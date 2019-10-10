16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приготовьтесь погрузиться в тысячелетия словацкой истории, оказавшись в самом сердце Братиславы — за стенами неприступного Братиславского замка. Вы узнаете, как строился и перестраивался замок, какую роль в его судьбе сыграли императрица Мария Терезия и династия Габсбургов, и посмотрите на исторический центр Братиславы и Дунай с идеального ракурса.

Что вас ожидает

Братиславский замок невозможно проглядеть, приехав в город: замок расположен на высоком холме в самом сердце столицы и считается символом Братиславы. Здесь стоит побывать, если вам интересна история, архитектура и вы хотите посмотреть на Старый город и Дунай с идеальной ракурса.

Братиславский замок впервые упоминается в 907 году, так что он многое повидал на своем веку. Я расскажу о самом увлекательном в тысячелетней словацкой истории, о том, как выглядела жизнь в разные времена в Братиславском граде. Мы поговорим о невероятном восстановлении замка, о разных этапах его жизни, о блистательной реконструкции, которую провела императрица Мария Терезия, о знаменитых владельцах и обитателях замка. Братиславский замок играл важную роль в империи Габсбургов, я расскажу, почему.

В конце прогулки мы спустимся в исторический центр города.