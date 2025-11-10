Мои заказы

I love Сан-Диего: экскурсия из Лос-Анджелеса

Погрузитесь в атмосферу Сан-Диего: пляжи, архитектура и живописные виды ждут вас в этом незабываемом путешествии
Сан-Диего - это город, который с первого взгляда покоряет сердца.

Благодаря мягкому климату и живописным пейзажам, он считается одним из лучших мест для проживания в США. Экскурсия начинается с района Ла-Хойя,
известного своими белоснежными пляжами и морскими котиками. Обзорная площадка на горе Soledad подарит вам захватывающие виды на город.

Не упустите шанс посетить исторический Квартал газовых фонарей и Бальбоа парк, где можно насладиться архитектурой и природой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописные пляжи
  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🎉 Активная ночная жизнь
  • 📸 Захватывающие виды
  • 🌿 Природные достопримечательности
Что можно увидеть

  • Ла-Хойя
  • Гора Soledad
  • Квартал газовых фонарей
  • Бальбоа парк

Описание экскурсии

Популярный район Сан-Диего

Архитектура Сан-Диего отличается эклектичной смесью стилей: от испанского колониального до неоготического и мавританского. Путешествие стартует с «драгоценного» района Ла-Хойя, что в переводе с испанского означает «жемчужина». Это название полностью оправдано благодаря фантастическим видам на берегу Тихого океана.

Прекрасные пейзажи Ла-Хойи

Здесь вас ждут белоснежные пляжи, на которых обитают морские котики, а также причудливые валуны и скалы, обрывающиеся в пенящиеся волны. Ла-Хойя — это не только красивые дома и пляжи, но и место с более чем столетней историей, полное уникальных событий и людей.

Обзорная площадка на горе Soledad

Не упустите возможность подняться на гору Soledad, откуда открывается завораживающий вид на город и окрестности. Это отличное место для незабываемых фотографий.

Путешествие к отелю Дель Коронадо

Мы также прокатимся по воздушному мосту в форме бумеранга, который соединяет материк с полуостровом Коронадо. На полуострове расположен знаменитый отель Дель Коронадо в викторианском стиле, который стал известен благодаря фильму «В джазе только девушки». Белоснежные пляжи и тёплые воды подарят вам великолепные моменты, а виды на Тихий океан и небоскрёбы Сан-Диего не оставят равнодушными.

Центр города

Хотите сменить обстановку? Даунтаун — это веселый и зажигательный Квартал газовых фонарей, историческое сердце Сан-Диего. Ранее это было место с яркой репутацией, известное своими пабами и салунами.

Современные развлечения

Сегодня здесь проводятся разнообразные фестивали и мероприятия, а жизнь кипит как днём, так и ночью. Это именно то место, куда стекается молодежь для отдыха и развлечений, собравшее множество клубов, баров и кафе.

Уютный парк

Нельзя забывать о главной достопримечательности города — Бальбоа парке. Это уютное местечко порадует вас прекрасной старинной архитектурой в стиле готики и барокко, живописными водоёмами и уникальной средиземноморской флорой.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Ла-Хойя
  • Гора Soledad
  • Коронадо
  • Даунтаун
  • Бальбоа парк
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

