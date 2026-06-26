Я сделаю всё, чтобы вы не просто посмотрели город, а почувствовали его. Узнали живые истории, которые сделали его особенным, и секреты, спрятанные за фасадами старых домов. Услышали о людях, связанных с Бостоном и Гарвардом, атмосфере свободы, которая когда-то зажгла целую страну, и событиях, навсегда изменивших историю Америки. И полюбили это место так же, как люблю его я.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бостон

Мы пройдём по Тропе свободы, где каждый камень хранит историю зарождения Америки. По пути посетим самые интересные и известные места: старые церкви, атмосферные улочки и площади, где вершилась судьба страны. А также заглянем в уголки, о которых знают только местные.

Гарвард

Отправимся в один из самых знаменитых университетов мира. Я покажу места, куда редко заглядывают гости. И расскажу живые истории о забавных студенческих традициях и легендах кампуса, которые обычно остаются за кадром.

Организационные детали

Передвигаемся на комфортабельном SUV 2026 года.