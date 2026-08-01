Екатерина — ваш гид в Лос-Анджелесе Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 104 туристов

Я люблю этот город так, как будто это мой мужчина. Я знаю его как никто другой! После моих экскурсий вы не только познакомитесь со всеми основными достопримечательностями, но и начнете легко и самостоятельно ориентироваться в Лос-Анджелесе!