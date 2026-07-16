Что делает Бостон особенным по сравнению с другими мегаполисами? Почему революция началась именно здесь и как это происходило в реальности? Ответы ждут вас на улицах города.
Мы прогуляемся по старейшему парку страны, пройдём по элитному Бикон-Хилл и заглянем в места, где колонисты планировали Бостонское чаепитие. А ещё мы поговорим о выдающихся местных жителях.
Мы прогуляемся по старейшему парку страны, пройдём по элитному Бикон-Хилл и заглянем в места, где колонисты планировали Бостонское чаепитие. А ещё мы поговорим о выдающихся местных жителях.
Описание экскурсии
Бостон-Коммон. Покажу вам старейший парк страны, где пасли коров колонисты и собирались войска.
Правительство штата Массачусетс. Вы увидите символ власти с его знаменитым золотым куполом, который доминирует над центром города.
Элитный район Бикон-Хилл с особняками бостонской аристократии, кирпичными тротуарами и газовыми фонарями.
Исторический центр и Тропа Свободы. Здесь ждут здание британской колониальной администрации, старинные церкви и кладбище, а также места, где революционеры произносили свои пламенные речи и планировали Бостонское чаепитие.
Мэрия, центральная площадь и Куинси-маркет. Завершим прогулку у знаменитого городского рынка — на стыке исторического и современного Бостона.
Вы узнаете:
- как строгие религиозные традиции первых поселенцев парадоксально превратили город в культурную и образовательную столицу США
- как менялся облик Бостона в разные эпохи и в чём особенности бостонских архитектурных стилей: от колониального до федерального и викторианского
- какие бостонцы изменили ход истории
Организационные детали
- По желанию остановимся на чай или кофе. Время на перерыв не будет входить в экскурсию. То есть мы ходим 1,5 ч, затем 30 мин пьём кофе — и останется ещё 1,5 ч прогулки
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Бостон-Коммон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Бостоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Кандидат наук, в прошлом — преподаватель МГИМО и МГУ с более чем 15-летним стажем. Сегодня я живу в Бостоне и помогаю путешественникам открывать для себя этот город и его окрестности. Мой
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