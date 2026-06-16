Приглашаю вас на прогулку по знаковым местам легендарного университета — двору Harvard Yard и открытой части учебного корпуса, книжным и букинистическим лавкам, площади Гарвард-сквер и набережной реки Чарльз, на берегах которой придумывают будущее.
Вы узнаете, как развивался Гарвард, почему Кембридж называют маленькой Англией в США и где зарождались самые громкие IT-компании.
Описание экскурсии
Гарвардский университет
Мы прогуляемся по двору Гарварда и открытой части кампуса. Посмотрим, где будущие президенты и нобелевские лауреаты проводят первые учебные годы. Выясним, кому студенты трут нос для исполнения желаний, где скрыт секретный тоннель и что думают об университете сами американцы. Увидим:
мемориальную церковь
старейшее общежитие University Hall
Музей искусств Гарварда (осмотр снаружи)
Атмосферные уголки Кембриджа
Вы заглянете в старейшую книжную лавку Harvard Book Store, витрины которой вдохновляли поколения студентов. Пройдёте по улочкам, где чередуются английская архитектура, букинистические лавочки и современные арт-объекты. Посетите площадь Гарвард-сквер с уютными кофейнями и набережную реки Чарльз с видом на Гарвард.
Места для стартапов
Я расскажу о современных лабораториях и Массачусетском технологическом институте (MIT) на противоположном берегу реки, где сейчас рождаются компании будущего.
Организационные детали
Можем забрать вас из отеля — $50.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фархад — ваш гид в Бостоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я — гид по призванию, а не по учебнику. Много лет путешествовал, жил в разных местах, впитывал культуру, атмосферу, язык, привычки — и понял, что хочу делиться этим с другими.
Я читать дальшеуменьшить
глубоко разбираюсь в теме жизни за границей, адаптации, традиций, городской культуры и красивых нетуристических локаций. Я люблю находить атмосферные места — от уютных улочек до видов, которые остаются в памяти.
Мне важно, чтобы люди чувствовали себя легко и комфортно рядом. Я не просто рассказываю факты — стараюсь создать настроение, как будто мы гуляем с подругой, делимся историями и вместе влюбляемся в этот город. Я провожу экскурсии на русском и турецком, и всегда подбираю маршрут под интересы человека или группы.
Почему я встречаюсь с путешественниками? Потому что мне нравится видеть, как загораются глаза, когда ты показываешь что-то настоящее, искреннее. Это не просто прогулка — это новое маленькое приключение.
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