Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Из Лас-Вегаса в Долину Огня.

Гид S.
Гид S. – Гид из Ласа-Вегаса
Из Лас-Вегаса в Долину Огня.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $332 за человека

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Из Лас-Вегаса в Долину Огня.
Вы приехали в Лас-Вегас рано утром и до заселения в номер есть ещё несколько часов, или вы уже устали лежать у бассейна в ожидании вечера, когда город 🏙️ снова покажет своё неоновое лицо?
Давайте поедем на природу? Вы видели скучные пустынные пейзажи из окна самолёта, не беспокойтесь, мы знаем место, куда природа спрятала свои краски!
Долина Огня — одно из великолепных мест, посещаемых туристами при визите в Лас-Вегас. Буйство красок и особенно красного, всех оттенков, поможет вам насладиться нереальными пейзажами, созданными природой.
Древние люди, индейцы, оставили для вас послания, которые вы сможете прочитать на скалах. Петроглифы — одна из достопримечательностей 🏛️ данного парка, наравне с каменными арками, прорубленные ветром и дождём за многие столетия, сложились в причудливые формы, как например — в Слона!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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