Увлекательная однодневная поездка из Словении (Любляна) в Италию (Триест) в замок 🏰 Мирамаре. Здесь скрещиваются истории 📖 любви и страсти, величия и расцвета династии Габсбургов.

По пути, проезжая по Словении, можно увидеть