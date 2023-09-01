Индивидуальная экскурсия в Лос-Анджелес: Парки и уникальные природные места
Неизведанный рай, именно так сами американцы называют Сан-Диего и считают его лучшим городом в США, мечтая провести в нем хотя бы старость! Я сам прожил в нем 2 года и прекрасно понимаю, почему он так привлекает людей со всего мира.
Позвольте мне, как человеку, который знает все самые интересные места этого города, открыть для вас эту тихоокеанскую жемчужину Америки!
Позвольте мне, как человеку, который знает все самые интересные места этого города, открыть для вас эту тихоокеанскую жемчужину Америки!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ла-Хойя
- Полуостров Коронадо
- Даунтаун
- Бальбоа парк
- Парк «Морской Мир»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Уникальный Ла-Хойя Прибрежный район Ла-Хойя — это настоящий заповедник в самом центре цивилизации. Мы увидим морских котиков, нежащихся на солнце прямо на пляже, и парящих в небе пеликанов. Проедем по главной улице «Проспект», которую часто называют «местной Родео Драйв» из-за находящихся на ней дорогих бутиков, картинных галерей, шикарных отелей и фешенебельных ресторанов. После этого мы поднимемся на самую высокую точку города — гору Соледад. Это лучшее место для того, чтобы полюбоваться на живописные городские пейзажи. С холма открывается потрясающий панорамный вид. Также представляет интерес находящийся здесь мемориал ветеранам Сан-Диего. Стены, огибающие девятиметровый белый крест, покрыты памятными досками, увековечивающими солдат, служивших в войсках во время военных конфликтов. Место съемок легендарного фильма Наша следующая остановка — очаровательный полуостров Коронадо. Здесь находится знаменитый отель «Дель Коронадо», где в 1959 году был снят фильм «В джазе только девушки», а сам отель был построен еще в 1888 году. Это место славится старинными особняками, яхтами, комфортабельными отелями и шикарным пляжем с белоснежным песком.
Исторический Даунтаун Исторический центр — квартал газовых фонарей, знаменитый своими театрами, ночными клубами, мюзик-холлами и огромным количеством ресторанов, находящихся в отреставрированных зданиях викторианского стиля. Потрясающая набережная, огромная статуя слившихся в поцелуе моряка и медсестры под названием «Безоговорочная капитуляция», а также морской музей, включающий такие известные суда, как парусник «Звезда Индии», советская подводная лодка В-39 и авианосец Мидуэй, не оставят Вас равнодушными! Бальбоа парк — жемчужина Сан-ДиегоНаша экскурсия из Лос-Анджелеса в Сан-Диего обязательно проходит через Бальбоа парк — это душа и сердце города! Парк похож на старинный испанский город, был построен специально для выставки Панама-Калифорния (1915-16гг.), посвященной окончанию строительства Панамского канала. С тех пор парк стал излюбленным местом для отдыха горожан и гостей города. Мы обязательно прогуляемся по его тенистым аллеям, насладимся потрясающей архитектурой и заглянем в самые укромные уголки! Морской Мир«Морской мир» — всемирно известный парк морских животных, расположенный в красивом заливе, первый из океанариумов SeaWorld, открытый в 1964 году. Это огромный тематический парк, посвященный мировому океану и его обитателям, с различными аттракционами и развлекательными программами. Здесь на огромном водном стадионе Вы посмотрите замечательные шоу с участием огромных касаток.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в парк
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Вы можете связаться с гидом по номеру +1 818 919 9305 для уточнения информации
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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