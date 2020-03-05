57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Братиславский град и Старый город

Вы пройдете по историческому центру и увидите его главные достопримечательности: белоснежную Михальскую башню, готический собор святого Мартина, оперный театр и площадь Гвездослава. Я расскажу, как рос и развивался город и какие известные люди жили и творили здесь. Вы подниметесь к Братиславскому граду и впечатлитесь видом Старого города с высоты. Я покажу самые удачные ракурсы для фотосессии и запечатлею вашу личную историю в уютной словацкой столице.

Ценные советы и приятная прогулка вдоль реки

Мы прогуляемся по набережной великого Дуная и полюбуемся городом с Зеленого моста. Я покажу вам изящный ажурный Голубой костел святой Елизаветы и расскажу его историю. А еще поделюсь знаниями о повседневной жизни Братиславы и помогу разобраться с насущными вопросами, волнующими путешественников, — где вкусно и недорого поесть, что посмотреть в свободное время, как пользоваться общественным транспортом и что привезти друзьям.

Кому подойдет экскурсия

Это прогулка для тех, кому хочется все и сразу: прогуляться по Братиславе, получить профессиональные фотографии и узнать побольше о городе и стране.