Алексей Г. проводит ещё 2 экскурсии

Самая засушливая, самая жаркая и самая низкая точка Западного полушария — это все о Долине Смерти, известной своими сюрреалистическими пейзажами. Мы проедемся по руслу, оставленному бурными потоками воды в период сильных дождей, посетим города-призраки, где, к слову говоря, частенько снимаются голливудские киноленты и, конечно, остановимся в самых живописных местах долины. Вас ждет Забриски Пойнт, вид Данте, палитра художников, островок уникальных песчаных дюн и многое другое.