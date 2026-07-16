Что делает Бостон особенным по сравнению с другими мегаполисами? Почему революция началась именно здесь и как это происходило в реальности? Ответы ждут вас на улицах города. Мы прогуляемся по старейшему парку страны, пройдём по элитному Бикон-Хилл и заглянем в места, где колонисты планировали Бостонское чаепитие. А ещё мы поговорим о выдающихся местных жителях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $450 за экскурсию

Ваш гид в Бостоне

Описание экскурсии

Бостон-Коммон. Покажу вам старейший парк страны, где пасли коров колонисты и собирались войска.

Правительство штата Массачусетс. Вы увидите символ власти с его знаменитым золотым куполом, который доминирует над центром города.

Элитный район Бикон-Хилл с особняками бостонской аристократии, кирпичными тротуарами и газовыми фонарями.

Исторический центр и Тропа Свободы. Здесь ждут здание британской колониальной администрации, старинные церкви и кладбище, а также места, где революционеры произносили свои пламенные речи и планировали Бостонское чаепитие.

Мэрия, центральная площадь и Куинси-маркет. Завершим прогулку у знаменитого городского рынка — на стыке исторического и современного Бостона.

Вы узнаете:

как строгие религиозные традиции первых поселенцев парадоксально превратили город в культурную и образовательную столицу США

как менялся облик Бостона в разные эпохи и в чём особенности бостонских архитектурных стилей: от колониального до федерального и викторианского

какие бостонцы изменили ход истории

Организационные детали