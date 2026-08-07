Город-сказка, город-мечта — буквально каждый второй американец сказал бы, что это о Сан-Диего.
За что его так любят, вы узнаете на экскурсии! В нашей программе: морские котики с пеликанами на пляже Ла-Хойи, роскошный полуостров Коронадо с отелем, где снимали «В джазе только девушки», испанская архитектура в живописном парке Бальбоа и многое другое.
За что его так любят, вы узнаете на экскурсии! В нашей программе: морские котики с пеликанами на пляже Ла-Хойи, роскошный полуостров Коронадо с отелем, где снимали «В джазе только девушки», испанская архитектура в живописном парке Бальбоа и многое другое.
Описание экскурсии
Прибрежный район Ла-Хойя
- Вы полюбуетесь морскими котиками, которые лежат прямо на пляже, и парящими над ними пеликанами
- Мы провезём вас по Проспет-стрикт со множеством бутиков, роскошных отелей и ресторанов
- Остановимся у мемориала ветеранам Сан-Диего, где увековечены фамилии каждого, кто отдал свою жизнь за страну
- И взглянем с высоты на город с площадки на горе Соледад — здесь вас ждёт шикарный обзор на 360°
Полуостров Коронадо
- Вы ощутите атмосферу роскошной жизни: Коронадо — обитель яхт, райских пляжей и комфортабельных отелей
- И посмотрите на сооружение в стиле викторианской архитектуры, где снимали картину «В джазе только девушки»
Даунтаун — исторический центр Сан-Диего
- Вы посетите квартал газовых фонарей и набережную.
- Увидите легендарную скульптуру «Безоговорочная капитуляция», изображающую поцелуй моряка и медсестры
- И осмотрите снаружи Морской музей с советской подводной лодкой В-39
Парк Бальбоа — душа и сердце города
Вы оцените красоту его испанской архитектуры, прогуляетесь по прохладным террасам и заглянете в самые укромные уголки обширных садов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
- Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade — $1460
- Дополнительно по желанию оплачиваются питание и напитки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 8 часов
Провели экскурсии для 143 туристов
Я — русскоязычный гид в Лос-Анджелесе и дизайнер путешествий по западному побережью США. Работаю в сфере туризма много лет, вместе с супругой мы создали ассоциацию лучших частных гидов Америки, организовали
Входит в следующие категории Лос-Анджелеса
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