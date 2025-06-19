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Голливуд – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 3 экскурсии в категории «Голливуд» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $512, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Понять Лос-Анджелес за один день
На машине
10 часов
-
15%
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$693$815 за всё до 4 чел.
По Лос-Анджелесу - на кабриолете
На машине
На кабриолете
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
На машине
8 часов
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$512$640 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!
    Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!Спасибо большое Влад за экскурсию, все было очень интересно и про историю и жизнь в LA и про жизнь в целом в США!
  • А
    Арман
    4 мая 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Супер ребята, все супер было!
  • Г
    Галина
    24 апреля 2025
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Понять Лос -Анджелес за один день нам помог Влад! Очень комфортно мы провели этот день! Влад отлично владеет информацией о
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    городе и обо всём что в нём происходит. Мы спрашивали всё подряд и получали обстоятельные, развёрнутые ответы.) Проехали все важные и интересные места, смотровые площадки, необычные районы и улицы. Наше впечатление о городе сложилось довольно полно, несмотря на короткий визит. Также, Влад выбрал очень симпатичное место для ланча, где было вкусно и быстро, так как не хотелось тратить драгоценное время.) При переездах из пункта А в пункт В тоже было о чём поговорить… Мы- любители кино и сериалов, а Влад -профессионал в киноиндустрии! Рассказал нам очень много всего интересного! В Лос -Анджелесе мы оказались после 19- дневного круиза по Латинской Америке, и в разных странах по пути следования, у нас были разные гиды… не всегда мы были удовлетворены качеством экскурсий. Так что, мы опытные путешественники!) Влада можем смело рекомендовать!

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Голливуд»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Понять Лос-Анджелес за один день
  2. По Лос-Анджелесу - на кабриолете
  3. Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голливудский бульвар
  2. Музей мадам Тюссо
  3. Самое главное
  4. Голливудская аллея славы
  5. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в июле 2025
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