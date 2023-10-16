Плотина Гувера — яркая достопримечательность сразу двух штатов: Аризоны и Невады. Она перекрывает реку Колорадо прямо на их границе и поражает своими размерами. Мы прогуляемся по этому чуду инженерной мысли, поговорим о том, как его создавали, и взглянем на плотину с разных ракурсов — в том числе сверху.

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Описание

Что вас ожидает

По пути на плотину Гувера мы остановимся у обзорной площадки озера Мид и насладимся чудесными видами: озеро окружено живописными холмами, между которыми вьётся дорога-серпантин.

Мы прогуляемся по огромной плотине, перекрывающей реку Колорадо. Пересечём границу штатов Аризона и Невада, сравним время на их часах. Поговорим о строительстве и устройстве плотины, оценим её масштабы ввысь и вширь. И полюбуемся удивительным цветом речной воды. При желании вы сможете подняться на мост, расположенный рядом с плотиной, и взглянуть на неё сверху.

Организационные детали