Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Приглашаю всех путешественников, остановившихся в Любляне, на кулинарную экскурсию ⛳, посвященную знакомству с национальной кухней и фольклор Словении. У вас есть возможность посетить ресторан в Любляне в самом центре города, который предлагает незабываемое музыкально-танцевальное представление, с словенской музыкой, пением, танцами, с отличной едой и бокалом хорошего вина. ПРОГРАММА ВЕЧЕРА: •На входе гостей встречают пары в национальных костюмах с традиционным приветствием с гармошками и «шклойцами» (сухофрукты и орехи). •На протяжении всего вечера в живом исполнении звучит словенская народная музыка, создавая приятную атмосферу. •Фольклорная группа в национальных костюмах представит вам танцы 💃 различных регионов Словении. •Опытные танцоры привлекут к происходящему всех гостей, которые смогут проявить себя в традиционных играх: «поуштернац», «одинокий стул», «иголочка», танец со шляпами, «змейка» и т. д. •В завершении вечера фольклорная группа подарит гостям небольшие сувениры 🎁 на память. •Ужин из словенских блюд — мясное и вегетарианское меню.