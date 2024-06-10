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Индивидуальная
4 часа
Плотина Гувера на реке Колорадо
Побывать на границе Аризоны и Невады и прогуляться по плотине высотой 221 м
Начало: В вашем отеле
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Отыскать яркую работу швейцарского художника Уго Рондиноне на просторах штата Невада
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Увидеть Плохую воду, Дыру дьявола, Золотой каньон и движущиеся камни
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Необычные»
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