  1. США
  2. Экскурсии

Долина Смерти из Лас-Вегаса.

Гид S.
Гид S. – Гид из Ласа-Вегаса
Долина Смерти из Лас-Вегаса.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $910 за человека

    Заказать экскурсию
Долина Смерти из Лас-Вегаса.
Долина Смерти — есть в этом названии, что-то страшное и манящее.
Ещё лишь, немногим более 150 лет назад, эту местность смогли пересечь первые европейцы, в своём походе с востока на запад североамериканского континента. А сегодня, это популярнейшее место у туристов со всего мира.
Оказаться в самой низшей точке Американского континента, на дне высохшего соляного озера, сразиться с Дьяволом на его поле для гольфа, оказаться посреди песчаных дюн или в кратере потухшего вулкана, всё это возможно в одном из самых засушливых мест на земле — Долине Смерти.
Здесь ставились температурные рекорды, а также рекорды невиданных финансовых вложений в пустыню, здесь камни различной формы и размера перемещаются по дну сухого глиняного озера в хаотичном порядке оставляя за собой длинные борозды. Долина Смерти — одно из самых аномальных мест на нашей планете, место где несмотря на название кипит жизнь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Лас-Вегас. Вертолётная Экскурсия на Гранд-Каньон №3. С посадкой на дне Каньона.
$621
7 часов
Лас-Вегас. Вертолётная Экскурсия на Гранд-Каньон №3. С посадкой на дне Каньона.
Лас-Вегас. Вечерняя Обзорная вертолётная экскурсия.
$118
1 час
Лас-Вегас. Вечерняя Обзорная вертолётная экскурсия.
Из Лас-Вегаса в Долину Огня.
$332
4 часа
Из Лас-Вегаса в Долину Огня.
Лас-Вегас. Вертолётная экскурсия на Гранд-Каньон №4. С высадкой на Гранд-Каньоне.
$535
10 часов
Лас-Вегас. Вертолётная экскурсия на Гранд-Каньон №4. С высадкой на Гранд-Каньоне.
Лас-Вегас. Обзорная.
$332
4 часа
Лас-Вегас. Обзорная.

Еще несколько необычных экскурсий в Ласе-Вегасе

Фантастическая Долина Огня
$400
6 часов
Фантастическая Долина Огня
Посетить один из самых живописных природных парков Невады и насладиться марсианскими пейзажами
Все краски Лас-Вегаса
$220
4 часа
Все краски Лас-Вегаса
Познакомиться с мировой столицей развлечений на насыщенной автомобильной экскурсии
Дикий-дикий Запад
$563
5 часов
Дикий-дикий Запад
Каньон Зайон
$744
8 часов
Каньон Зайон
Долина Смерти
$744
8 часов
Долина Смерти
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
$1 188
13 часов
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас