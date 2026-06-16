Приглашаю вас на прогулку по знаковым местам легендарного университета — двору Harvard Yard и открытой части учебного корпуса, книжным и букинистическим лавкам, площади Гарвард-сквер и набережной реки Чарльз, на берегах которой придумывают будущее. Вы узнаете, как развивался Гарвард, почему Кембридж называют маленькой Англией в США и где зарождались самые громкие IT-компании.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гарвардский университет

Мы прогуляемся по двору Гарварда и открытой части кампуса. Посмотрим, где будущие президенты и нобелевские лауреаты проводят первые учебные годы. Выясним, кому студенты трут нос для исполнения желаний, где скрыт секретный тоннель и что думают об университете сами американцы. Увидим:

мемориальную церковь

старейшее общежитие University Hall

Музей искусств Гарварда (осмотр снаружи)

Атмосферные уголки Кембриджа

Вы заглянете в старейшую книжную лавку Harvard Book Store, витрины которой вдохновляли поколения студентов. Пройдёте по улочкам, где чередуются английская архитектура, букинистические лавочки и современные арт-объекты. Посетите площадь Гарвард-сквер с уютными кофейнями и набережную реки Чарльз с видом на Гарвард.

Места для стартапов

Я расскажу о современных лабораториях и Массачусетском технологическом институте (MIT) на противоположном берегу реки, где сейчас рождаются компании будущего.

Организационные детали

Можем забрать вас из отеля — $50.