Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия начинается с посещением альпийской жемчужиной Блед, которая с ледниковым озером, легендарным островом в середине озера, с термальными источниками и мягким горным ⛰️ климатом на протяжении веков привлекали многих космополитов. Там вы посетите замок 🏰, который расположен на отвесной скале, на высоте 130 м над озером. Сегодня в замке расположены историко-краеведческий музей 🖼, средневековая типография, в которой вы сможете напечатать открытку в память, в вином 🍷 погребе продается редкий сорт словенского вина. После осмотра замка последует поездка на традиционных лодках до острова на озере, осмотр церкви с колоколом желаний и археологической выставкой. На берегу озера можно пообедать и попробовать блейский пирог «кремшнит». Летом возможно искупаться в хрустальной воде озера, прогревающейся до 23°С.

Ущелье Блейски Винтгар находится в нескольких киллометрах езды от Бледа. Этот естественный природный заповедник расположенный между скалами и утёсами, между которыми протекает горная река Радовна, являет собой кусочек нетронутой дикой природы. Длина ущелья примерно 1. 6 киллометра и на всём его протяжении построены подвесные мосты. В самом конце ущелья — водопад «Шум» с каменным мостом над ним. Название свое водопад полностью оправдывает шумом падающей воды, посему услышать друг друга возле него достаточно сложно. Экскурсовод вас будет ждать в конце ущелья. Мимо некогда развитого промышленного города Есенице вы отправитесь до очаровательного городка Радовлица — полный памятников архитектуры. В 500 лет старом доме вы познакомитесь с традицией изготовления праников, которые можно купить в мастерской. В том традиционном доме ресторан словенской кухни 🥧 и обязательно попробуйте крестьянский обед с колбасками, капустой и «жганцами». День и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны. По договоренности возможен отъезд из остальных городов. Возможна доплата для билетов: замок, краеведческий музей, винный погреб, средневековая типография 9 €/чел., лодка до острова 12 €/чел., церковь ⛪ на острове 🏝️ с колоколом желания 6 €/чел., ущелье Блейски Винтгар 4 €/чел.