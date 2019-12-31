5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У Братиславы любопытная судьба: здесь жили кельты, римляне, славяне, венгры — во время турецкого нашествия город даже успел побывать столицей Венгрии! И все эти пласты истории проступают во время прогулки по Старому городу.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 39 друзей

Что вас ожидает

Мы встретимся в историческом центре Братиславы, и надеюсь, вы убедитесь, что наш город – один из самых интересных в Восточной Европе ;)

Братислава небольшая по размеру, поэтому её можно обойти пешком. Мы поговорим о роли города в истории, о том, как Братислава формировалась, как разглядеть здесь смесь четырех национальностей и как живется на границе с двумя столицами других стран.

Во время приятной прогулки мы изучим все городские хиты: