Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

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Вечер словенской кухни и фольклора

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Вечер словенской кухни и фольклора
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €39 за человека

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Вечер словенской кухни и фольклора
Приглашаю всех путешественников, остановившихся в Любляне, на кулинарную экскурсию ⛳, посвященную знакомству с национальной кухней и фольклор Словении. У вас есть возможность посетить ресторан в Любляне в самом центре города, который предлагает незабываемое музыкально-танцевальное представление, с словенской музыкой, пением, танцами, с отличной едой и бокалом хорошего вина. ПРОГРАММА ВЕЧЕРА: •На входе гостей встречают пары в национальных костюмах с традиционным приветствием с гармошками и «шклойцами» (сухофрукты и орехи). •На протяжении всего вечера в живом исполнении звучит словенская народная музыка, создавая приятную атмосферу. •Фольклорная группа в национальных костюмах представит вам танцы 💃 различных регионов Словении. •Опытные танцоры привлекут к происходящему всех гостей, которые смогут проявить себя в традиционных играх: «поуштернац», «одинокий стул», «иголочка», танец со шляпами, «змейка» и т. д. •В завершении вечера фольклорная группа подарит гостям небольшие сувениры 🎁 на память. •Ужин из словенских блюд — мясное и вегетарианское меню.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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