Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Река Любляница дает столице Любляна особый колорит. Рыболовная эксурсия на реке Любляница предоставляет уникальную возможность как новичкам, так и искушенным рыболовам испытать настоящую рыбалку, которая включает в себя живописную природу. Темно-зеленая река Любляница обеспечивает хорошую рыбалку. В реке живут форель, окун, обыкновенный судак, микижа, щука. Каждый год рыбаки ловят несколко огромных экземпляров. Мы отправимся на рибалку в рыболовную базу Подпеч. По желанию мы вам можем испечь рыбу 🐟 организуется каждый день с 1 мая по 31 октября Продолжительность: 4–5 часов Время начала: по договоренности (рекомендовано на рассвете или на закате) Цена: 1 рыбак 160 €, 2 рыбака 200 € В цену включено: лодкa с гидом, лицензия на рыбалку, рыболовные снасти, искусственную приманку, спиннербейт, кранкбейт, воблер, силикон (если не имеете своих), напитки По договоренности возможен отъезд из остальных городов