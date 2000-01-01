Что вы увидите
- Живописные пейзажи Словении
- Город Триест (Италия)
- Замок Мирамаре и парк
Увлекательная однодневная поездка из Словении (Любляна) в Италию (Триест) в замок 🏰 Мирамаре. Здесь скрещиваются истории 📖 любви и страсти, величия и расцвета династии Габсбургов.
По пути, проезжая по Словении, можно увидеть
- место распада Римской империи
- знаменитые карстовые пещеры
- уникальную природу Словении
- Дальше путь лежит по Италии. Первый город 🏙️ на пути Триест - город с 2000-й историей! Конечная точка пути замок Мирамаре.
Что входит
- Услуги гида
- Транспорт туда и обратно
- Ожидание водителя при посещении туристами замка и парка
- Стоянка автомобиля
Что не входит
- Входные билеты в замок (по желанию) - 8 евро
- Аудиогид (при посещении замка) - 5 евро
- Питание
- Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana, Vosnjakova 1
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья П.
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