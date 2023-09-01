Сан-Диего и парк «Морской Мир»

Индивидуальная экскурсия в Лос-Анджелес: Парки и уникальные природные места

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Неизведанный рай, именно так сами американцы называют Сан-Диего и считают его лучшим городом в США, мечтая провести в нем хотя бы старость! Я сам прожил в нем 2 года и прекрасно понимаю, почему он так привлекает людей со всего мира.

Позвольте мне, как человеку, который знает все самые интересные места этого города, открыть для вас эту тихоокеанскую жемчужину Америки!
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
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Что вас ожидает:

  • Ла-Хойя
  • Полуостров Коронадо
  • Даунтаун
  • Бальбоа парк
  • Парк «Морской Мир»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Уникальный Ла-Хойя Прибрежный район Ла-Хойя — это настоящий заповедник в самом центре цивилизации. Мы увидим морских котиков, нежащихся на солнце прямо на пляже, и парящих в небе пеликанов. Проедем по главной улице «Проспект», которую часто называют «местной Родео Драйв» из-за находящихся на ней дорогих бутиков, картинных галерей, шикарных отелей и фешенебельных ресторанов. После этого мы поднимемся на самую высокую точку города — гору Соледад. Это лучшее место для того, чтобы полюбоваться на живописные городские пейзажи. С холма открывается потрясающий панорамный вид. Также представляет интерес находящийся здесь мемориал ветеранам Сан-Диего. Стены, огибающие девятиметровый белый крест, покрыты памятными досками, увековечивающими солдат, служивших в войсках во время военных конфликтов. Место съемок легендарного фильма Наша следующая остановка — очаровательный полуостров Коронадо. Здесь находится знаменитый отель «Дель Коронадо», где в 1959 году был снят фильм «В джазе только девушки», а сам отель был построен еще в 1888 году. Это место славится старинными особняками, яхтами, комфортабельными отелями и шикарным пляжем с белоснежным песком.
Исторический Даунтаун Исторический центр — квартал газовых фонарей, знаменитый своими театрами, ночными клубами, мюзик-холлами и огромным количеством ресторанов, находящихся в отреставрированных зданиях викторианского стиля. Потрясающая набережная, огромная статуя слившихся в поцелуе моряка и медсестры под названием «Безоговорочная капитуляция», а также морской музей, включающий такие известные суда, как парусник «Звезда Индии», советская подводная лодка В-39 и авианосец Мидуэй, не оставят Вас равнодушными! Бальбоа парк — жемчужина Сан-ДиегоНаша экскурсия из Лос-Анджелеса в Сан-Диего обязательно проходит через Бальбоа парк — это душа и сердце города! Парк похож на старинный испанский город, был построен специально для выставки Панама-Калифорния (1915-16гг.), посвященной окончанию строительства Панамского канала. С тех пор парк стал излюбленным местом для отдыха горожан и гостей города. Мы обязательно прогуляемся по его тенистым аллеям, насладимся потрясающей архитектурой и заглянем в самые укромные уголки! Морской Мир«Морской мир» — всемирно известный парк морских животных, расположенный в красивом заливе, первый из океанариумов SeaWorld, открытый в 1964 году. Это огромный тематический парк, посвященный мировому океану и его обитателям, с различными аттракционами и развлекательными программами. Здесь на огромном водном стадионе Вы посмотрите замечательные шоу с участием огромных касаток.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в парк
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Вы можете связаться с гидом по номеру +1 818 919 9305 для уточнения информации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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