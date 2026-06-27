5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У Братиславы любопытная судьба: здесь жили кельты, римляне, славяне, венгры — во время турецкого нашествия город даже успел побывать столицей Венгрии! И все эти пласты истории проступают во время прогулки по Старому городу.
Описание экскурсии
Мы встретимся в историческом центре Братиславы, и надеюсь, вы убедитесь, что наш город – один из самых интересных в Восточной Европе;)
Братислава небольшая по размеру, поэтому её можно обойти пешком. Мы поговорим о роли города в истории, о том, как Братислава формировалась, как разглядеть здесь смесь четырех национальностей и как живется на границе с двумя столицами других стран.
Во время приятной прогулки мы изучим все городские хиты:
- величественный кафедральный собор Святого Мартина, где на протяжении почти 300 лет короновали Габсбургов как венгерских королей;
- Словацкий национальный театр: узнаем, какие знаменитости выступали на его подмостках;
- Дворец архиепископа, в котором в 1805 году подтвердили победу Наполеона;
- Михальскую башню – единственный памятник, сохранившийся от средневековых городских укреплений 14 века;
- необычайно красивую Главную площадь с Максимильяновым фонтаном (16 в.) и С старой Ратушей (13 в.);
- Францисканскую церковь (13 в.);
- дворец Мирбаха (18 в.);
- нулевой меридиан.
Организационные детали
Дети до 5 лет могут присутствовать на экскурсии бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€15
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национального Театра - старого, Hviezdoslavovo námestie, stare SND - Фонтан Ганимеда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 503 туристов
Я переехала в Словакию из Москвы в 1992 году. И так полюбила эту удивительную страну, что в 2008 году получила лицензию, чтобы иметь право проводить экскурсии и делиться своими знаниями
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Рекомендую экскурсии с Инессой. Сразу возникает контакт в общении.
Мягкая подача материала, знание истории и современности. Небольшая по времени экскурсия, пешая по старому городу, но интересная и познавательная. Спасибо за удовольствие.
Мягкая подача материала, знание истории и современности. Небольшая по времени экскурсия, пешая по старому городу, но интересная и познавательная. Спасибо за удовольствие.
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Ж
Мы уже как неделя вернулись домой из путешествия. Хочется поблагодарить экскурсовода Инессу за интересную экскурсию по Братиславе,осталить самые приятные впечатления. Экскурсия длилась всего час,но мы много чего узнали о старом городе,задавали вопросы и получали ответы. Большое спасибо.
Инесса
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие тёплые слова! 🌷 Мне очень приятно, что прогулка оставила у вас хорошие впечатления. Спасибо за ваш интерес, вопросы и прекрасную атмосферу во время экскурсии …
С уважением Инесса
С уважением Инесса
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большое спасибо за экскурсию! очень грамотная подача материала, за короткое время удалось получить представление о городе и стране, о которой практически мне не было ничего известно
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М
познавательно и интересно!
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К
Первый раз в Братиславе и конечно взяли экскурсию чтобы понять историю и узнать факты про город и страну. Экскурсия прошла легко, нид отвечала на все вопросы, посоветовала куда сходить, все было интересно и познавательно!
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Т
Инесса отлично провела экскурсию, все понятно и очень интересно
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