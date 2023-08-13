Ощутить атмосферу одного из красивейших тихоокеанских курортов и посетить его самые интересные места
В нашей программе: морские котики с пеликанами на пляже Ла-Хойи; роскошный полуостров Коронадо с отелем, где снимали «В джазе только девушки»; испанская архитектура в живописном парке Бальбоа и многое другое.
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Описание
Что вас ожидает
Прибрежный район Ла-Хойя
В этом отчасти заповедном месте вы увидите морских котиков, лежащих прямо на пляже, и парящих над ними пеликанов. Мы провезём вас по улице Проспект со множеством модных бутиков, роскошных отелей и изысканных ресторанов. Остановимся у мемориала ветеранам Сан-Диего, где увековечены фамилии каждого, кто отдал свою жизнь за страну. А взглянуть свысока на район Ла-Хойя и остальную часть города удастся с площадки на горе Соледад с её шикарным обзором на 360°.
Полуостров Коронадо
На очаровательном полуострове вы ощутите атмосферу роскошной жизни: Коронадо — обитель яхт, райских пляжей и комфортабельных отелей. Особенный интерес представляет «Дель Коронадо» — вы увидите сооружение в стиле викторианской архитектуры, где снимали картину «В джазе только девушки».
Даунтаун — исторический центр Сан-Диего
Здесь вы посетите квартал газовых фонарей и набережную. Увидите легендарную скульптуру «Безоговорочная капитуляция», изображающую поцелуй моряка и медсестры. Также мы покажем Морской музей с советской подводной лодкой В-39 и авианосцем Мидуэй в качестве экспонатов. А если вы захотите посетить именитые театры, модные клубы и рестораны, мы подскажем, куда стоит пойти в первую очередь.
Парк Бальбоа — душа и сердце города
Парк создали для выставки 1915 года Панама-Калифорния, посвящённой окончанию строительства Панамского канала. С тех пор Бальбоа парк, похожий на старинный город, преобразился ещё больше! Вы оцените красоту его испанской архитектуры, прогуляетесь по прохладным террасам и заглянете в самые укромные уголки его обширных садов.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии: Лос-Анджелес — Сан-Диего — Лос-Анджелес
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
- Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade. Стоимость составит $1460.
- Дополнительные расходы: питание и напитки (опционально)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.