Алексей Г. проводит ещё 2 экскурсии

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Долина Смерти

Алексей Г.
Алексей Г. – Гид из Ласа-Вегаса
Самая засушливая, самая жаркая и самая низкая точка Западного полушария — это все о Долине Смерти, известной своими сюрреалистическими пейзажами.
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Долина Смерти
Долина Смерти
Самая засушливая, самая жаркая и самая низкая точка Западного полушария — это все о Долине Смерти, известной своими сюрреалистическими пейзажами. Мы проедемся по руслу, оставленному бурными потоками воды в период сильных дождей, посетим города-призраки, где, к слову говоря, частенько снимаются голливудские киноленты и, конечно, остановимся в самых живописных местах долины. Вас ждет Забриски Пойнт, вид Данте, палитра художников, островок уникальных песчаных дюн и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • Еда и напитки
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Долина Смерти
Долина Смерти
Долина Смерти
Долина Смерти

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Г.
Алексей Г.
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