В восточной части Калифорнии, почти у границ с Невадой вы откроете одно из наиболее суровых и в то же время красивейших мест в Западном полушарии. Перед вами предстанут красочные горы, пейзажи песчаных дюн и фотогеничные солончаки. Вы познакомитесь с геологией и историей уникального заповедника. А с секретной смотровой увидите Долину Смерти как на ладони.