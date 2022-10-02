Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта

Гид S.
Гид S. – Гид из Чикаго
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
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Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
План экскурсии 🧭 «Чикаго за один день» с трансфером в/из аэропорта
Встреча в аэропорту Чикаго (O'Hare или Midway) Встреча в аэропорту с водителем и экскурсоводом. Переезд в центр города Чикаго (луп) к месту начала экскурсии по Чикаго.
Знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ города Чикаго.
Прогулка по главной улице Чикаго — Magnificent Mile, знакомство с небоскребами города Чикаго на этой улице. Посещение — Hancock building. Знакомство с Чикаго ривер, Wrigley building, Jewelers' Building и другими небоскребами на берегу реки. Посещение уникального Миленниум Парка, который распологается на берегу озера Мичиган.
Посещение театрального бродвея Чикаго.
Основная экскурсия ⛳ по городу расчитана на 4 часа.
Ланч. (Обед в Чикаго)
Чикаго это город 🏙️ уникальных и разнообразных ресторанов. По согласованию мы предложим Вам выбор кухонь 🥧 и доставим Вас в выбранный ресторан.
Программа после ланча
Мы предоставим Вам время для самостоятельной прогулки по Чикаго или доставим Вас к круизу по Чикаго ривер или отвезем Вас на обзорную плащадку небоскреба. Также возможно посещение Военно морского пирса.
Трансфер в аэропорт Чикаго (O'Hare или Midway)
Мы ожидаем пока Вы зарегистрируетесь на рейс.
Начало и место завершения
🚩 Chicago
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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