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Лос-Анджелес- город роскоши и греха

5
1 отзыв
Турбина
Турбина – Гид из Лос-Анджелеса
Лос-Анджелес- город роскоши и греха
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Лос-Анджелес- город роскоши и греха
Лос-Анджелес- город роскоши и греха

Что вы увидите

  • Что входит в программу:
  • Увидим весь город как на ладони
  • Сделаем фото рядом с культовой табличкой "HOLLYWOOD"
  • Познакомимся со всеми значимыми местами в городе
  • Прокатимся на метро и, невыходя из вагона, окажемся в штате Индиана и увидем частицу Японии
  • Окажемся в прекрасной локации среди пальм
  • Увидим своими глазами железнодорожный вокзал, построенный в 1939 году
  • Прогуляемся по легендарной "Аллеи звезд"
  • Завершим программу посещением авторского театра с эксклюзивными постановками и узнаем тайны загадочного центра "Саентологии"
Узнать все разнообразие одного из самых притягательных для туризма города - города Ангелов всего за один день!
Подняться на смотровую площадку, сделать лучшие панорамные снимки. Посмотреть основные мини-города, из которых состоит Лос-Анджелес. Получить подробные рекомендации о том, как провести время с пользой.
В данную экскурсию ⛳ включен не только осмотр основных достопримечательностей 🏛️, акцент сделан именно на том, чтобы показать Вам настоящий Лос-Анджелес и его самые интересные места!
Что входит
  • проезд на метро
  • билет в театр
Что не входит
  • еда
  • напитки
Начало
🚩 При выходе из станции Vermont/Sunset
Место завершения
🏁 станция метро Hollywood/Vine
Лос-Анджелес- город роскоши и греха
Лос-Анджелес- город роскоши и греха
Лос-Анджелес- город роскоши и греха
Лос-Анджелес- город роскоши и греха

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турбина
Турбина
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