Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Вы приехали в Лас-Вегас рано утром и до заселения в номер есть ещё несколько часов, или вы уже устали лежать у бассейна в ожидании вечера, когда город 🏙️ снова покажет своё неоновое лицо?

Давайте поедем на природу? Вы видели скучные пустынные пейзажи из окна самолёта, не беспокойтесь, мы знаем место, куда природа спрятала свои краски!

Долина Огня — одно из великолепных мест, посещаемых туристами при визите в Лас-Вегас. Буйство красок и особенно красного, всех оттенков, поможет вам насладиться нереальными пейзажами, созданными природой.

Древние люди, индейцы, оставили для вас послания, которые вы сможете прочитать на скалах. Петроглифы — одна из достопримечательностей 🏛️ данного парка, наравне с каменными арками, прорубленные ветром и дождём за многие столетия, сложились в причудливые формы, как например — в Слона!