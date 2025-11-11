Мои заказы

Пасадена и Парк Хантингтона

Пасадена - город роскоши и знаний. Откройте для себя Парк Хантингтона с его ботаническим садом и уникальной библиотекой
Пасадена - это город, где роскошь соседствует с наукой.

Здесь можно увидеть головной офис Парада Роз, здание игорного дома и знаменитый Калифорнийский Институт Технологий. Парк Хантингтона привлекает своими ботаническими садами и одной из самых известных библиотек в мире.

Этот тур - отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться природой, которая окружает эти исторические места

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Роскошные особняки XX века
  • 📚 Знаменитая библиотека
  • 🌺 Ботанический сад
  • 🏛 Калифорнийский Институт Технологий
  • 🎉 Головной офис Парада Роз

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Пасадены и Парка Хантингтона - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа особенно красива. Летом здесь может быть жарко, но это не мешает наслаждаться экскурсиями. Зимой, несмотря на более прохладную погоду, всё равно можно насладиться красотой местных достопримечательностей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Пасадена и Парк Хантингтона
Пасадена и Парк Хантингтона
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Головной офис Парада Роз
  • Калифорнийский Институт Технологий
  • Парк Хантингтона

Описание экскурсии

Пасадена: Город Успеха и Образования

Пасадена — это не просто город, а настоящая столица успеха, где звук имен финансовых гуру мелькает в списках Forbes. Это место, заслуженно получившее репутацию одного из ключевых образовательных центров побережья, обладающее уникальным стилем и историей.

Красота и История

Здесь, среди роскошных особняков XX века, утопающих в зелени, мы сможем насладиться атмосферой, которая ещё долго будет с нами. Одним из главных акцентов нашей программы станет головной офис Парада Роз, когда-то известная резиденция Уильяма Ригли. Тот самый Ригли, чье имя мы часто встречаем в магазине жевательной резинки.

Здесь создаются знания

Прогуливаясь по городу, мы увидим здание игорного дома и аудиторию Амбассадор. Но ни в коем случае нельзя упустить из виду Калифорнийский Институт Технологий, ведь именно здесь преподавал выдающийся Альберт Эйнштейн.

Природа и Культура

Следующим пунктом нашего путешествия станет Парк Хантингтона. Это место, полное удивительных уголков, где мы сможем исследовать ботанический сад и порадовать себя посещением одной из самых известных библиотек мира. Мы окунёмся в мир знаний и природы, что сделает наше путешествие по-настоящему незабываемым.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Вашем отеле
  • Доставка в отель по завершению экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

Похожие экскурсии из Лос-Анджелеса

Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 07:30
16 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Пешая
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$880 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лос-Анджелесе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лос-Анджелесе