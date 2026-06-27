5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У Братиславы любопытная судьба: здесь жили кельты, римляне, славяне, венгры — во время турецкого нашествия город даже успел побывать столицей Венгрии! И все эти пласты истории проступают во время прогулки по Старому городу.

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Цена за 1-20 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Мы встретимся в историческом центре Братиславы, и надеюсь, вы убедитесь, что наш город – один из самых интересных в Восточной Европе;)

Братислава небольшая по размеру, поэтому её можно обойти пешком. Мы поговорим о роли города в истории, о том, как Братислава формировалась, как разглядеть здесь смесь четырех национальностей и как живется на границе с двумя столицами других стран.

Во время приятной прогулки мы изучим все городские хиты:

величественный кафедральный собор Святого Мартина, где на протяжении почти 300 лет короновали Габсбургов как венгерских королей;

Словацкий национальный театр: узнаем, какие знаменитости выступали на его подмостках;

Дворец архиепископа, в котором в 1805 году подтвердили победу Наполеона;

Михальскую башню – единственный памятник, сохранившийся от средневековых городских укреплений 14 века;

необычайно красивую Главную площадь с Максимильяновым фонтаном (16 в.) и С старой Ратушей (13 в.);

Францисканскую церковь (13 в.);

дворец Мирбаха (18 в.);

нулевой меридиан.

Организационные детали

Дети до 5 лет могут присутствовать на экскурсии бесплатно.