Сделаем фото рядом с культовой табличкой "HOLLYWOOD"
Познакомимся со всеми значимыми местами в городе
Прокатимся на метро и, невыходя из вагона, окажемся в штате Индиана и увидем частицу Японии
Окажемся в прекрасной локации среди пальм
Увидим своими глазами железнодорожный вокзал, построенный в 1939 году
Прогуляемся по легендарной "Аллеи звезд"
Завершим программу посещением авторского театра с эксклюзивными постановками и узнаем тайны загадочного центра "Саентологии"
Узнать все разнообразие одного из самых притягательных для туризма города - города Ангелов всего за один день!
Подняться на смотровую площадку, сделать лучшие панорамные снимки. Посмотреть основные мини-города, из которых состоит Лос-Анджелес. Получить подробные рекомендации о том, как провести время с пользой.
В данную экскурсию ⛳ включен не только осмотр основных достопримечательностей 🏛️, акцент сделан именно на том, чтобы показать Вам настоящий Лос-Анджелес и его самые интересные места!
Что входит
проезд на метро
билет в театр
Что не входит
еда
напитки
Начало
🚩 При выходе из станции Vermont/Sunset
Место завершения
🏁 станция метро Hollywood/Vine
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