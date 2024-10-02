читать дальше

очень открытый человек. Она несколько лет живет в городе и, как оказалось, действительно в него влюблена. Благодаря Кате я смогла по-другому взглянуть на Лос-Анджелес, который в начале пугает своими масштабами, грязными улицами и количеством бездомных.

Катя смогла показать мне другой Лос-Анджелес. Да, это место, где разбиваются мечты, где не все дороги ведут в Голливуд. Но у города есть свой особый шарм и скрытая красота, которые сразу не увидишь и не почувствуешь.

Экскурсия продлилась с обеда до глубокого вечера. Мне посчастливилось увидеть город и при свете безжалостного калифорнийского солнца, и в манящей темноте, накрывающей Даунтаун.

А еще повезло попасть на Dia de los Muertos - lтрадиционный мексиканский праздник Дня мёртвых. Катя отвела меня на улочку с мексиканским колоритом, где можно было принять участие в красивом и мистическом празднике, отведать местной кухни и купить сувениры на память.



Катя подробно рассказала о том, как передвигаться по городу, постаралась показать разные его достопримечательности, поведала о повседневной жизни в этом легендарном месте.

Катя - внимательный и доброжелательный гид, с ней экскурсия превращается в дружескую прогулку. Она заражает любовью к Лос-Анджелесу и делает это легко и непринужденно.