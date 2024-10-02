Билеты
Лос-Анджелес: полное погружение в мир города Ангелов за один день
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
«Дополнительно оплачивается проездной безлимитный билет на весь день — $7 за чел»
14 дек в 12:00
15 дек в 10:30
$480 за всё до 3 чел.
Музей искусств округа Лос-Анджелес: аудиоэкскурсия + билет
Очутиться в мире измов и провокационных художественных открытий
Начало: Los Angeles County Museum of Art
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$53 за билет
Центр Гетти в Лос-Анджелесе: аудиоэкскурсия по музею и садам и билет
Побывать в одном из самых известных художественных музеев на Западном побережье
Начало: У Центра Гетти
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
$9 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда2 октября 2024Вчера были на экскурсии с Екатериной, она не только очень приятная и общительная девушка, но и прекрасный гид! Всем советую Екатерину при поездках в Лос Анджелес
- RRoman18 июня 2024Екатерина - отличный гид по Лос-Анджелесу, да и вообще по США.
Еще перед нашим прилетом дала много полезных советов по организации
- MMaria4 марта 2020Очень интересная экскурсия. Просто must have всем, кто впервые в городе. Катя очень хороший гид, показала самые интересные места в городе. Одевайте удобную обувь, ходить будете много😁
- TTatyana2 марта 2020Все отлично
- NNatalia20 января 2020Город Лос Анджелес большой, и Катя постаралась показать во время экскурсии все самое-самое, поэтому получилось насыщенно и увлекательно!
Вместе мы посетили
- EElena15 января 2020Все было просто замечательно!!!
Много интересной информации и конечно увлекательный маршрут.
Могу рекомендовать всем.
- ООльга31 декабря 2019vse bilo xorosho… uspeli posmotret daje bolshe, chem planirovali
- ВВалентина6 декабря 2019Я очень благодарна Кате за этот день!! Я немало знала о Лос Анджелесе, мечтала сюда попасть!!Экскурсия замечательная и факты, истории,
- AAndrei27 ноября 2019Нашим гидом была Екатерина, с хорошей подготовкой по предложенной программе,высоким уровнем знаний своего предмета, умеющей доступно изложить историю и современные
- ННадежда20 ноября 2019Экскурсия понравилась, очень насыщенная по посещению разных точек города. Из-за разницы во времени мы еле держались чтобы дойти все намеченные
- ВВероника6 ноября 2019Всем Доброго дня. Все прошло отлично. Рекомендую своего гида. Спасибо.
- ЕЕлена5 ноября 2019Когда я заказывала экскурсию по Лос-Анджелесу, даже предположить не могла, что она выйдет такой яркой и душевной.
Катя - замечательный и
- ММарина18 октября 2019спасибо гиду все отлично успехов
- DDiana17 сентября 2019Экскурсия очень понравилась, было мало дней и Екатерина помогла быстро разобраться в том, как передвигаться по городу. Я впоследствии смогла
