16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Братиславский замок невозможно проглядеть, приехав в город: замок расположен на высоком холме в самом сердце столицы и считается символом Братиславы. Здесь стоит побывать, если вам интересна история, архитектура и вы хотите посмотреть на Старый город и Дунай с идеальной ракурса.
Братиславский замок впервые упоминается в 907 году, так что он многое повидал на своем веку. Я расскажу о самом увлекательном в тысячелетней словацкой истории, о том, как выглядела жизнь в разные времена в Братиславском граде. Мы поговорим о невероятном восстановлении замка, о разных этапах его жизни, о блистательной реконструкции, которую провела императрица Мария Терезия, о знаменитых владельцах и обитателях замка. Братиславский замок играл важную роль в империи Габсбургов, я расскажу, почему.
В конце прогулки мы спустимся в исторический центр города.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национального Театра - старого , Hviezdoslavovo námestie, stare SND.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я переехала в Словакию из Москвы в 1992 году. И так полюбила эту удивительную страну, что в 2008 году получила лицензию, чтобы иметь право проводить экскурсии и делиться своими знаниями с путешественниками. Я люблю Братиславу за спокойную и размеренную местную жизнь. Мне очень хочется, чтобы вы узнали этот город поближе, ему есть, о чем рассказать! Мне кажется, что здесь интересно и взрослым, и тем, кто помоложе — в городе 13 университетов и много пестрой умной молодежи, есть в нем какая-то особенная энергия!
Отличная экскурсия! Инесса прекрасный экскурсовод. Очень понравилось. Рекомендуем для знакомства с Братиславой! Спасибо большое!
Irena
10 июня 2019
Экскурсия 9 июня с Инессой оставила зам ечательное ювпечатление- благодаря экскурсоводу увидели и полюбили красавицу Братиславу
мария
15 мая 2019
Здравствуйте. Выражаем благодарность нашему гиду Инессе за очень интересную и содержательную экскурсию! Отдельная благодарность за ее неоценимую консультационную помощь(вызов такси,кафе,маршрут и т.д) ! Получили огромное удовольствие от знакомства со столицей Словакии и надеемся,что обратимся к услугам Инессы еще не один раз!!
Нина
13 мая 2019
Спасибо большое Инессе за прекрасную экскурсию - очень детально и профессионально! Помимо основной части, Инесса ответила на множество наших вопросов о Братиславе наших дней, Братиславе Восточного блока, о языке, культуре и традициях! Было очень интересно и 2 часа пролетели в один миг!
Павел
30 апреля 2019
Были с 3 детьми, 7-12 лет. Инесса смогла привлечь их вримарие☺️️
Татьяна
10 января 2019
Добрый день, 01.01.19 были с дочкой на экскурсии в Братиславе. Спасибо Инессе за интересную эускурсию. Экскурсия познавательная и интересная. Советы экскурсантам: если приезжаете ы новый город обязательно найдите обзорную (лучше пешеходную) экскурсию по городу, т.к. сами вы не пройдете маршрут, даже при наличии путеводителя. Экскурсию по Братиславе лучше заказывать на первую половину дня, в светлое время, т.к. из замка открываются очень красивые виды. Обязательно поднимитесь к замку - красивая архитектура и виды. Если бы были сами с дочерью мы бы поленились подняться к замку. Мы были в вечернее время, поэтому из замка увидели ночную Братиславу - красиво, но для качественных снимков нужна профаппаратура. Путешествуйте с друзьями, т.к. цена экскурсии оправдывается, если делить примерно на 3-4 семьи. Для нас было дороговато, но в общем понравилось и мне тринадцатилетнему подростку. Рекомендуем
Виктор
4 января 2019
Огромное спасибо за отличную экскурсию и приятный разговор.
Юлия
1 января 2019
Спасибо Инессе за внимательное отношение и познавательное путешествие по Братиславе!
Анастасия
11 ноября 2018
Мы были в Братиславе с 2х летней дочкой на коляске. Маршрут вполне можно пройти с коляской. Понравилось, что экскурсовод Инесса учитывала особенности нас как группы с маленьким ребенком и была возможность погреться, остановиться на кофе и перекус. Сама экскурсия была интересна по содержанию. Инесса ответила на многие интересующие нас вопросы. Посоветуем ее своим знакомым.
Алексей
8 ноября 2018
Были на экскурсии с детьми 13 и 9 лет. Все очень понравилось. Младший, всем кого встречает, пересказывает легенды, которые узнал во время экскурсии. Спасибо.
Великаны, черти, рыцари и другие удивительные персонажи и их истории
У Братиславы было время обрасти самыми невероятными тайнами и легендами — первое упоминание города датируется 907 годом. Во время прогулки я расскажу вам мистические истории о местных духах и покажу места, где по преданиям происходили загадочные события.
Узнать самое интересное о Братиславе сквозь века на пешеходной прогулке по историческому центру
У Братиславы любопытная судьба: здесь жили кельты, римляне, славяне, венгры — во время турецкого нашествия город даже успел побывать столицей Венгрии! И все эти пласты истории проступают во время прогулки по Старому городу.
Познакомиться с историей города, посмотреть на него с высоты и получить душевные снимки
Я покажу самые живописные места Братиславы, расскажу о ее легендарных жителях и поделюсь любовью к уютной словацкой столице. Мы погуляем по Старому городу, набережной Дуная и Братиславскому граду, откуда открываются великолепные виды. Вы услышите историю и легенды всех любопытных мест и архитектурных памятников, которые встретятся на пути. А параллельно я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с Братиславой и после экскурсии пришлю «живые» искренние снимки, которые станут чудесным напоминанием о красоте города и нашей прогулке.
Старинные легенды, роскошные дворцы и атмосфера средневекового города
Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть во всем великолепии Братиславу и понять её сказочную атмосферу. Вы рассмотрите десятки потрясающих дворцов, костелов и памятников старины, услышите таинственные легенды, пройдете дорогами королей и королев, но главное – вы не только узнаете историю, но и прикоснетесь к ней!
Познакомиться с историей и культурой города, а также приобщиться к традиции словацкого пития
Хотите совместить приятное с полезным? Эта экскурсия как раз для вас! Во время прогулки по центру города я расскажу о его истории и культуре, покажу главные достопримечательности: Кафедральный Собор Словакии, Братиславский град и Старый город. Но что не менее важно — познакомлю вас с гастрономическими традициями и проведу в лучшие пивоварни!
Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии
Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями. Вы увидите город с высоты великолепного Братиславского Града, узнаете о пышных балах, которые некогда устраивались в стенах Президентского дворца, окунетесь в мир городских легенд и древних монашеских орденов в самом сердце Старого Города.
Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями...
Братислава, как и любой уважающий себя древний город, имеет бесчисленное множество легенд и преданий. Мы отправимся в старую часть города, где на ваших глазах оживут истории о драконах и алхимиках, о ведьмах и инквизиторах. Вы прогуляетесь по улочкам, подворотням замков, дворам и площадям, видевшим чертей и ангелов, а также самых неведомых существ. Решать, что из рассказанного и увиденного является правдой, а что сказкой – вам...
Истории, легенды и средневековый колорит одного из старейших замков Словакии
Вам предстоит прикоснуться к истории Девинского замка, который по праву считается настоящим символом Словакии. Я расскажу вам, какие трагические и героические события помнят руины замка, поведаю местные легенды и интересные факты об этих местах. Здесь вы прикоснетесь к камням, помнящим мамонтов и рыцарей, прочувствуете средневековый колорит, полюбуетесь замечательными пейзажами и видом слияния рек Дуная и Моравы.