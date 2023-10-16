Плотина Гувера на реке Колорадо

Побывать на границе Аризоны и Невады и прогуляться по плотине высотой 221 м

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Плотина Гувера — яркая достопримечательность сразу двух штатов: Аризоны и Невады. Она перекрывает реку Колорадо прямо на их границе и поражает своими размерами.

Мы прогуляемся по этому чуду инженерной мысли, поговорим о том, как его создавали, и взглянем на плотину с разных ракурсов — в том числе сверху.
Плотина Гувера на реке Колорадо
Плотина Гувера на реке Колорадо
Плотина Гувера на реке Колорадо
Плотина Гувера на реке Колорадо
Плотина Гувера на реке Колорадо
Плотина Гувера на реке Колорадо
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По пути на плотину Гувера мы остановимся у обзорной площадки озера Мид и насладимся чудесными видами: озеро окружено живописными холмами, между которыми вьётся дорога-серпантин.

Мы прогуляемся по огромной плотине, перекрывающей реку Колорадо. Пересечём границу штатов Аризона и Невада, сравним время на их часах. Поговорим о строительстве и устройстве плотины, оценим её масштабы ввысь и вширь. И полюбуемся удивительным цветом речной воды. При желании вы сможете подняться на мост, расположенный рядом с плотиной, и взглянуть на неё сверху.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в Лас-Вегасе и обратно, услуги гида, прогулка по плотине и питьевая вода в дорогу
  • Экскурсия возможна с детьми от 8 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние

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