Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Вы отправитесь в известную карстовую область в город 🏙️ Постойна, где находится Постойнская пещера, которая, безусловно, самая большая классическая карстовая пещера и наиболее посещаемая туристическая пещера Европы. Взорам посетителей открываются удивительные природные творения, где вода и минералы создавали красивые 🤩 сталактиты и сталагмиты разнообразных форм, цветов и возраста. Осмотр начинается с поездки на открытой электричке по старым подземным галереям, продолжается пешей прогулкой, приблизительно полтора километра, по наиболее красивым коридорам и залам, которые природа создавала на протяжении нескольких миллионов лет. В одном из залов вам покажут искусственный водоем с уникальным земноводным. Это европейский протей, словенцы его называют «человеческая рыбка» (чловешка рибица). Обитают они только в словенских карстовых пещерах. В пещере температура 8–10°С, рекомендуется взять с собой теплую одежду и спортивную обувь. В 10 км от Постойнской пещеры располагается одно из самых ярких чудес — Предъямский замок 🏰, уже более 700 лет царствует на 123-метровой высокой скалистой стене. Когда-то замок был создан для дерзкого, непокорного и бунтаря-витязя Эразма Предъямского. О том, каким образом удалось сохранить замок, как в нем жили и хозяйствовали его владельцы, вы узнаете после осмотра замка. Кстати, именно этот замок выбрал в 1986 году Джекки Чан для съемок своих «Доспехов Бога». По желанию мы вас по дороге из Постойны до Любляны познакомим с жемчужиной Раков Шкоциан, карстовой долиной протяженностью 2, 5 километра, через которую течет река Рак. У путешественников вызывает неизменный восторг 🔥 и удивление эта неожиданно открывающаяся среди сосново-буковых лесов впадина, наполненная живописными карстовыми образованиями. День и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны, по договоренности возможен отъезд из остальных городов. Билеты: пещера и замок 28 €/чел.