Что вас ожидает

Поездка с комфортом

Мы встретим вас в Международном аэропорту и поможем с багажом. С удобством разместим в автомобиле и постараемся максимально быстро отвезти к месту назначения. Вам не придется переживать по поводу такси: отдыхайте и наслаждайтесь видом из окна — ведь это ваша первая встреча с солнечным Лос-Анджелесом.

Лайфхаки для путешественников

Кроме того, вы получите полезную информацию, которая поможет познакомиться с городом самостоятельно: куда сходить, что посмотреть, где можно сэкономить и с чего лучше начать. Также после завершения поездки я вышлю вам на почту полезный дайджест с информацией о том, как посетить некоторые достопримечательности бесплатно.

Организационные детали