На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса

Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, исследуя его архитектуру и искусство фотографии. Захватывающие панорамы и стильные кадры ждут вас
Фотопрогулка по даунтауну Лос-Анджелеса - это возможность запечатлеть уникальные моменты на фоне исторических и современных зданий.

Участники смогут насладиться уличной живописью Артс-дистрикта, посетить стильные кафе и парки Row DTLA, а также сделать впечатляющие снимки с крыши с видом на небоскрёбы. Это идеальный выбор для тех, кто ищет необычные впечатления и стильные фотографии в сердце города

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фото на фоне панорам
  • 🏙️ Исследование даунтауна Лос-Анджелеса
  • 🎨 Вдохновение от уличного искусства
  • ☕ Стильные кафе для отдыха
  • 🌳 Зелёные зоны для живописных кадров
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Артс-дистрикт
  • Row DTLA
  • Смотровая площадка с видом на небоскрёбы
  • Исторические здания вдоль железной дороги Southern Pacific Railroad

Описание фото-прогулки

Артс-дистрикт (Arts District) — район, который славится уличной живописью и креативной атмосферой студий и галерей. Вдохновляет на необычные фотокомпозиции.

Row DTLA — исторический квартал на окраине Артс-дистрикта, известный урбанистической атмосферой, бутиками, ресторанами и творческими пространствами. Устроим фотосессию на фоне индустриальных зданий.

Смотровая площадка с видом на небоскрёбы даунтауна — просторная безопасная крыша, где получаются впечатляющие кадры на фоне панорам Лос-Анджелеса.

Исторические здания вдоль железной дороги Southern Pacific Railroad, сохранившиеся с начала 20 века. Идеальны для снимков с оттенком винтажа.

Зелёные зоны Row DTLA — уютные парки и открытые пространства, вписанные в городскую среду, где можно отдохнуть и сделать живописные кадры среди природы и урбанистики.

Стильные кафе с креативным дизайном — здесь можно и отдохнуть, и провести стильную съёмку.

На прогулке мы не только устроим фотосессию, но и поговорим:

  • о создании района Row DTLA, его развитии и трансформации из промышленного центра в современный креативный хаб
  • индустриальной эстетике, вписавшей архитектуру начала 20 века в современный урбанистический ландшафт
  • актуальном искусстве и креативных пространствах Артс-дистрикта
  • современной жизни и энергии города. Лос-Анджелес меняется, и Row DTLA отражает этот процесс
  • фотоискусстве: обсудим, как можно играть со светом, текстурами и линиями города, чтобы получать уникальные кадры

Кому подойдёт фотопрогулка

  • Ищущим необычные впечатления. Тем, кто уже видел основные достопримечательности Лос-Анджелеса, но хочет открыть город с нестандартного ракурса
  • Парам и семьям с детьми от 10 лет: моя фотопрогулка предоставляет не только уникальный фон для красивых снимков, но и возможность совместного приключения в сердце города
  • Женщинам, которые хотят получить стильные портреты в сердце Лос-Анджелеса с видом на даунтаун

Организационные детали

  • Подберём оптимальное время для начала экскурсии, чтобы вы могли получить максимальную пользу от света
  • Съёмка проводится на профессиональную зеркальную камеру Nikon D610
  • В течение 1 недели после прогулки вы получите около 20 снимков в цветокоррекции — я пришлю ссылку на персональную галерею, откуда вы сможете скачать фото в течение полугода

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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