Узнать все разнообразие одного из самых притягательных для туризма города - города Ангелов всего за один день!

Подняться на смотровую площадку, сделать лучшие панорамные снимки. Посмотреть основные мини-города, из которых состоит Лос-Анджелес. Получить подробные рекомендации о том, как провести время с пользой.

В данную экскурсию ⛳ включен не только осмотр основных достопримечательностей 🏛️, акцент сделан именно на том, чтобы показать Вам настоящий Лос-Анджелес и его самые интересные места!