Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес» + индивидуальный план-маршрут

Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить полезную информацию для знакомства с городом

После утомительного перелета хочется ни о чем не беспокоиться и поскорей приехать в отель — наш трансфер по фиксированной цене поможет вам избежать ожидания такси и начать знакомство с городом на приятной ноте.

Вы проедете по улицам Лос-Анджелеса на комфортном автомобиле, узнаете туристические лайфхаки и получите ответы на интересующие вопросы.
Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес» + индивидуальный план-маршрут
Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес» + индивидуальный план-маршрут
Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес» + индивидуальный план-маршрут

Что вас ожидает

Поездка с комфортом

Мы встретим вас в Международном аэропорту и поможем с багажом. С удобством разместим в автомобиле и постараемся максимально быстро отвезти к месту назначения. Вам не придется переживать по поводу такси: отдыхайте и наслаждайтесь видом из окна — ведь это ваша первая встреча с солнечным Лос-Анджелесом.

Лайфхаки для путешественников

Кроме того, вы получите полезную информацию, которая поможет познакомиться с городом самостоятельно: куда сходить, что посмотреть, где можно сэкономить и с чего лучше начать. Также после завершения поездки я вышлю вам на почту полезный дайджест с информацией о том, как посетить некоторые достопримечательности бесплатно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле AUDI A4 с кожаным салоном и панорамной крышей
  • Трансфер для вас проведет мой муж
  • При бронировании сообщите, пожалуйста, дату и время прилета, количество человек, номер рейса, контактный номер и адрес отеля. Это важно в том числе и потому, чтобы мы могли скоординировать наши действия в случае задержки рейса.
  • Обратите внимание, что в среднем в аэропорту LAX паспортный контроль для граждан России длится около 1, 5-2 часов
  • Трансфер возможен не только из Международного аэропорта LAX, но и из других аэропортов города

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

EKATERINA
EKATERINA
Меня зовут Катя, в Лос-Анджелесе я живу несколько лет. Я люблю этот город так, как будто это мой любимый мужчина. Я знаю его как никто другой! После моей экскурсии вы не только познакомитесь со всеми основными достопримечательностями, но и начнете легко и самостоятельно ориентироваться в Лос-Анджелесе!
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