Экскурсии по паркам Лос-Анджелеса

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $800. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Погрузитесь в мир гигантских секвой в национальном парке «Секвойя». Откройте для себя древние деревья, насладитесь чистым воздухом и удивительными видами
«Поездка до парка займёт примерно пять часов в одну сторону»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$1 090 за всё до 3 чел.
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк «Секвойя»
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк «Секвойя»
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса и его окрестностей, посетите легендарный парк «Секвойя» и озеро Пирамида
«Непревзойденный парк «Секвойя»»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
$800 за всё до 2 чел.
По Лос-Анджелесу - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
«Обзорная площадка Гриффит-парка на одном из зелёных холмов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$850 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой! Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
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    и тут уже многое верно рассказано. Конечно, Парк Секвой производит невероятное впечатление! Здесь вы соприкасаетесь одновременно и с Великой Природой, и с Древней Историей, поскольку этим живым существам по 2000 тысячи лет и более! Конечно, Парк Секвой относится к "must see" достопримечательностям при визите в Лос-Анджелес. По организации экскурсии у нас был особый случай. На изначальную дату поездки во всем регионе, включая Лос-Анджелес, объявили штормовое предупреждение. Шли ливни, сходили сели, в горах был снегопад. Влад все время был на связи, отслеживал погоду, перекрытие дорог, держал нас в курсе. В итоге обсудили и сдвинули экскурсию на день. Дальше двигать мы не могли, поджимали общие сроки поездки в Калифорнию. Но и отменять поездку к секвойям тоже никак не хотелось. Отдельная благодарность Владу за четкость и пунктуальность во всем этом форс-мажоре! Также отметим, что Влад заранее проконсультировал по одежде на такую погоду и подсказал, где можно быстро и недорого закупить недостающее для поездки "из лета в зиму". Пока ехали к парку, Влад рассказывал не только про Парк, но и про историю Калифорнии и Лос Анджелеса, окружающую природу, образ жизни, который ведут местные жители. На ланч мы остановились в аутентичном американском дайнере. И поели, и получили впечатление о негородской Америке. Когда приехали в горы, температура стала резко снижаться. Рейнджеры на въезде в Парк предупредили о гололеде и необходимости одеть цепи на колеса. Влад и к этому был готов! Доехав до оговоренной с рейнджерами точки, мы остановились, и Влад по локоть в грязи надел на колеса цепи. В самом Парке Влад помогал выбрать лучшие точки и планы для фотографий, всегда был готов сфотографировать нас с мужем и терпеливо ждал, пока мы вели съемку. Нельзя не отметить гибкость и полную готовность гида подстроиться под интересы туристов. На обратной дороге говорили обо всем, начиная с перипетий жизни эмигранта в Калифорнии и заканчивая влиянием искусственного интеллекта на киноиндустрию. Влад интереснейший собеседник, готовый поддержать любую тему. Отзыв получился на мажорной ноте, но мы действительно благодарны Владу за то, что эта великолепная экскурсия состоялась в крайне непростых условиях. И конечно, рекомендуем Влада как гида в Лос-Анджелесе!

  • А
    Алена
    21 января 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
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    есть ОДНОЗНАЧНО. Никогда и нигде вы ничего подобного больше не увидите и не испытаете, само место, шок от увиденного, то, как Влад рассказывает об уникальности этих потрясающих секвой – это впечатление, которое вы не забудете до конца жизни! Монументальные секвойи, которые, кажется, разговаривают с тобой при прикосновении, внутри которых протекает история 3500летней жизни, и прикладывая к ним руку, слушая их, вас не покинет ощущение, что вы побывали в параллельной вселенной. Далее вы уедете домой из Лос-Анджелеса в любую другую точку планеты, и помимо потрясающих фотографий, которые вам сделает Влад, заберёте с собой незабываемые впечатления о параллельном мире парка Секвой. Я всем советую не раздумывать, ибо даже близко подобных эмоций вы не найдете и не испытаете от поездок ни на трипстере, ни на любом другом портале. Это то самое уникальное, что вы увезете с собой домой, и будете с теплом вспоминать, не веря что вы побывали в таком месте. P.S. Если бы все собеседники, которых мы встречаем на жизненном пути, хотя бы на 10% были столь интересными и образованными, как Влад - то наше человечество бы двигалось вперед семимильными шагами в развитии.

    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО
  • Л
    Лилия
    6 ноября 2023
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Мы с детьми (9 и 13 лет) посетили невероятный парк « Секвойя» в компании Влада. Это удивительное место, которое обязательно
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    нужно увидеть своими глазами, а лучше не один раз. Парк находится очень далеко от ЛА, но это вовсе не проблема!!! Время пролетает незаметно. Во- первых, новый удобный автомобиль, во- вторых, « живая энциклопедия- Влад» делает все, чтобы вы в пути не скучали, в- третьих, остановки по желанию, чтобы вы не испытывали дискомфорт. Мы вернулись на пару часов раньше, чем предполагали, посмотрев при этом все и даже больше, меняя маршрут по нашему желанию, чтобы посетить интересный городок Woodward. Я рекомендую не бояться многочасовых переездов, даже с маленькими детьми, чтобы открыть для себя новые места, оно того стоит, поверьте.

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в июне 2024
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1 090. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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