Посетить все культовые локации заповедника и узнать о самом жарком месте на планете
В восточной части Калифорнии, почти у границ с Невадой вы откроете одно из наиболее суровых и в то же время красивейших мест в Западном полушарии. Перед вами предстанут красочные горы, пейзажи песчаных дюн и фотогеничные солончаки. Вы познакомитесь с геологией и историей уникального заповедника. А с секретной смотровой увидите Долину Смерти как на ладони.
Ближайшие даты:
6
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Описание
Что вас ожидает
- Мы выедем из Лас-Вегаса ранним утром и отправимся в заповедник
- Вы проедете по дороге Артистс-драйв вдоль необыкновенных разноцветных гор
- Увидите Гольф-поле дьявола
- Побываете в самой низкой точке в Северной Америке (86 метров ниже уровня моря) — впадине Бэдуотер, покрытой соляными кристаллами
- Полюбуетесь песчаными дюнами и закатом на Забриски-Пойнт
- А также посетите секретную видовую точку, с которой открывается впечатляющая панорама всей Долины Смерти
- Мы вернёмся в Лас-Вегас около 19:00
В путешествии я расскажу о геологическом образовании долины, её использовании в конце 19 — начале 20 века и происхождении её названия. А также объясню природу появления Дьявольского поля для гольфа и соли на поверхности Бэдуотер.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из отеля и обратно, сопровождение гида и питьевая вода
- Экскурсия проходит на джипе Wrangler с открывающимся верхом
- Дорога в одну сторону замёт около 3 часов, общий пробег за день составит около 600 км
- Дополнительные расходы: обед на территории национального парка (шведский стол) — около 22$
- Большую часть года температура в долине колеблется от 32 до 40 градусов, примерно три месяца температура достигает 43 градусов, и три недели — выше 49 градусов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле вашего отеля в Лас-Вегасе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе
Всем привет! Меня зовут Андрей, я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях, и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!
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