Город-сказка, город-мечта — едва ли не каждый второй американец сказал бы, что это о Сан-Диего. За что его так любят, вы узнаете на экскурсии с гидами, прожившими здесь несколько лет. В нашей программе: морские котики с пеликанами на пляже Ла-Хойи; роскошный полуостров Коронадо с отелем, где снимали «В джазе только девушки»; испанская архитектура в живописном парке Бальбоа и многое другое.

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Описание

Что вас ожидает

Прибрежный район Ла-Хойя

В этом отчасти заповедном месте вы увидите морских котиков, лежащих прямо на пляже, и парящих над ними пеликанов. Мы провезём вас по улице Проспект со множеством модных бутиков, роскошных отелей и изысканных ресторанов. Остановимся у мемориала ветеранам Сан-Диего, где увековечены фамилии каждого, кто отдал свою жизнь за страну. А взглянуть свысока на район Ла-Хойя и остальную часть города удастся с площадки на горе Соледад с её шикарным обзором на 360°.

Полуостров Коронадо

На очаровательном полуострове вы ощутите атмосферу роскошной жизни: Коронадо — обитель яхт, райских пляжей и комфортабельных отелей. Особенный интерес представляет «Дель Коронадо» — вы увидите сооружение в стиле викторианской архитектуры, где снимали картину «В джазе только девушки».

Даунтаун — исторический центр Сан-Диего

Здесь вы посетите квартал газовых фонарей и набережную. Увидите легендарную скульптуру «Безоговорочная капитуляция», изображающую поцелуй моряка и медсестры. Также мы покажем Морской музей с советской подводной лодкой В-39 и авианосцем Мидуэй в качестве экспонатов. А если вы захотите посетить именитые театры, модные клубы и рестораны, мы подскажем, куда стоит пойти в первую очередь.

Парк Бальбоа — душа и сердце города

Парк создали для выставки 1915 года Панама-Калифорния, посвящённой окончанию строительства Панамского канала. С тех пор Бальбоа парк, похожий на старинный город, преобразился ещё больше! Вы оцените красоту его испанской архитектуры, прогуляетесь по прохладным террасам и заглянете в самые укромные уголки его обширных садов.

Организационные детали