После утомительного перелета хочется ни о чем не беспокоиться и поскорей приехать в отель — наш трансфер по фиксированной цене поможет вам избежать ожидания такси и начать знакомство с городом на приятной ноте.
Вы проедете по улицам Лос-Анджелеса на комфортном автомобиле, узнаете полезные лайфхаки и получите ответы на интересующие вопросы.
Вы проедете по улицам Лос-Анджелеса на комфортном автомобиле, узнаете полезные лайфхаки и получите ответы на интересующие вопросы.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы встретим вас в Международном аэропорту и поможем с багажом. С удобством разместим в автомобиле и максимально быстро отвезём к месту назначения. Вам не придется переживать, отдыхайте и наслаждайтесь видом из окна — ведь это ваша первая встреча с солнечным Лос-Анджелесом!
А ещё
- Мы поделимся полезной информацией, которая поможет познакомиться с городом самостоятельно: куда сходить, что посмотреть, где можно сэкономить и с чего лучше начать
- После поездки я вышлю вам на почту полезный дайджест с информацией о том, как посетить некоторые достопримечательности бесплатно
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле AUDI A4 с кожаным салоном и панорамной крышей, за рулём будет мой муж
- Обратите внимание: что в среднем паспортный контроль для граждан России длится около 1,5-2 часов
- Мы можем забрать вас из других аэропортов города, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 104 туристов
Я люблю этот город так, как будто это мой мужчина. Я знаю его как никто другой! После моих экскурсий вы не только познакомитесь со всеми основными достопримечательностями, но и начнете легко и самостоятельно ориентироваться в Лос-Анджелесе!
Входит в следующие категории Лос-Анджелеса
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