Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Любляне
Узнайте о богатой истории Любляны, прогуливаясь по её знаковым местам. Вдохновляющие рассказы и удивительные открытия ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
27 дек в 09:30
28 дек в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPolina21 сентября 2025Кто бы мог подумать, что о городке таких скромных размеров можно рассказать столько всего интересного, но Юлия прекрасно справилась с этой задачей! Время пролетело незаметно, даже несмотря на хмурую погоду)
- ВВера6 сентября 2025Очарованы городом Крань и Юлией, которая раскрыла нам его красоту! Отличная двухчасовая прогулка. Специально приехали автобусом из Любляны (в дороге
- ННаталья15 июля 2025Понравилось!
- ВВалерий12 мая 2025Добрый день! Городок небольшой но уютный и симпатичный, очень зеленый. Экскурсия была на хорошем уровне, Наталия приятный человек, любящий эту
- ЕЕвгения5 мая 2025Не слышали прежде об этом городе, специально заехали из Любляны (около получаса потребовалось).
Юлия - просто волшебница, она светилась любовью к
- ММария4 мая 2025Наталья просто супер!! Очень интересная экскурсия, хорошее владение материалом и нестандартное преподнесение. А еще Наталья помогла очень с организацией трансфера
- ММария3 мая 2025Отличная пешеходная экскурсия по центру Крань! Юлия рассказывает очень живо, современно и энергично - прям видно, что она очень любит этот город!! Спасибо большое!! 😊 Очень советую!!
- ААнна24 марта 2025Рекомендую Наталью как очень интересного рассказчика, экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на плохую погоду. На все вопросы, возникающие в процессе, были даны подробные ответы. Экскурсия однозначно украсила наше пребывание в Словении
- ААндрей13 мая 2024Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!
- ВВалерия2 октября 2023Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).
- ААлекс7 сентября 2023Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная!
Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!
- ВВладислав7 июня 2023Остались очень довольны экскурсией! Юлии удалось увлекательно, красочно и живо познакомить нас за 2 часа с городом Крань, посвятить в
- ААндрей26 апреля 2023Удивительный городок, на самом деле культурная столица Словении, экскурсия пролетела на одном дыхании. Юля отличный гид, профессионал своего дела, влюблённая
- ВВладимир9 февраля 2022Нам очень понравилось, было интересно и уютно
- УУльяна4 января 2022Присоединюсь ко всем положительным отзывам. Наталья очень увлеченный своим делом гид и интересный собеседник. Рекомендую всем!!!
- ТТатьяна4 января 2022Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Она сумела создать максимально дружелюбную атмосферу, так что я даже почувствовала в Кране домашний
- ААсель21 декабря 2021Юлия очень интересно проводит экскурсию в Крань, так как сама влюблена в этот городок. Мне посчастливилось и Юлия смогла меня
- ААсель21 декабря 2021До экскурсии я посетила озеро Блед и из-за невозможности взять такси, опоздала на экскурсию на час. Наталья меня дождалась и
- ЕЕвгений2 декабря 2021Историческая, литературная, архитектурная, культурологическая прогулка по словенскому городку Краню в компании с Юлией- это настоящее сокровище, если Вам оно достанется!
Удивительный
- ММария14 ноября 2021Юля- общительная, лёгкая, активная. И очень любит свой город, рассказывает с душой!
