Музей искусств округа Лос-Анджелес: аудиоэкскурсия + билет

Очутиться в мире измов и провокационных художественных открытий
Это путешествие по самой дерзкой и загадочной эпохе искусства.

Вы познакомитесь с культовыми произведениями сюрреализма, экспрессионизма, авангарда и абстракции и проследите историю современного арта через судьбы художников.
Описание билета

Аудиогид проведёт вас по постоянной коллекции современного искусства:

  • Вы услышите о главных жемчужинах экспозиции — работах Пабло Пикассо, Анри Матисса, Рене Магритта и других художников
  • Откроете истории художниц-авангардисток
  • Увидите огромный парящий булыжник
  • Расшифруете загадочный PH-143

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении. Во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её нужно скачать

Как попасть в музей

  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA)
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Los Angeles County Museum of Art
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Лос-Анджелесе
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

