Индивидуальная
до 5 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
2 апр в 10:00
5 апр в 10:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей и особенностями одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
2 апр в 11:00
5 апр в 11:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Boston Common
Завтра в 11:00
29 мар в 11:00
от $310 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрит26 октября 2024Алена, большое спасибо за очень яркий и глубокий исторический экскурс в прошлое Бостона и прекрасно проведённое время. Всё было очень познавательно, интересно, профессионально, вкусно и со вкусом!! Мы с удовольствием будем рекомендовать Вас нашим друзьям и знакомым.
- ААся11 августа 2024Все было очень интересно. Наш гид предложила несколько дополнительных альтернативных маршрутов, что было встречено группой очень позитивно:). Спасибо большое за интересную экскурсию.
- AAnastasija1 июля 2024Спасибо огромное Алене за увлекательное знакомство с Бостоном. Экскурсия интересная, познавательная, а Алена замечательный гид, знающий и любящий свой город.
- ААлена23 июня 2024Большое спасибо Алене за объемную, познавательную и незабываемую экскурсию. Очень талантливый, эрудированный гид. Благодаря Алене мы узнали много нового о Гарварде.
- ВВиталина23 декабря 2023Брали экскурсию у Алены по Гарварду- очень понравилось. Информативно,интересно,без суеты и,в то же время, без нудятины. Мне кажется,Алена прекрасно подстраивается под жизненный ритм заказчиков и поэтому время экскурсии пролетает очень незаметно и интересно Однозначно рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бостону в категории «Летние»
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