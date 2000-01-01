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Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест

Наталья П.
Наталья П. – Гид из Любляны
Приглашаем вас на однодневную экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘 из Любляны на итальянское побережье Адриатики, в Триест.

В белоснежном замке Мирамаре мы поговорим о временах величия и расцвета династии Габсбургов, а также о хитросплетениях историй любви и страсти, которые происходили в этих стенах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €380 за экскурсию

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Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест

Что вы увидите

  • Живописные пейзажи Словении
  • Город Триест (Италия)
  • Замок Мирамаре и парк
Увлекательная однодневная поездка из Словении (Любляна) в Италию (Триест) в замок 🏰 Мирамаре. Здесь скрещиваются истории 📖 любви и страсти, величия и расцвета династии Габсбургов.
По пути, проезжая по Словении, можно увидеть
  • место распада Римской империи
  • знаменитые карстовые пещеры
  • уникальную природу Словении
  • Дальше путь лежит по Италии. Первый город 🏙️ на пути Триест - город с 2000-й историей! Конечная точка пути замок Мирамаре.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт туда и обратно
  • Ожидание водителя при посещении туристами замка и парка
  • Стоянка автомобиля
Что не входит
  • Входные билеты в замок (по желанию) - 8 евро
  • Аудиогид (при посещении замка) - 5 евро
  • Питание
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana, Vosnjakova 1
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья П.
Наталья П.
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