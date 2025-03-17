Фотопрогулка по даунтауну Лос-Анджелеса - это возможность запечатлеть уникальные моменты на фоне исторических и современных зданий. Участники смогут насладиться уличной живописью Артс-дистрикта, посетить стильные кафе и парки Row DTLA, а также сделать впечатляющие снимки с крыши с видом на небоскрёбы. Это идеальный выбор для тех, кто ищет необычные впечатления и стильные фотографии в сердце города

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Лос-Анджелесе

Наталья Ваш гид в Лос-Анджелесе

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Артс-дистрикт (Arts District) — район, который славится уличной живописью и креативной атмосферой студий и галерей. Вдохновляет на необычные фотокомпозиции.

Row DTLA — исторический квартал на окраине Артс-дистрикта, известный урбанистической атмосферой, бутиками, ресторанами и творческими пространствами. Устроим фотосессию на фоне индустриальных зданий.

Смотровая площадка с видом на небоскрёбы даунтауна — просторная безопасная крыша, где получаются впечатляющие кадры на фоне панорам Лос-Анджелеса.

Исторические здания вдоль железной дороги Southern Pacific Railroad, сохранившиеся с начала 20 века. Идеальны для снимков с оттенком винтажа.

Зелёные зоны Row DTLA — уютные парки и открытые пространства, вписанные в городскую среду, где можно отдохнуть и сделать живописные кадры среди природы и урбанистики.

Стильные кафе с креативным дизайном — здесь можно и отдохнуть, и провести стильную съёмку.

На прогулке мы не только устроим фотосессию, но и поговорим:

о создании района Row DTLA, его развитии и трансформации из промышленного центра в современный креативный хаб

индустриальной эстетике, вписавшей архитектуру начала 20 века в современный урбанистический ландшафт

актуальном искусстве и креативных пространствах Артс-дистрикта

современной жизни и энергии города. Лос-Анджелес меняется, и Row DTLA отражает этот процесс

фотоискусстве: обсудим, как можно играть со светом, текстурами и линиями города, чтобы получать уникальные кадры

Кому подойдёт фотопрогулка

Ищущим необычные впечатления. Тем, кто уже видел основные достопримечательности Лос-Анджелеса, но хочет открыть город с нестандартного ракурса

Парам и семьям с детьми от 10 лет: моя фотопрогулка предоставляет не только уникальный фон для красивых снимков, но и возможность совместного приключения в сердце города

Женщинам, которые хотят получить стильные портреты в сердце Лос-Анджелеса с видом на даунтаун

Организационные детали