5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы встретимся в историческом центре Братиславы, и надеюсь, вы убедитесь, что наш город – один из самых интересных в Восточной Европе ;)
Братислава небольшая по размеру, поэтому её можно обойти пешком. Мы поговорим о роли города в истории, о том, как Братислава формировалась, как разглядеть здесь смесь четырех национальностей и как живется на границе с двумя столицами других стран.
Во время приятной прогулки мы изучим все городские хиты:
величественный кафедральный собор Святого Мартина, где на протяжении почти 300 лет короновали Габсбургов как венгерских королей;
Словацкий национальный театр: узнаем, какие знаменитости выступали на его подмостках;
Дворец архиепископа, в котором в 1805 году была подтверждена победа Наполеона;
Михальскую башню – единственный памятник, сохранившийся от средневековых городских укреплений XIV века;
необычайно красивую Главную площадь с Максимильяновым фонтаном (XVI в.) и С старой Ратушей (XIII в.);
Францисканскую церковь (XIII в.);
дворец Мирбаха (XVIII в.);
нулевой меридиан.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национального Театра - старого , Hviezdoslavovo námestie, stare SND.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я переехала в Словакию из Москвы в 1992 году. И так полюбила эту удивительную страну, что в 2008 году получила лицензию, чтобы иметь право проводить экскурсии и делиться своими знаниями с путешественниками. Я люблю Братиславу за спокойную и размеренную местную жизнь. Мне очень хочется, чтобы вы узнали этот город поближе, ему есть, о чем рассказать! Мне кажется, что здесь интересно и взрослым, и тем, кто помоложе — в городе 13 университетов и много пестрой умной молодежи, есть в нем какая-то особенная энергия!
Интересная прогулка по-старому городу с угощением татранским чаем и шоколадкой.
Максимум информации за 1 час.
Марина
4 января 2019
Добрый день! Прекрасно провели время. Спасибо большое Инессе за историю города. Гида рекомендуем. Обязательно закажите экскурсию по старому городу.
Александр
14 октября 2018
Прекрасная экскурсия от мастера своего дела. Огромное спасибо!
Николай
1 мая 2018
Гид Инесса заинтересовала нас историями Старого города! Это было интересно и увлекательно. Мы постараемся еще приехать в Братиславу, чтобы продолжить знакомство с увлекательными историями Старого города. Мы получили рекомендации для самостоятельного осмотра, интересных для нас объектов.
Лидия и Николай
Галина
12 апреля 2017
Очень понравилась экскурсия, все очень содержательно
История, архитектура и потрясающие панорамы главного символа Братиславы
Приготовьтесь погрузиться в тысячелетия словацкой истории, оказавшись в самом сердце Братиславы — за стенами неприступного Братиславского замка. Вы узнаете, как строился и перестраивался замок, какую роль в его судьбе сыграли императрица Мария Терезия и династия Габсбургов, и посмотрите на исторический центр Братиславы и Дунай с идеального ракурса.
Великаны, черти, рыцари и другие удивительные персонажи и их истории
У Братиславы было время обрасти самыми невероятными тайнами и легендами — первое упоминание города датируется 907 годом. Во время прогулки я расскажу вам мистические истории о местных духах и покажу места, где по преданиям происходили загадочные события.
Легкая, веселая и познавательная обзорная экскурсия по столице Словакии
Для нас Словакия — это милая барышня «пани Словенска», а Братислава — ее душа. Мы с радостью покажем все ее самые интересные места: Старый город, набережную Дуная, постройки времен СССР и Братиславский Град. Расскажем о громких исторических победах и поражениях, современных достижениях и ошибках. А также поделимся забавными историями о Братиславе и ее жителях!
Дружеская прогулка по знаковым местам маленькой, но царственной столицы
Для нас Словакия — это милая барышня «пани Словенска», а Братислава — ее душа. Маленькая европейская столица удивит вас своей богатой историей, дворцовыми тайнами и интересными культурными традициями. Мы прогуляемся по набережной Дуная и старому центру, полюбуемся панорамными видами со смотровых площадок и посмеёмся над забавными городскими историями.
Погулять по Старому городу и монументальному замку и узнать их удивительную историю
Начав путь от знаменитого замка, ни разу не взятого приступом, вы спуститесь в старый Прессбург — именно так назывался старинный город, в начале XX века ставший частью Чехословакии. Роскошные коронации венгерских королей и печальная судьба еврейского квартала, средневековые легенды и современные традиции, строгость готических храмов и роскошные дворцы, древние фрески и забавная современная скульптура — все смешалось в этом пестром городе, где каждый уголок пропитан историей.
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Вы пересечете средневековую Братиславу от ворот до ворот, пройдете дорогой венгерских королей, прикоснетесь к статуям XV века, увидите уникальные фрески эпохи Возрождения и знаменитые уличные скульптуры. Я в легкой и доступной форме расскажу историю и легенды словацкой столицы, поделюсь с вами маленькими местными секретами и помогу раскрыть истинный характер радушной и уютной Братиславы.
Старинные легенды, роскошные дворцы и атмосфера средневекового города
Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть во всем великолепии Братиславу и понять её сказочную атмосферу. Вы рассмотрите десятки потрясающих дворцов, костелов и памятников старины, услышите таинственные легенды, пройдете дорогами королей и королев, но главное – вы не только узнаете историю, но и прикоснетесь к ней!
Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии
Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями. Вы увидите город с высоты великолепного Братиславского Града, узнаете о пышных балах, которые некогда устраивались в стенах Президентского дворца, окунетесь в мир городских легенд и древних монашеских орденов в самом сердце Старого Города.