Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Рыболовная экскурсия с лодки на реке Любляницa

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Рыболовная экскурсия с лодки на реке Любляницa
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • €171 за человека

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Рыболовная экскурсия с лодки на реке Любляницa
Рыболовная экскурсия с лодки на реке Любляницa
Река Любляница дает столице Любляна особый колорит. Рыболовная эксурсия на реке Любляница предоставляет уникальную возможность как новичкам, так и искушенным рыболовам испытать настоящую рыбалку, которая включает в себя живописную природу. Темно-зеленая река Любляница обеспечивает хорошую рыбалку. В реке живут форель, окун, обыкновенный судак, микижа, щука. Каждый год рыбаки ловят несколко огромных экземпляров. Мы отправимся на рибалку в рыболовную базу Подпеч. По желанию мы вам можем испечь рыбу 🐟 организуется каждый день с 1 мая по 31 октября Продолжительность: 4–5 часов Время начала: по договоренности (рекомендовано на рассвете или на закате) Цена: 1 рыбак 160 €, 2 рыбака 200 € В цену включено: лодкa с гидом, лицензия на рыбалку, рыболовные снасти, искусственную приманку, спиннербейт, кранкбейт, воблер, силикон (если не имеете своих), напитки По договоренности возможен отъезд из остальных городов
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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