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Сан-Диего - лучший город для жизни в США

Из Лос-Анджелеса - в один из красивейших тихоокеанских городов за удивительной атмосферой
Город-сказка, город-мечта — буквально каждый второй американец сказал бы, что это о Сан-Диего.

За что его так любят, вы узнаете на экскурсии! В нашей программе: морские котики с пеликанами на пляже Ла-Хойи, роскошный полуостров Коронадо с отелем, где снимали «В джазе только девушки», испанская архитектура в живописном парке Бальбоа и многое другое.
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США

Описание экскурсии

Прибрежный район Ла-Хойя

  • Вы полюбуетесь морскими котиками, которые лежат прямо на пляже, и парящими над ними пеликанами
  • Мы провезём вас по Проспет-стрикт со множеством бутиков, роскошных отелей и ресторанов
  • Остановимся у мемориала ветеранам Сан-Диего, где увековечены фамилии каждого, кто отдал свою жизнь за страну
  • И взглянем с высоты на город с площадки на горе Соледад — здесь вас ждёт шикарный обзор на 360°

Полуостров Коронадо

  • Вы ощутите атмосферу роскошной жизни: Коронадо — обитель яхт, райских пляжей и комфортабельных отелей
  • И посмотрите на сооружение в стиле викторианской архитектуры, где снимали картину «В джазе только девушки»

Даунтаун — исторический центр Сан-Диего

  • Вы посетите квартал газовых фонарей и набережную.
  • Увидите легендарную скульптуру «Безоговорочная капитуляция», изображающую поцелуй моряка и медсестры
  • И осмотрите снаружи Морской музей с советской подводной лодкой В-39

Парк Бальбоа — душа и сердце города

Вы оцените красоту его испанской архитектуры, прогуляетесь по прохладным террасам и заглянете в самые укромные уголки обширных садов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
  • Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade — $1460
  • Дополнительно по желанию оплачиваются питание и напитки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 8 часов
Провели экскурсии для 143 туристов
Я — русскоязычный гид в Лос-Анджелесе и дизайнер путешествий по западному побережью США. Работаю в сфере туризма много лет, вместе с супругой мы создали ассоциацию лучших частных гидов Америки, организовали
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более 7000 индивидуальных туров, являемся членами ведущих туристических организаций и амбассадорами Aviasales. В числе наших клиентов представители крупных корпораций, звёзды шоу-бизнеса и спорта, а также известные блогеры. В дополнение к трансферам, бронированию отелей, разработке маршрутов под ключ и консьерж-сервису мы предлагаем индивидуальные экскурсии в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтле и многих национальных парках. Будем рады сделать ваш отдых ярким и незабываемым!

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