Чикагский институт искусств приглашает вас на уникальную аудиоэкскурсию. Это путешествие начнётся с экспонатов культур Китая, Японии, Индии и Африки. Вы увидите статую Афродиты Книдской и шедевры импрессионистов. Завершите визит на террасе с видом на Чикаго. Аудиогид на смартфоне проведёт вас по маршруту, предоставив доступ к интересным фактам и историям. Входной билет включён в стоимость, что делает посещение максимально удобным
Описание билета
Вы узнаете, какие истории стоят за величайшими работами и на какие детали следует обратить внимание.
- Аудиоэкскурсия начнётся на 1-м этаже с изучения экспонатов разных культур — Китая, Японии, Индии и Африки. Вы также увидите шедевры Древнего Рима и Греции, например, статую Афродиты Книдской — первой обнажённой женщины в классической скульптуре
- На 2-м этаже познакомитесь с американским, европейским декоративным искусством и одной из крупнейших коллекцией импрессионистов в мире
- Обзор завершится на 3-м этаже, где представлены работы современного искусства. Здесь же, на открытой террасе, вы полюбуетесь видом на Чикаго
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Институт искусств Чикаго
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|$62
|Студенты: билет + аудиотур
|$52
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Института искусств
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
