Что вас ожидает
Поездка с комфортом
Мы встретим вас в Международном аэропорту и поможем с багажом. С удобством разместим в автомобиле и постараемся максимально быстро отвезти к месту назначения. Вам не придется переживать по поводу такси: отдыхайте и наслаждайтесь видом из окна — ведь это ваша первая встреча с солнечным Лос-Анджелесом.
Лайфхаки для путешественников
Кроме того, вы получите полезную информацию, которая поможет познакомиться с городом самостоятельно: куда сходить, что посмотреть, где можно сэкономить и с чего лучше начать. Также после завершения поездки я вышлю вам на почту полезный дайджест с информацией о том, как посетить некоторые достопримечательности бесплатно.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле AUDI A4 с кожаным салоном и панорамной крышей
- Трансфер для вас проведет мой муж
- При бронировании сообщите, пожалуйста, дату и время прилета, количество человек, номер рейса, контактный номер и адрес отеля. Это важно в том числе и потому, чтобы мы могли скоординировать наши действия в случае задержки рейса.
- Обратите внимание, что в среднем в аэропорту LAX паспортный контроль для граждан России длится около 1, 5-2 часов
- Трансфер возможен не только из Международного аэропорта LAX, но и из других аэропортов города