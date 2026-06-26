Я сделаю всё, чтобы вы не просто посмотрели город, а почувствовали его. Узнали живые истории, которые сделали его особенным, и секреты, спрятанные за фасадами старых домов.
Услышали о людях, связанных с Бостоном и Гарвардом, атмосфере свободы, которая когда-то зажгла целую страну, и событиях, навсегда изменивших историю Америки. И полюбили это место так же, как люблю его я.
Услышали о людях, связанных с Бостоном и Гарвардом, атмосфере свободы, которая когда-то зажгла целую страну, и событиях, навсегда изменивших историю Америки. И полюбили это место так же, как люблю его я.
Описание экскурсии
Бостон
Мы пройдём по Тропе свободы, где каждый камень хранит историю зарождения Америки. По пути посетим самые интересные и известные места: старые церкви, атмосферные улочки и площади, где вершилась судьба страны. А также заглянем в уголки, о которых знают только местные.
Гарвард
Отправимся в один из самых знаменитых университетов мира. Я покажу места, куда редко заглядывают гости. И расскажу живые истории о забавных студенческих традициях и легендах кампуса, которые обычно остаются за кадром.
Организационные детали
Передвигаемся на комфортабельном SUV 2026 года.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Бостоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Бостоне вместе с женой Катей и дочкой Златкой. Этот город стал для меня настоящим домом — он вдохновляет своей историей, уютными улочками, морским воздухом и невероятной атмосферой. Я
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