Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Что делать, если время пребывания в Лос-Анджелесе ограничено, а познакомиться с городом обязательно хочется, побывать в знаковых местах, добавить впечатлений или просто сделать красивые 🤩 фотографии 📸 на фоне города? Этим вопросом задаются некоторые туристы, которые попадают в наш город 🏙️ на короткий срок, с деловым визитом или просто проездом.

4-х часовая обзорная экскурсия ⛳ Лос-Анджелес.