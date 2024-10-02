Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Лос-Анджелесе

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $9. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лос-Анджелес: инструкция по применению
Пешая
5 часов
14 отзывов
Билеты
Лос-Анджелес: полное погружение в мир города Ангелов за один день
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
«Дополнительно оплачивается проездной безлимитный билет на весь день — $7 за чел»
14 дек в 12:00
15 дек в 10:30
$480 за всё до 3 чел.
Музей искусств округа Лос-Анджелес: аудиоэкскурсия + билет
3 часа
Билеты
Музей искусств округа Лос-Анджелес: аудиоэкскурсия + билет
Очутиться в мире измов и провокационных художественных открытий
Начало: Los Angeles County Museum of Art
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$53 за билет
Центр Гетти в Лос-Анджелесе: аудиоэкскурсия по музею и садам и билет
2.5 часа
Билеты
Центр Гетти в Лос-Анджелесе: аудиоэкскурсия по музею и садам и билет
Побывать в одном из самых известных художественных музеев на Западном побережье
Начало: У Центра Гетти
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
$9 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    2 октября 2024
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Вчера были на экскурсии с Екатериной, она не только очень приятная и общительная девушка, но и прекрасный гид! Всем советую Екатерину при поездках в Лос Анджелес
  • R
    Roman
    18 июня 2024
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Екатерина - отличный гид по Лос-Анджелесу, да и вообще по США.
    Еще перед нашим прилетом дала много полезных советов по организации
    читать дальше

    путешествия. Мы провели прекрасный день с ней, путешествуя по городу Ангелов, посетили много известных достопримечательностей, увидели не самые известные, но не менее очаровательные. Увидеть весь LA за один день невозможно, но чтобы успеть в него влюбиться, экскурсии от Екатерины достаточно.
    Рекомендую!

  • M
    Maria
    4 марта 2020
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Очень интересная экскурсия. Просто must have всем, кто впервые в городе. Катя очень хороший гид, показала самые интересные места в городе. Одевайте удобную обувь, ходить будете много😁
  • T
    Tatyana
    2 марта 2020
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Все отлично
  • N
    Natalia
    20 января 2020
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Город Лос Анджелес большой, и Катя постаралась показать во время экскурсии все самое-самое, поэтому получилось насыщенно и увлекательно!
    Вместе мы посетили
    читать дальше

    такие "потайные" места, о которых в путеводителях не пишут, их нужно просто знать. Так мы увидели Голливуд изнутри,"потерялись" в вибрирующем ночном Даунтауне и даже отведали русского борща:-) невероятно увлекательная программа и тысяча красочных фотографий. Спасибо, Катя!

  • E
    Elena
    15 января 2020
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Все было просто замечательно!!!
    Много интересной информации и конечно увлекательный маршрут.

    Могу рекомендовать всем.
  • О
    Ольга
    31 декабря 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    vse bilo xorosho… uspeli posmotret daje bolshe, chem planirovali
  • В
    Валентина
    6 декабря 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Я очень благодарна Кате за этот день!! Я немало знала о Лос Анджелесе, мечтала сюда попасть!!Экскурсия замечательная и факты, истории,
    читать дальше

    легенды о городе, знаменитых людях своего времени,а также позитивный настрой и грамотные решения по прохождению маршрута меня поразили!! Я думаю буду пользоваться и в других путешествиях услугами Трипстера!! Благодарю!!

  • A
    Andrei
    27 ноября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Нашим гидом была Екатерина, с хорошей подготовкой по предложенной программе,высоким уровнем знаний своего предмета, умеющей доступно изложить историю и современные
    читать дальше

    события посещаемых мест, а также профессионально ответить на все вопросы, которые ей задавались по ходу проведения экскурсии. Несмотря на молодость Екатерины, ей могут позавидовать и умудрённые опытом специалисты своего дела. С благодарностью, Андрей и Наталья. Москва.

  • Н
    Надежда
    20 ноября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Экскурсия понравилась, очень насыщенная по посещению разных точек города. Из-за разницы во времени мы еле держались чтобы дойти все намеченные
    читать дальше

    пункты до конца. Гид рассказала о жизни в ЛА, дала рекомендации по посещению интересных мест на иные дни пребывания. Экскурсия оправдала свое название: руководство по применению)))

  • В
    Вероника
    6 ноября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Всем Доброго дня. Все прошло отлично. Рекомендую своего гида. Спасибо.
  • Е
    Елена
    5 ноября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Когда я заказывала экскурсию по Лос-Анджелесу, даже предположить не могла, что она выйдет такой яркой и душевной.
    Катя - замечательный и
    читать дальше

    очень открытый человек. Она несколько лет живет в городе и, как оказалось, действительно в него влюблена. Благодаря Кате я смогла по-другому взглянуть на Лос-Анджелес, который в начале пугает своими масштабами, грязными улицами и количеством бездомных.
    Катя смогла показать мне другой Лос-Анджелес. Да, это место, где разбиваются мечты, где не все дороги ведут в Голливуд. Но у города есть свой особый шарм и скрытая красота, которые сразу не увидишь и не почувствуешь.
    Экскурсия продлилась с обеда до глубокого вечера. Мне посчастливилось увидеть город и при свете безжалостного калифорнийского солнца, и в манящей темноте, накрывающей Даунтаун.
    А еще повезло попасть на Dia de los Muertos - lтрадиционный мексиканский праздник Дня мёртвых. Катя отвела меня на улочку с мексиканским колоритом, где можно было принять участие в красивом и мистическом празднике, отведать местной кухни и купить сувениры на память.

    Катя подробно рассказала о том, как передвигаться по городу, постаралась показать разные его достопримечательности, поведала о повседневной жизни в этом легендарном месте.
    Катя - внимательный и доброжелательный гид, с ней экскурсия превращается в дружескую прогулку. Она заражает любовью к Лос-Анджелесу и делает это легко и непринужденно.

  • М
    Марина
    18 октября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    спасибо гиду все отлично успехов
  • D
    Diana
    17 сентября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Экскурсия очень понравилась, было мало дней и Екатерина помогла быстро разобраться в том, как передвигаться по городу. Я впоследствии смогла
    читать дальше

    быстро и комфортно объездить остальные места, где хотела побывать. Если Вас что-то интересует или хочется добавить в тур, Катя всегда готова помочь и подсказать. Передвигались легко и комфортно, усталости не чувствовалось, все интересно. Осмотрели все основные достопримечательности за день. Спасибо 😊

