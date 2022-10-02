Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

План экскурсии 🧭 «Чикаго за один день» с трансфером в/из аэропорта

Встреча в аэропорту Чикаго (O'Hare или Midway) Встреча в аэропорту с водителем и экскурсоводом. Переезд в центр города Чикаго (луп) к месту начала экскурсии по Чикаго.

Знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ города Чикаго.

Прогулка по главной улице Чикаго — Magnificent Mile, знакомство с небоскребами города Чикаго на этой улице. Посещение — Hancock building. Знакомство с Чикаго ривер, Wrigley building, Jewelers' Building и другими небоскребами на берегу реки. Посещение уникального Миленниум Парка, который распологается на берегу озера Мичиган.

Посещение театрального бродвея Чикаго.

Основная экскурсия ⛳ по городу расчитана на 4 часа.

Ланч. (Обед в Чикаго)

Чикаго это город 🏙️ уникальных и разнообразных ресторанов. По согласованию мы предложим Вам выбор кухонь 🥧 и доставим Вас в выбранный ресторан.

Программа после ланча

Мы предоставим Вам время для самостоятельной прогулки по Чикаго или доставим Вас к круизу по Чикаго ривер или отвезем Вас на обзорную плащадку небоскреба. Также возможно посещение Военно морского пирса.

Трансфер в аэропорт Чикаго (O'Hare или Midway)

Мы ожидаем пока Вы зарегистрируетесь на рейс.