Лучшее время для посещения Пасадены и Парка Хантингтона - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа особенно красива. Летом здесь может быть жарко, но это не мешает наслаждаться экскурсиями. Зимой, несмотря на более прохладную погоду, всё равно можно насладиться красотой местных достопримечательностей.

Пасадена - это город, где роскошь соседствует с наукой. Здесь можно увидеть головной офис Парада Роз, здание игорного дома и знаменитый Калифорнийский Институт Технологий. Парк Хантингтона привлекает своими ботаническими садами и одной из самых известных библиотек в мире. Этот тур - отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться природой, которая окружает эти исторические места

Описание экскурсии

Пасадена: Город Успеха и Образования

Пасадена — это не просто город, а настоящая столица успеха, где звук имен финансовых гуру мелькает в списках Forbes. Это место, заслуженно получившее репутацию одного из ключевых образовательных центров побережья, обладающее уникальным стилем и историей.

Красота и История

Здесь, среди роскошных особняков XX века, утопающих в зелени, мы сможем насладиться атмосферой, которая ещё долго будет с нами. Одним из главных акцентов нашей программы станет головной офис Парада Роз, когда-то известная резиденция Уильяма Ригли. Тот самый Ригли, чье имя мы часто встречаем в магазине жевательной резинки.

Здесь создаются знания

Прогуливаясь по городу, мы увидим здание игорного дома и аудиторию Амбассадор. Но ни в коем случае нельзя упустить из виду Калифорнийский Институт Технологий, ведь именно здесь преподавал выдающийся Альберт Эйнштейн.

Природа и Культура

Следующим пунктом нашего путешествия станет Парк Хантингтона. Это место, полное удивительных уголков, где мы сможем исследовать ботанический сад и порадовать себя посещением одной из самых известных библиотек мира. Мы окунёмся в мир знаний и природы, что сделает наше путешествие по-настоящему незабываемым.