4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по плотине Гувера и обзорная площадка озера Мид
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию к плотине Гувера! Вас ждут живописные виды озера Мид, прогулка по плотине и интересные истории о её строительстве
Начало: В вашем отеле
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти - это не ад на Земле, а настоящая сокровищница планеты. Хотите увидеть чудеса природы, возможные только здесь? Отбросьте страхи - и едем с нами
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$800 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дамба Гувера и озеро Мид
Посетите уникальные инженерные сооружения, узнайте их историю и значение. Путешествие на джипе Wrangler с открывающимся верхом и приятными бонусами
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Нескучные экскурсии»
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