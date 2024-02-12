1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Погрузитесь в мир гигантских секвой в национальном парке «Секвойя». Откройте для себя древние деревья, насладитесь чистым воздухом и удивительными видами
«Большая часть маршрута не требует специальной физической подготовки, но в конце мы в спокойном темпе поднимаемся по ступеням на вершину горы Моро, что эквивалентно подъёму на 15-20 этаж пешком»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$1 090 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк «Секвойя»
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса и его окрестностей, посетите легендарный парк «Секвойя» и озеро Пирамида
«И, конечно, расскажу о богатстве «Секвойи» — ее уникальных геологических образованиях, могучих деревьях и истории создания природного памятника с величественными лесами, реками и скалами»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
$800 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по живописным пляжам Лос-Анджелеса с посещением островов
Погрузитесь в атмосферу калифорнийского побережья, наслаждаясь прогулками по лучшим пляжам и островам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
«В нашу программу входит посещение Международного музея серфинга, прогулка по торгово-развлекательным районам города, а также экскурсия в парк Больса Чика — природный заповедник экзотических птиц, куда пернатые прилетают на корм и отдых»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
«Сменяющие друг друга картинки многочисленных кафе, ресторанов, магазинов, особняков и экзотических растений будут переплетаться с ароматами местной кухни, звуками природы и шумом главных улиц»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 февраля 2024Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой! Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
- ААлена21 января 2024Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
- ЛЛилия6 ноября 2023Мы с детьми (9 и 13 лет) посетили невероятный парк « Секвойя» в компании Влада. Это удивительное место, которое обязательно
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Природа и пейзажи»
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