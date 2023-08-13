Сан-Диего - лучший город для жизни в США

Ощутить атмосферу одного из красивейших тихоокеанских курортов и посетить его самые интересные места

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Город-сказка, город-мечта — едва ли не каждый второй американец сказал бы, что это о Сан-Диего. За что его так любят, вы узнаете на экскурсии с гидами, прожившими здесь несколько лет.

В нашей программе: морские котики с пеликанами на пляже Ла-Хойи; роскошный полуостров Коронадо с отелем, где снимали «В джазе только девушки»; испанская архитектура в живописном парке Бальбоа и многое другое.
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Ближайшие даты:
13
авг
14
авг
15
авг
16
авг
17
авг
18
авг
19
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прибрежный район Ла-Хойя

В этом отчасти заповедном месте вы увидите морских котиков, лежащих прямо на пляже, и парящих над ними пеликанов. Мы провезём вас по улице Проспект со множеством модных бутиков, роскошных отелей и изысканных ресторанов. Остановимся у мемориала ветеранам Сан-Диего, где увековечены фамилии каждого, кто отдал свою жизнь за страну. А взглянуть свысока на район Ла-Хойя и остальную часть города удастся с площадки на горе Соледад с её шикарным обзором на 360°.

Полуостров Коронадо

На очаровательном полуострове вы ощутите атмосферу роскошной жизни: Коронадо — обитель яхт, райских пляжей и комфортабельных отелей. Особенный интерес представляет «Дель Коронадо» — вы увидите сооружение в стиле викторианской архитектуры, где снимали картину «В джазе только девушки».

Даунтаун — исторический центр Сан-Диего

Здесь вы посетите квартал газовых фонарей и набережную. Увидите легендарную скульптуру «Безоговорочная капитуляция», изображающую поцелуй моряка и медсестры. Также мы покажем Морской музей с советской подводной лодкой В-39 и авианосцем Мидуэй в качестве экспонатов. А если вы захотите посетить именитые театры, модные клубы и рестораны, мы подскажем, куда стоит пойти в первую очередь.

Парк Бальбоа — душа и сердце города

Парк создали для выставки 1915 года Панама-Калифорния, посвящённой окончанию строительства Панамского канала. С тех пор Бальбоа парк, похожий на старинный город, преобразился ещё больше! Вы оцените красоту его испанской архитектуры, прогуляетесь по прохладным террасам и заглянете в самые укромные уголки его обширных садов.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии: Лос-Анджелес — Сан-Диего — Лос-Анджелес
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
  • Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade. Стоимость составит $1460.
  • Дополнительные расходы: питание и напитки (опционально)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лос-Анджелеса

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день

Похожие туры из Лос-Анджелеса

Понять Лос-Анджелес за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
37 отзывов
Понять Лос-Анджелес за один день
Посвятить один день знакомству с разнообразием Лос-Анджелеса
в вашем отеле в Лос Анджелесе
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
$733 за всё до 4 чел.
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Национальный парк Секвойя: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
1090$927 за всё до 3 чел.
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Побывать в американской Ривьере, отыскать кусочек Дании в США и оценить калифорнийские вина
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
$880 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лос-Анджелесе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лос-Анджелесе
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ