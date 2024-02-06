Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Индивидуальная экскурсия в Лас-Вегасе

Посетить все культовые локации заповедника и узнать о самом жарком месте на планете

В восточной части Калифорнии, почти у границ с Невадой вы откроете одно из наиболее суровых и в то же время красивейших мест в Западном полушарии. Перед вами предстанут красочные горы, пейзажи песчаных дюн и фотогеничные солончаки. Вы познакомитесь с геологией и историей уникального заповедника. А с секретной смотровой увидите Долину Смерти как на ладони.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы выедем из Лас-Вегаса ранним утром и отправимся в заповедник
  • Вы проедете по дороге Артистс-драйв вдоль необыкновенных разноцветных гор
  • Увидите Гольф-поле дьявола
  • Побываете в самой низкой точке в Северной Америке (86 метров ниже уровня моря) — впадине Бэдуотер, покрытой соляными кристаллами
  • Полюбуетесь песчаными дюнами и закатом на Забриски-Пойнт
  • А также посетите секретную видовую точку, с которой открывается впечатляющая панорама всей Долины Смерти
  • Мы вернёмся в Лас-Вегас около 19:00

В путешествии я расскажу о геологическом образовании долины, её использовании в конце 19 — начале 20 века и происхождении её названия. А также объясню природу появления Дьявольского поля для гольфа и соли на поверхности Бэдуотер.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из отеля и обратно, сопровождение гида и питьевая вода
  • Экскурсия проходит на джипе Wrangler с открывающимся верхом
  • Дорога в одну сторону замёт около 3 часов, общий пробег за день составит около 600 км
  • Дополнительные расходы: обед на территории национального парка (шведский стол) — около 22$
  • Большую часть года температура в долине колеблется от 32 до 40 градусов, примерно три месяца температура достигает 43 градусов, и три недели — выше 49 градусов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле вашего отеля в Лас-Вегасе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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