Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Популярный пригород Лос-Анджелеса Пасадина находится у подножья живописных гор ⛰️ Сан-Бернардино. Ещё в конце 19 века популярность Пасадины привлекала людей со всех концов страны, особенно миллионеров с её востока, своим мягким и сухим климатом, разнообразной вечно зелёной растительностью. Тем самым став зимним курортом с многочисленными фешенебельными отелями и магазинами, роскошными домами и усадьбами, а в дополнение богатой культурной жизнью.

В рамках нашей авторской экскурсии 🧭 Вы можете узнать больше о Пасадине, о Калифорнийском Технологическом Институте, архитектурных особенностях Старого Города, мы не ограничиваем пространство и не строим стереотипных маршрутов, мы гуляем и наслаждаемся.

Мы обязательно увидим Музей 🖼 Нортона Саймона (Norton Simon Museum), который имеет одну из самых замечательных частных коллекций искусства в мире и сможем насладиться твореньями: Рафаэля «Мадонна и младенец», «Давид отрубает голову Голиафу» Рубенса, «Портрет мальчика» и «Автопортрет», Рембрандта и многие другие работы импрессионистов.

Прогуливаясь по улочкам Старого Города, на которых расположены архитектурные творенья начала 20 века в стилях Ар-деко, Бунгало, раннего Ренессанса, классическом стиле испанских зодчих, обнаружим City Hall (1927), такой изысканный экспонат итальянского возрождения и испанского влияния с его красной черепичной крышей, украшенный фонтаном и цветущим садом. Оценим все масштабы Игорного Дома, который построен в 1908 году, во время американского движения Arts and Crafts, этот шедевр-наиболее сохранившийся пример работы от международно признанных архитекторов Чарльза и Генри Грин.

Амбассадор Аудитория (Ambassador Auditorium) поразит вас внутренней отделкой из розового оникса. Подъедем к бывшей резиденции магната жевательной резинки Уильяма Ригли (William Wrigley), в которой по его завещанию сейчас находится штаб-квартира Парада Роз (Roses Parade), и откуда в первый день каждого года он стартует. В окружающих резиденцию садах увидим сотни сортов роз.

Проникнем в священные закрома Амбассадор Аудитория, где в свое время выступали: Паваротти, Пласидо Доминго, Владимир Ашкенази, Орасио Гутьеррес, Артур Рубинштейн, Андрес Сеговия, Бинг Кросби, Фрэнк Синатра, Венский Филармонический Оркестр, Берлинский Филармонический оркестр под управлением Герберт фон Караян. Пообедаем в одном из лучших ресторанов и продолжим путь по бульвару Колорадо (Colorado Blvd) к красивейшему району утопающих в зелени особняков в Сан-Марино (San Marino). Прогуляемся по территории Калифорнийского технологического института, которая помнит самого Энштейна. И закончим наше путешествие в The Huntington Library, Art Collections and Botanical Garden.

Здесь находится знаменитая библиотека, три художественных галереи с великолепным собранием картин, скульптур, редких книг, рукописей и прекрасные ботанические сады — Huntington Gardens. В собрании Библиотеки — Библия Гутенберга, ранние издания произведений Шекспира, рукописи Джека Лондона и других знаменитых писателей. Здесь представлены редчайшие книги и произведения искусства, история 📖 освоения Дикого Запада.

Розарий, Японский сад, Сад кактусов, Сад камелий, Китайский сад — только небольшая часть того, что Вы увидете в Ботаническом саду!