Побывать на границе Аризоны и Невады и прогуляться по плотине высотой 221 м
Плотина Гувера — яркая достопримечательность сразу двух штатов: Аризоны и Невады. Она перекрывает реку Колорадо прямо на их границе и поражает своими размерами.
Мы прогуляемся по этому чуду инженерной мысли, поговорим о том, как его создавали, и взглянем на плотину с разных ракурсов — в том числе сверху.
Мы прогуляемся по этому чуду инженерной мысли, поговорим о том, как его создавали, и взглянем на плотину с разных ракурсов — в том числе сверху.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По пути на плотину Гувера мы остановимся у обзорной площадки озера Мид и насладимся чудесными видами: озеро окружено живописными холмами, между которыми вьётся дорога-серпантин.
Мы прогуляемся по огромной плотине, перекрывающей реку Колорадо. Пересечём границу штатов Аризона и Невада, сравним время на их часах. Поговорим о строительстве и устройстве плотины, оценим её масштабы ввысь и вширь. И полюбуемся удивительным цветом речной воды. При желании вы сможете подняться на мост, расположенный рядом с плотиной, и взглянуть на неё сверху.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в Лас-Вегасе и обратно, услуги гида, прогулка по плотине и питьевая вода в дорогу
- Экскурсия возможна с детьми от 8 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лас-Вегасе
Всем привет! Я путешественник с большим стажем, практически все свои маршруты планирую сама. Очень это люблю и отлично умею. Поездки на машине с посещением природных локаций считаю одними из самых увлекательных. Сейчас я живу на два города — Санкт-Петербург и Лас-Вегас. В Петербурге отдыхаю душой, в Вегасе провожу экскурсии. Жду вас на борту своего авто в красочное путешествие!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лас-Вегаса
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Похожие туры из Лас-Вегаса
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Долина Огня
Посетить один из самых живописных природных парков Невады и насладиться марсианскими пейзажами
в вашем отеле
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
$450 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4.5 часа
Поездка в город-призрак Нельсон
Совершить фотопутешествие на Дикий Запад и увидеть, как прыгают кактусы
у вашего отеля
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Гранд каньон
Ваш отель
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
от $820 за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду