я расскажу о его истории и культуре, покажу главные достопримечательности: Кафедральный Собор Словакии, Братиславский град и Старый город. Но что не менее важно — познакомлю вас с гастрономическими традициями и проведу в лучшие пивоварни!
Тысячелетний ГородТысячелетний ГородТысячелетний Город
84 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии
Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями. Вы увидите город с высоты великолепного Братиславского Града, узнаете о пышных балах, которые некогда устраивались в стенах Президентского дворца, окунетесь в мир городских легенд и древних монашеских орденов в самом сердце Старого Города.
Призраки Средневековья 16+Призраки Средневековья 16+Призраки Средневековья 16+
70 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями...
Братислава, как и любой уважающий себя древний город, имеет бесчисленное множество легенд и преданий. Мы отправимся в старую часть города, где на ваших глазах оживут истории о драконах и алхимиках, о ведьмах и инквизиторах. Вы прогуляетесь по улочкам, подворотням замков, дворам и площадям, видевшим чертей и ангелов, а также самых неведомых существ. Решать, что из рассказанного и увиденного является правдой, а что сказкой – вам...
Мужество и любовь замка ДевинМужество и любовь замка ДевинМужество и любовь замка Девин
70 за экскурсию
1.5 часа
8 отзывов
Истории, легенды и средневековый колорит одного из старейших замков Словакии
Вам предстоит прикоснуться к истории Девинского замка, который по праву считается настоящим символом Словакии. Я расскажу вам, какие трагические и героические события помнят руины замка, поведаю местные легенды и интересные факты об этих местах. Здесь вы прикоснетесь к камням, помнящим мамонтов и рыцарей, прочувствуете средневековый колорит, полюбуетесь замечательными пейзажами и видом слияния рек Дуная и Моравы.
Братиславский замок и Старый городБратиславский замок и Старый городБратиславский замок и Старый город
скидка5%
€84
80 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
История, архитектура и потрясающие панорамы главного символа Братиславы
Приготовьтесь погрузиться в тысячелетия словацкой истории, оказавшись в самом сердце Братиславы — за стенами неприступного Братиславского замка. Вы узнаете, как строился и перестраивался замок, какую роль в его судьбе сыграли императрица Мария Терезия и династия Габсбургов, и посмотрите на исторический центр Братиславы и Дунай с идеального ракурса.

Выбирайте и другие экскурсии в Братиславе

ОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобилеБары и ночная жизньВсеЗа городомГрупповыеИстория и архитектураФотосессииПешкомГастрономическиеСо скидкойИндивидуальные