Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. США
  2. Экскурсии

Пасадина

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
Пасадина
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $428 за человека

    Заказать экскурсию
Пасадина
Пасадина
Популярный пригород Лос-Анджелеса Пасадина находится у подножья живописных гор ⛰️ Сан-Бернардино. Ещё в конце 19 века популярность Пасадины привлекала людей со всех концов страны, особенно миллионеров с её востока, своим мягким и сухим климатом, разнообразной вечно зелёной растительностью. Тем самым став зимним курортом с многочисленными фешенебельными отелями и магазинами, роскошными домами и усадьбами, а в дополнение богатой культурной жизнью.
В рамках нашей авторской экскурсии 🧭 Вы можете узнать больше о Пасадине, о Калифорнийском Технологическом Институте, архитектурных особенностях Старого Города, мы не ограничиваем пространство и не строим стереотипных маршрутов, мы гуляем и наслаждаемся.
Мы обязательно увидим Музей 🖼 Нортона Саймона (Norton Simon Museum), который имеет одну из самых замечательных частных коллекций искусства в мире и сможем насладиться твореньями: Рафаэля «Мадонна и младенец», «Давид отрубает голову Голиафу» Рубенса, «Портрет мальчика» и «Автопортрет», Рембрандта и многие другие работы импрессионистов.
Прогуливаясь по улочкам Старого Города, на которых расположены архитектурные творенья начала 20 века в стилях Ар-деко, Бунгало, раннего Ренессанса, классическом стиле испанских зодчих, обнаружим City Hall (1927), такой изысканный экспонат итальянского возрождения и испанского влияния с его красной черепичной крышей, украшенный фонтаном и цветущим садом. Оценим все масштабы Игорного Дома, который построен в 1908 году, во время американского движения Arts and Crafts, этот шедевр-наиболее сохранившийся пример работы от международно признанных архитекторов Чарльза и Генри Грин.
Амбассадор Аудитория (Ambassador Auditorium) поразит вас внутренней отделкой из розового оникса. Подъедем к бывшей резиденции магната жевательной резинки Уильяма Ригли (William Wrigley), в которой по его завещанию сейчас находится штаб-квартира Парада Роз (Roses Parade), и откуда в первый день каждого года он стартует. В окружающих резиденцию садах увидим сотни сортов роз.
Проникнем в священные закрома Амбассадор Аудитория, где в свое время выступали: Паваротти, Пласидо Доминго, Владимир Ашкенази, Орасио Гутьеррес, Артур Рубинштейн, Андрес Сеговия, Бинг Кросби, Фрэнк Синатра, Венский Филармонический Оркестр, Берлинский Филармонический оркестр под управлением Герберт фон Караян. Пообедаем в одном из лучших ресторанов и продолжим путь по бульвару Колорадо (Colorado Blvd) к красивейшему району утопающих в зелени особняков в Сан-Марино (San Marino). Прогуляемся по территории Калифорнийского технологического института, которая помнит самого Энштейна. И закончим наше путешествие в The Huntington Library, Art Collections and Botanical Garden.
Здесь находится знаменитая библиотека, три художественных галереи с великолепным собранием картин, скульптур, редких книг, рукописей и прекрасные ботанические сады — Huntington Gardens. В собрании Библиотеки — Библия Гутенберга, ранние издания произведений Шекспира, рукописи Джека Лондона и других знаменитых писателей. Здесь представлены редчайшие книги и произведения искусства, история 📖 освоения Дикого Запада.
Розарий, Японский сад, Сад кактусов, Сад камелий, Китайский сад — только небольшая часть того, что Вы увидете в Ботаническом саду!
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина
Пасадина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Встреча и трансфер из аэропорта\в аэропорт. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско.
$161
3 часа
Встреча и трансфер из аэропорта\в аэропорт. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско.
Лас-Вегас. Вертолётная экскурсия на Гранд-Каньон. №1. Без посадки на дне Каньона.
$358
3 часа
Лас-Вегас. Вертолётная экскурсия на Гранд-Каньон. №1. Без посадки на дне Каньона.
Обзорная экскурсия. Лос-Анджелес.
$268
4 часа
Обзорная экскурсия. Лос-Анджелес.
Большая обзорная экскурсия. Лос-Анджелес.
$482
8 часов
Большая обзорная экскурсия. Лос-Анджелес.
Нескучная Мексика. Выездная из Лос-Анджелеса.
$749
7 часов
Нескучная Мексика. Выездная из Лос-Анджелеса.
Гигантские Секвойи у Ваших ног. 1 день. Выездная из Лос-Анджелеса.
$910
14 часов
Гигантские Секвойи у Ваших ног. 1 день. Выездная из Лос-Анджелеса.

Еще несколько необычных экскурсий в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес: руководство по применению
$125
7 часов
Лос-Анджелес: руководство по применению
12 отзывов
Побывать в разных точках города, увидеть самое интересное и получить океан туристических лайфхаков
Обратная сторона Лос-Анджелеса
$250
6 часов
Обратная сторона Лос-Анджелеса
12 отзывов
Посмотреть на город глазами местных и узнать его по-настоящему
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
От $249
4 часа
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
6 отзывов
Погрузиться в мир голливудского кино на обзорной автопрогулке
Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие
$495
4 часа
Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие
6 отзывов
Открыть живой, кинематографичный, гламурный, вкусный, полный роскоши и загадочных историй город
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
$350
7 часов
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес.
3 отзыва
Лос-Анжелес по максимуму!
$350
7 часов
Лос-Анжелес по максимуму!
1 отзыв
Увидеть культовые места мегаполиса и понять его характер на автомобильной экскурсии